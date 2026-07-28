ЯКЕРСОН ДАВИД АРОНОВИЧ

График, скульптор, оформитель.

Родился в Витебске в еврейской семье. Первоначальное художественное образование получил в школе рисования и живописи Ю.М. Пэна, где учились многие художники, включая Марка Шагала и Лазаря Хидекеля. Также Якерсон с 1909-го по 1916 год учился в Витебском коммерческом училище, с 1916-го по 1918 год - на строительном факультете Рижского политехнического института, в годы Первой мировой войны находившегося в эвакуации в Москве. В 1918 году он поступил во Вторые государственные свободные художественные мастерские (ГСХМ), однако фактически там не учился и вернулся в родной город. В это время Витебск был центром авангарда - там одновременно преподавали Марк Шагал и Казимир Малевич.

С 1918 года Якерсон вступил в Профессиональный союз скульпторов и начал экспонировать свои работы. В 1918-1919 годах он под руководством Шагала участвовал в декоративном оформлении Витебска к годовщине Октябрьской революции и празднику 1 мая, был членом губернской комиссии по украшению города. На этот период его творчества пришлись эксперименты в области формотворчества и технологий в скульптуре и графике. Принимая активное участие в супрематическом оформлении города, Якерсон стал одним из главных исполнителей ленинского плана монументальной пропаганды в Витебске. Он разработал технологию вырезания скульптур из сырого цемента, что очень удешевляло и упрощало их изготовление. В этой технике он создал около 10 памятников, выполненных в кубистической манере: К.Марксу и К.Либкнехту в Витебске, Марксу в Полоцке и Невеле, Г.С. Горфункелю в Яновичах. Позднее все эти памятники были снесены за "формализм". В 1919 - 1921 годах Якерсон по приглашению Шагала был руководителем скульптурной мастерской в Витебском Народном художественном училище. В 1921 году он был командирован в Ставрополь для установки памятника Я.М. Свердлову.

С 1920 года Якерсон входил в круг витебских последователей Малевича и стоял у истоков создания общества УНОВИС. Будучи самостоятельным скульптором, Якерсон активно участвовал в жизни общества, сохраняя при этом самобытность творчества. В период 1920-1921 годов он создал большое количество оригинальных супрематических работ в скульптуре, графике и живописи, по-своему преломив доктрину Малевича. Картины и скульптуры Якерсона (без подписи, как это было принято в УНОВИСе) экспонировались на выставках объединения в Витебске и Москве в 1920 году. Некоторые живописные работы художника: "Супрематическая композиция с наложенными формами", "Черный и охристый прямоугольники", "Кубосупрематическая композиция", "Живописная архитектоника зеленых", "Живописная архитектоника желтых", "Архитектонический супрематизм" (все 1920 год).

Для скульптурных работ Якерсона этого периода характерно кубистическое построение и четкая компоновка геометризованных объемов. Скульптуры Якерсон создавал по своим графическим эскизам. Однако, создавая пластические работы, он всегда оставался верен одному принципу - сохранять связь скульптур с реальностью. В графической серии Якерсона, исследующей "супрематическую конструкцию" мужской фигуры, четко прослеживается взаимосвязь обобщенно-геометрических построений и органики человеческого тела. Строение и динамика фигур выразительно изложены при помощи схематизированного языка графических криптограмм. Таковы его изображения "супрематического робота" и супрематических мужских фигур в различных положениях, созданные в 1920 году ("Шагающий супрематический робот", "Стоящий супрематический робот на фоне черного прямоугольника" и др.).

В его графике, названной критиками "стереометрическим супрематизмом", центральное место также было отведено геометрическим элементам: квадратам, прямоугольникам, кругам, соединенным между собой благодаря особой организации пространства. Графика Якерсона тяготела к реальным объемам, к выходу за пределы плоскости. Из его проектов "супрематических роботов" впоследствии получилась "Призматическая фигура" (1920) - небольшая статуя, сконструированная из разнообразных стереометрических тел. В своих скульптурных наработках Якерсон вплотную подошел к идее создания архитектонов, авторство которых приписывается Малевичу.

С 1921 года Давид Якерсон проживал в Москве, где продолжил получать образование в Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС). Его учителями были Б.Д. Королев, С.М. Волнухин и И.С. Ефимов. В Москве художник сотрудничал с Государственным центральным музеем народоведения, с 1926-го по 1931 год - с Обществом русских скульпторов, экспонируя на его выставках свои работы, в 1938-1939 годах он работал над созданием декоративного убранства ВДНХ. В первые московские годы Якерсон отказался от активных формотворческих исканий, уделяя в своих работах все больше внимания сюжетной мотивировке (картина "Распятие"(1922), скульптура "Обнаженная").

В 1930-х годах художник отказался от живописных и графических беспредметных экспериментов, вернувшись к изобразительности и тематическим принципам, что было обусловлено социальным заказом. Условием выживания в эти годы было создание исключительно фигурной скульптуры. От занятий живописью и графикой он фактически отказался и создавал скульптуры преимущественно в дереве и керамике. По мнению критиков, лучшими произведениями Якерсона последнего десятилетия его жизни можно считать серию обобщенно-экспрессивных голов и статуй, вырезанных из дерева и часто подкрашенных. Однако, большая часть его работ несла черты декоративности.

Давид Якерсон участвовал в выставках "Жизнь и быт народов СССР" (1926, Москва), "Художники РСФСР за 15 лет" (1933, Москва) и др. В 2011 году в Витебске состоялась выставка, посвященная 115-летию со дня рождения художника.

Давид Якерсон умер 28 апреля 1947 года в Москве.