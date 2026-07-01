НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ - великий князь из ди­на­стии Ро­ма­но­вых, российский ис­то­рик, эн­то­мо­лог, об­щественный дея­тель, генерал от инфантерии (1913 год), почетный член Пе­тербуржской Академии Наук (1898 год).

Сын великого кн. Ми­хаи­ла Ни­ко­лае­ви­ча, брат великого кн. Алек­сан­д­ра Ми­хай­ло­ви­ча. Окон­чил Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ген­шта­ба (1885 год). Про­яв­лял склон­ность к на­учной ра­бо­те, но в си­лу тра­ди­ции и по на­стоя­нию от­ца в 1875 году по­сту­пил на во­енную служ­бу. В чи­не по­ру­чи­ка уча­ст­во­вал в русско-турецкой вой­не 1877-1878 годы на Кавказском фрон­те, за уча­стие в Ав­ли­яр-Алад­жин­ском сра­же­нии 1877 годы на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни. С 1885 года слу­жил в Ка­ва­лер­гард­ском пол­ку (с 1889 года командующий эс­кад­ро­на, с 1892 года по­мощ­ник ком. пол­ка по строе­вой час­ти). Командир 16-го гре­на­дер­ско­го Мин­грель­ско­го пол­ка (1894-1897 годы), ко­мандир (1897-1901 годы), за­тем начальник (1901-1903/1904 годы) Кавказской гре­на­дер­ской ди­ви­зии. Генерал-адъ­ю­тант (1903 год). С 1903/1904 годы в бес­сроч­ном от­пус­ке. С на­ча­ла Первой ми­ро­вой вой­ны со­сто­ял в рас­по­ря­же­нии глав­но­ко­мандующего Юго-Западным фрон­том.

Ув­ле­кал­ся эн­то­мо­ло­ги­ей. Со­брал од­ну из круп­ней­ших ча­ст­ных кол­лек­ций ба­бо­чек (13,9 тыс. ви­дов, 110 220 экз., сре­ди ниx ок. 18 тыс. - па­ле­арк­ти­че­ские), в 1898 году пе­ре­дал её Зоо­ло­гическому му­зею Академии Наук в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Кавказскому му­зею в Тиф­ли­се. Из­да­тель-ре­дак­тор и один из ав­то­ров сборников по ле­пи­доп­те­ро­ло­гии «Memoires sur les Lepidopteres» (vol. 1-9, 1884-1897 годы; на французском и немецком язы­ках).

Наи­боль­шую из­вест­ность и при­зна­ние по­лу­чи­ли тру­ды Николая Михайловича в об­лас­ти ис­то­рии Рос­сии первой четверти XIX века. Как член императорской фа­ми­лии имел воз­мож­ность ис­поль­зо­вать в сво­их тру­дах и пол­но­стью пуб­ли­ко­вать цен­ные до­ку­мен­ты из российских и иностранных ар­хи­вов, к ко­то­рым другие ис­то­ри­ки дос­ту­па не име­ли. Бли­жай­ше­му ок­ру­же­нию Алек­сан­д­ра I Николая Михайлович по­свя­тил мо­но­гра­фии «Кня­зья Дол­го­ру­кие, спод­виж­ни­ки им­пе­ра­то­ра Алек­сан­д­ра I в пер­вые го­ды его цар­ст­во­ва­ния» (1901 год), «Граф Па­вел Алек­сан­д­ро­вич Стро­га­нов (1774-1817 годы). Ис­то­ри­че­ское ис­сле­до­ва­ние эпо­хи им­пе­ра­то­ра Алек­сан­д­ра I» (т. 1-3, 1903 год; впер­вые пол­ностью опуб­ли­ко­вал про­то­ко­лы Не­глас­но­го ко­ми­те­та), «Им­пе­рат­ри­ца Ели­са­ве­та Алек­се­ев­на, суп­ру­га им­пе­ра­то­ра Алек­сан­д­ра I» (т. 1–3, 1908-1909 годы) и «Ге­не­рал-адъ­ю­тан­ты им­пе­ра­то­ра Алек­сан­д­ра I» (1913 год).

Кри­ти­че­ски оце­ни­вал государственную дея­тель­ность Алек­сан­д­ра I («Им­пе­ра­тор Алек­сандр I. Опыт ис­то­ри­че­ско­го ис­сле­до­ва­ния», т. 1-2, 1912 год, 2-е изд., 1914 год, пе­ре­изд., 1999 год). Свя­зы­вал от­ход Алек­сан­д­ра I от ре­форм с на­ча­лом борь­бы с на­по­ле­о­нов­ской Фран­ци­ей. От­но­сил к по­ли­тическим ошиб­кам им­пе­ра­то­ра за­гра­нич­ные по­хо­ды российской ар­мии 1813-1814 годов и уча­стие в Свя­щен­ном сою­зе, по его мне­нию, «вред­ном для ин­те­ре­сов Рос­сии». Свя­щен­ный со­юз и мис­ти­цизм Алек­сан­д­ра I по­ро­ди­ли, по­ла­гал Николай Михайлович, «арак­че­ев­щи­ну», а по­кро­ви­тель­ст­во сек­там и ма­сон­ст­ву - «на­са­ж­де­ние тай­ных об­ществ», ко­то­рые бла­го­да­ря вы­сту­п­ле­нию де­каб­ри­стов «на­дол­го от­ве­ли Рос­сию на путь са­мой убе­ж­дён­ной ре­ак­ции» в цар­ст­во­ва­ние Ни­ко­лая I. Всё это да­ва­ло ос­но­ва­ния Николаю Михайловичу счи­тать, что Алек­сандр I «для Рос­сии не был ве­ли­ким». От­вер­гал ле­ген­ду о том, что Алек­сандр I инс­це­ни­ро­вал свою смерть и по­сле 1825 года жил в Си­би­ри под име­нем стар­ца Фё­до­ра Кузь­ми­ча. Николай Михайлович из­дал цен­ные сборники до­ку­мен­тов: «Ди­пло­ма­ти­че­ские сно­ше­ния Рос­сии и Фран­ции по до­не­се­ни­ям по­слов им­пера­то­ров Алек­сан­д­ра и На­по­ле­о­на. 1808-1812 годы» (т. 1-7, 1905-1914 годы), «Пе­ре­пис­ка им­пе­ра­то­ра Алек­сан­д­ра I с се­ст­рой, ве­ли­кой кня­ги­ней Ека­те­ри­ной Пав­лов­ной» (1910 год), «До­не­се­ния ав­ст­рий­ско­го по­слан­ни­ка при рус­ском дво­ре Леб­цель­тер­на за 1816-1826 годы» (1913 год), «Пись­ма вы­со­чай­ших особ к гра­фи­не А.С. Про­та­со­вой» (1913 год). Док­тор руссской ис­то­рии honoris causa (1915 год, по ре­ше­нию со­ве­та про­фес­со­ров Московсткого университета).

Один из ор­га­ни­за­то­ров (совместно с С.П. Дя­ги­ле­вым, А.Н. Бе­нуа, П.Я. Даш­ко­вым) гран­ди­оз­ной вы­став­ки русского порт­ре­та в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1905 году преимущественно из част­ных соб­ра­ний. Из­дал бо­га­то ил­лю­ст­ри­рованный сло­варь «Рус­ские порт­ре­ты XVIII и XIX сто­ле­тий» (т. 1–5, 1905-1909 годы). Ини­циа­тор под­го­тов­ки и из­да­тель фун­даментальных «Нек­ро­по­лей» - Мо­с­ков­ско­го (т. 1–3, 1907-1908 годы; 2-е изд., 2006 год), Пе­тер­бург­ско­го (т. 1–4, 1912-1913 годы; 2-е изд., 2006 год) и Русского про­вин­ци­аль­но­го (т. 1, 1914 год, 2-е изд., 2006 год; из­да­ние не окон­че­но), а также «Русского некрополя в чу­жих краях» (вып. 1: Париж и его окре­ст­ности, 1915 год).

Фи­нан­си­ро­вал различные на­учные из­да­ния, суб­си­ди­ро­вал экс­пе­ди­ции Г.Е. Грумм- Гржи­май­ло на Па­мир. Почетный пре­зи­дент Русского эн­то­мо­ло­гического обществава (с 1881 года). Председатель РГО (1892–1917), Общества за­щи­ты и со­хра­не­ния в Рос­сии па­мят­ни­ков искусства и ста­ри­ны (1909-1917 годы), Русского ис­то­рического общества (1910-1917 годы; под руководством Николая Михайловича вышло 12 то­мов «Русского биографического сло­ва­ря»). В честь Николая Михайловича на­зва­ны 18 так­со­нов на­се­ко­мых.

Унас­ле­до­вал от от­ца Но­во-Ми­хай­лов­ский дво­рец в Санкт-Пе­тер­бур­ге и усадь­бу Ми­хай­лов­ка по Пе­тер­гоф­ской до­ро­ге, а так­же име­ние Гру­шев­ское в Ека­те­ри­но­слав­ской, Хер­сон­ской и Тав­ри­че­ской гу­бер­ни­ях (82 тыс. га) и име­ние Бор­жом в Го­рий­ском уезде Тиф­лис­ской губернии (76 тыс. га). В 1892-1895 годы арх. Н.Л. Бенуа в местечке Ликани на окраине Боржома построил дворец для Николая Михайловича. В имении был налажен розлив минеральной воды (7 млн. бутылок в год к 1917 году), которая именовалась первоначально «Кавказское Виши».

Сре­ди других чле­нов императорской фа­ми­лии вы­де­лял­ся свои­ми уме­рен­но ли­бе­раль­ны­ми взгля­да­ми. Со­сто­ял в пе­ре­пис­ке с Л.Н. Тол­стым . В Первую ми­ро­вую вой­ну под­дер­жи­вал тре­бо­ва­ние «Про­грес­сив­но­го бло­ка» об ус­та­нов­ле­нии от­вет­ст­вен­но­сти пра­ви­тель­ст­ва пе­ред Государственной ду­мой. В 1916 году ли­дер ве­ли­ко­кня­же­ской оп­по­зиции. 1(14) ноября 1916 года по­се­тил императора Ни­ко­лая II в Мо­ги­лё­ве, убе­ж­дал им­пе­ра­то­ра уда­лить от пре­сто­ла Г.Е. Рас­пу­ти­на и тем са­мым пре­дот­вра­тить «эру но­вых вол­не­ний». По­сле убий­ст­ва Рас­пу­ти­на вы­сту­пил ини­циа­то­ром об­ра­ще­ния 16 чле­нов императорской фа­ми­лии к го­су­да­рю с прось­бой смяг­чить на­ка­за­ние уча­ст­ни­ку убий­ст­ва вел. кн. Дмит­рию Пав­ло­ви­чу, ко­то­рая бы­ла от­кло­не­на Ни­ко­ла­ем II. За пуб­лич­ную кри­ти­ку им­пе­ра­то­ра и им­пе­рат­ри­цы от­прав­лен на вре­мен­ное жи­тель­ст­во в своё име­ние в с. Гру­шев­ка Хер­сон­ско­го уезда. При­вет­ст­во­вал Февральскую ре­во­лю­цию 1917 года, вер­нул­ся в Пе­троград, на­ме­ре­вал­ся бал­ло­ти­ро­вать­ся в де­пу­та­ты Уч­ре­дительного со­б­ра­ния, но Временным пра­ви­тель­ст­вом ли­шён на это пра­ва как член императорской фа­ми­лии.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года ос­тал­ся в Рос­сии. В мар­те 1918 года вы­слан в Во­ло­гду, 1 июля 1918 года аре­сто­ван, пре­про­во­ж­дён в Пет­ро­град. М. Горь­кий и пре­зи­дент РАН А.П. Кар­пин­ский хо­да­тай­ст­во­ва­ли пе­ред СНК об ос­во­бо­ж­де­нии Николая Михайловича (по­след­нее хо­да­тай­ст­во под­дер­жал А.В. Лу­на­чар­ский). На за­се­да­нии 16 января 1919 года СНК рас­смот­рел хо­да­тай­ст­во РАН и от­ло­жил ре­ше­ние до по­лу­че­ния от­ве­та от Пет­роградского ЧК. Од­на­ко по ре­ше­нию ЧК Сою­за ком­мунн Сев. обл. Николай Михайлович был рас­стре­лян в Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти вме­сте с бра­том Ге­ор­ги­ем Ми­хай­ло­ви­чем и двою­род­ны­ми брать­я­ми Пав­лом Алек­сан­д­ро­ви­чем и Дмит­ри­ем Кон­стан­ти­но­ви­чем. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1999 году.

Исторические источники :

Из пе­ре­пис­ки С.М. и Н.М. Ро­мано­вых [1917 год] // Крас­ный ар­хив. 1932. Т. 4;

Пе­ре­пис­ка Тол­сто­го с Н.М. Ро­ма­но­вым / Пре­дисл. Д. За­слав­ско­го, публ. С. Шам­би­на­го // Ли­те­ра­тур­ное на­след­ст­во. М., 1939. Т. 37/38: Л. Н. Тол­стой;

«Мо­мент, ко­гда нель­зя до­пус­тить оп­лош­но­стей»: Пись­ма ве­ли­ко­го кня­зя Ни­ко­лая Ми­хай­ло­ви­ча вдов­ст­вую­щей им­пе­рат­ри­це Ма­рии Фе­до­ров­не / Публ. Д.И. Ис­ма­ил-За­де // Ис­точ­ник. 1998. № 4;

Пись­ма ве­ли­ко­го кня­зя Ни­ко­лая Ми­хай­ло­ви­ча к им­пе­ра­то­ру Ни­ко­лаю II / Публ. Д.И. Ис­ма­ил-За­де // Рос­сий­ский ар­хив. 1999. Вып. 9.

Сочинения:

Ле­ген­да о кон­чи­не им­пе­ра­то­ра Алек­сан­д­ра I в Си­би­ри в об­ра­зе стар­ца Фе­до­ра Кузь­ми­ча. СПб., 1907;

Казнь пя­ти де­каб­ри­стов 13 ию­ля 1826 г. и им­пе­ра­тор Ни­ко­лай I. П., 1916;

На­блю­де­ния по охо­те на ди­ких гу­сей. П., 1917; За­пис­ки // Крас­ный ар­хив. 1931. Т. 4/5, 6; то же // Ги­бель мо­нар­хии. М., 2000;

Мои сви­да­ния с гр. Л. Н. Тол­стым / Публ. Н. Ка­ли­ни­на, М. Зем­ля­ни­чен­ко // Ро­ди­на. 1993. № 4.