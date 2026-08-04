ЯГИЧ ИГНАТИЙ (ВАТРОСЛАВ) ВИКЕНТЬЕВИЧ

Российский и хорватский филолог-славист

Происхождение и образование

Ватрослав (в России – Игнатий Викентьевич) Ягич родился в 1838 г. в хорватском городе Вараждин. Начальное образование получал в начальной школе города, а потом в загребской гимназии. После окончания гимназии Ягич поступил на философский факультет Венского университета, который окончил в 1860 г.

Ранний этап деятельности ученого. Работа в Новороссийском университете.

После окончания университета он преподавал в загребской гимназии, в которой проработал почти десять лет. В 1866 году Ягича избрали членом недавно организованной Югославянской академии наук и искусств. Уже тогда у него устанавливаются связи с русскими коллегами. Одним из первых был И.И. Срезневский, внимательно следивший за деятельностью загребского филолога и его научными трудами. Благодаря петербургскому ученому Ягич получал его книги и другие издания, интересные хорвату с профессиональной точки зрения, например, работу самого Срезневского «Древние памятники юго-западных славян» или «Записки» российской Академии наук. Именно благодаря Срезневскому Ягич в 1868 г. стал членом-корреспондентом Академии наук, а через два года – почетным доктором славянской филологии Петербургского университета.

После того, как в 1870 г. Ягича отстранили от преподавания в Загребской гимназии, он принял предложение стать профессором в Новороссийском университете в Одессе. В город он прибыл в 1872 г. и проработал в Новороссийском университете до 1874 г. Своим пребыванием в Одессе профессор остался недоволен: во-первых, в университете ему пришлось взять на себя дополнительную нагрузку и, ввиду ограниченного числа преподавателей, читать не только методологию сравнительного языкознания и санскритскую грамматику, но и заниматься со студентами древнегреческим языком. Хорватского ученого раздражало отсутствие в университетской библиотеке необходимой для преподавания литературы, а также засилье в ученом совете университета представителей естественных наук. Их мало волновали проблемы филологического факультета, испытывавшего нехватку кадров и денег. В итоге в 1874 г. Ягич принял предложение возглавить кафедру славянских языков в Берлинском университете.

Переезд в Берлин и возвращение в Россию. Работа в Петербургском университете

В Берлине у Ягича были гораздо более комфортные условия для научной деятельности. В 1876 г. он основал журнал «Архив славянской филологии», ставший первым общеславянским филологическим журналом. Но в феврале 1880 г., после смерти И.И. Срезневского, возглавлявшего кафедру истории и литературы славянских наречий в Петербургском университете, Ягич переезжает в Петербург, где занимает эту должность.

Организацию научной и учебной деятельности в Петербургском университете Ягич и спустя многие годы подвергал критике, упрекая университет в отсутствии организованности и порядка, которые он наблюдал в Берлине. Кроме того, Ягич с неудовольствием отмечал, что большая часть студентов разделяло славянофильские концепции В.И. Ламанского. Гораздо более светлыми красками хорватский ученый описывал деятельность Отделения русского языка и словесности Академии наук. Его привлекала камерность атмосферы, царившей в Отделении, где насчитывалось всего пять человек, среди которых были К.Я. Грот и А.Ф. Бычков, а также А.Н. Веселовский и М.Н. Сухомлинов. Помимо университета и Академии наук, Ягич работал и в других учебных заведениях Петербурга, к примеру, на женских курсах Бестужева-Рюмина при Институте для благородных девиц, где он преподавал историческую грамматику русского языка. В Петербурге филолог обзавелся новыми знакомствами, причем, не только в научном мире. Среди его знакомых был прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев, основатель Общества любителей древней письменности П.П. Вяземский, филолог-славист А.Н. Пыпин. Однако материальные условия пребывания в Петербурге не оправдали полностью ожиданий Ягича, и в 1886 г. он переезжает в Вену, где и остается до своей кончины в 1923 г.

Научные труды

И.В. Ягич приложил немало усилий к изданию памятников церковнославянской письменности. Вместе с хорватским ученым Ф. Рачки он издал Ассеманово (Загреб, 1865), затем Зографское (Берлин, 1879) и Мариинское Евангелия. Итоговым исследованием ученого в рамках этой тематики стала «История возникновения церковнославянского языка» (Вена, 1901). Как лингвист Ягич известен своими содержательными предисловиями к упомянутым литературным памятникам и многочисленными рецензиями и статьями по истории сербского, болгарского и русского языков. Известны работы Ягича и по палеографии, в которых он отверг теорию о происхождении глаголицы из албанского письма. Главной работой Ягича по истории славянских литератур является «История литератур хорватского и сербского народов» (Загреб, 1867). К истории славянской филологии относится большая работа Ягича., задуманная им еще в 1887 г., «Рассуждения южно-славянской и русской старины о церковно-славянском языке» (СПб., 1895) и «История славянской филологии» (СПб., 1910).