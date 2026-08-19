ЯХИМОВИЧ Зинаида Павловна

Окончила ист. ф-т МГУ в 1953 г. Главный научный сотрудник Отдела сравнительных исследований социально-политических систем Института социологии РАН. Член Редакционной коллегии журнала «Вестник Института социологии». Руководитель проекта Отдела "Ценностные ориентиры и приоритеты трансформирующихся обществ в современном мире". Участник Программы фундаментальных исследований, Отделения РАН "Россия в глобализирующемся мире". Член диссертационного совета по политологии Института социологии РАН, а также Института философии РАН.

Автор ряда индивидуальных монографий, статей, научных докладов (в общей сложности более 100 научных публикаций), а также коллективных трудов, подготовленных и изданных при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в том числе "Переходные эпохи в социальном измерении. История и современность" (отв. ред. В.Л. Мальков), "Европейские революции 1848 года. "Приницип национальностей" в политике и идеологии". Участие в написании ряда академических проектов и изданий, в том числе "История Европы" (т. V), четырехтомного труда "Мировые войны XX века" (т.1) и др.

Член научно-проблемного семинара при "Московском Доме национальностей". Сотрудничает с Научным Советом "Партийно-политические системы XXI века" Института Европы РАН, Европейским центром Института всеобщей истории РАН, Итальянским университетом.

Профессор кафедры истории и социальных дисциплин государственного образовательного учреждения "Педагогической академии последипломного образования" (для учителей Московской области). Награждена значком "Отличник народного просвещения", орденом "Знак почета", Почетной грамотой и Благодарностью Президиума РАН.

Область научных интересов:

Проблемы европейского федерализма и парламентаризма, национального фактора и национальной идентичности в общественном развитии России, Италии и Европы;

Роль государственности, национального суверенитета в условиях глобализации;

Сравнительный анализ политических систем и трансформирующихся обществ, а также судеб демократии, либерализма, социализма и политических процессов на стадии постиндустриализма.