НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ - великий князь из династии Романовых, российский историк, энтомолог, общественный деятель, генерал от инфантерии (1913 год), почетный член Петербуржской Академии Наук (1898 год).
Сын великого кн. Михаила Николаевича, брат великого кн. Александра Михайловича. Окончил Николаевскую академию Генштаба (1885 год). Проявлял склонность к научной работе, но в силу традиции и по настоянию отца в 1875 году поступил на военную службу. В чине поручика участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годы на Кавказском фронте, за участие в Авлияр-Аладжинском сражении 1877 годы награждён орденом Св. Георгия 4-й степени. С 1885 года служил в Кавалергардском полку (с 1889 года командующий эскадрона, с 1892 года помощник ком. полка по строевой части). Командир 16-го гренадерского Мингрельского полка (1894-1897 годы), командир (1897-1901 годы), затем начальник (1901-1903/1904 годы) Кавказской гренадерской дивизии. Генерал-адъютант (1903 год). С 1903/1904 годы в бессрочном отпуске. С начала Первой мировой войны состоял в распоряжении главнокомандующего Юго-Западным фронтом.
Увлекался энтомологией. Собрал одну из крупнейших частных коллекций бабочек (13,9 тыс. видов, 110 220 экз., среди ниx ок. 18 тыс. - палеарктические), в 1898 году передал её Зоологическому музею Академии Наук в Санкт-Петербурге и Кавказскому музею в Тифлисе. Издатель-редактор и один из авторов сборников по лепидоптерологии «Memoires sur les Lepidopteres» (vol. 1-9, 1884-1897 годы; на французском и немецком языках).
Наибольшую известность и признание получили труды Николая Михайловича в области истории России первой четверти XIX века. Как член императорской фамилии имел возможность использовать в своих трудах и полностью публиковать ценные документы из российских и иностранных архивов, к которым другие историки доступа не имели. Ближайшему окружению Александра I Николая Михайлович посвятил монографии «Князья Долгорукие, сподвижники императора Александра I в первые годы его царствования» (1901 год), «Граф Павел Александрович Строганов (1774-1817 годы). Историческое исследование эпохи императора Александра I» (т. 1-3, 1903 год; впервые полностью опубликовал протоколы Негласного комитета), «Императрица Елисавета Алексеевна, супруга императора Александра I» (т. 1–3, 1908-1909 годы) и «Генерал-адъютанты императора Александра I» (1913 год).
Критически оценивал государственную деятельность Александра I («Император Александр I. Опыт исторического исследования», т. 1-2, 1912 год, 2-е изд., 1914 год, переизд., 1999 год). Связывал отход Александра I от реформ с началом борьбы с наполеоновской Францией. Относил к политическим ошибкам императора заграничные походы российской армии 1813-1814 годов и участие в Священном союзе, по его мнению, «вредном для интересов России». Священный союз и мистицизм Александра I породили, полагал Николай Михайлович, «аракчеевщину», а покровительство сектам и масонству - «насаждение тайных обществ», которые благодаря выступлению декабристов «надолго отвели Россию на путь самой убеждённой реакции» в царствование Николая I. Всё это давало основания Николаю Михайловичу считать, что Александр I «для России не был великим». Отвергал легенду о том, что Александр I инсценировал свою смерть и после 1825 года жил в Сибири под именем старца Фёдора Кузьмича. Николай Михайлович издал ценные сборники документов: «Дипломатические сношения России и Франции по донесениям послов императоров Александра и Наполеона. 1808-1812 годы» (т. 1-7, 1905-1914 годы), «Переписка императора Александра I с сестрой, великой княгиней Екатериной Павловной» (1910 год), «Донесения австрийского посланника при русском дворе Лебцельтерна за 1816-1826 годы» (1913 год), «Письма высочайших особ к графине А.С. Протасовой» (1913 год). Доктор руссской истории honoris causa (1915 год, по решению совета профессоров Московсткого университета).
Один из организаторов (совместно с С.П. Дягилевым, А.Н. Бенуа, П.Я. Дашковым) грандиозной выставки русского портрета в Санкт-Петербурге в 1905 году преимущественно из частных собраний. Издал богато иллюстрированный словарь «Русские портреты XVIII и XIX столетий» (т. 1–5, 1905-1909 годы). Инициатор подготовки и издатель фундаментальных «Некрополей» - Московского (т. 1–3, 1907-1908 годы; 2-е изд., 2006 год), Петербургского (т. 1–4, 1912-1913 годы; 2-е изд., 2006 год) и Русского провинциального (т. 1, 1914 год, 2-е изд., 2006 год; издание не окончено), а также «Русского некрополя в чужих краях» (вып. 1: Париж и его окрестности, 1915 год).
Финансировал различные научные издания, субсидировал экспедиции Г.Е. Грумм- Гржимайло на Памир. Почетный президент Русского энтомологического обществава (с 1881 года). Председатель РГО (1892–1917), Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины (1909-1917 годы), Русского исторического общества (1910-1917 годы; под руководством Николая Михайловича вышло 12 томов «Русского биографического словаря»). В честь Николая Михайловича названы 18 таксонов насекомых.
Унаследовал от отца Ново-Михайловский дворец в Санкт-Петербурге и усадьбу Михайловка по Петергофской дороге, а также имение Грушевское в Екатеринославской, Херсонской и Таврической губерниях (82 тыс. га) и имение Боржом в Горийском уезде Тифлисской губернии (76 тыс. га). В 1892-1895 годы арх. Н.Л. Бенуа в местечке Ликани на окраине Боржома построил дворец для Николая Михайловича. В имении был налажен розлив минеральной воды (7 млн. бутылок в год к 1917 году), которая именовалась первоначально «Кавказское Виши».
Среди других членов императорской фамилии выделялся своими умеренно либеральными взглядами. Состоял в переписке с Л.Н. Толстым. В Первую мировую войну поддерживал требование «Прогрессивного блока» об установлении ответственности правительства перед Государственной думой. В 1916 году лидер великокняжеской оппозиции. 1(14) ноября 1916 года посетил императора Николая II в Могилёве, убеждал императора удалить от престола Г.Е. Распутина и тем самым предотвратить «эру новых волнений». После убийства Распутина выступил инициатором обращения 16 членов императорской фамилии к государю с просьбой смягчить наказание участнику убийства вел. кн. Дмитрию Павловичу, которая была отклонена Николаем II. За публичную критику императора и императрицы отправлен на временное жительство в своё имение в с. Грушевка Херсонского уезда. Приветствовал Февральскую революцию 1917 года, вернулся в Петроград, намеревался баллотироваться в депутаты Учредительного собрания, но Временным правительством лишён на это права как член императорской фамилии.
После Октябрьской революции 1917 года остался в России. В марте 1918 года выслан в Вологду, 1 июля 1918 года арестован, препровождён в Петроград. М. Горький и президент РАН А.П. Карпинский ходатайствовали перед СНК об освобождении Николая Михайловича (последнее ходатайство поддержал А.В. Луначарский). На заседании 16 января 1919 года СНК рассмотрел ходатайство РАН и отложил решение до получения ответа от Петроградского ЧК. Однако по решению ЧК Союза коммунн Сев. обл. Николай Михайлович был расстрелян в Петропавловской крепости вместе с братом Георгием Михайловичем и двоюродными братьями Павлом Александровичем и Дмитрием Константиновичем. Реабилитирован в 1999 году.
Исторические источники:
Из переписки С.М. и Н.М. Романовых [1917 год] // Красный архив. 1932. Т. 4;
Переписка Толстого с Н.М. Романовым / Предисл. Д. Заславского, публ. С. Шамбинаго // Литературное наследство. М., 1939. Т. 37/38: Л. Н. Толстой;
«Момент, когда нельзя допустить оплошностей»: Письма великого князя Николая Михайловича вдовствующей императрице Марии Федоровне / Публ. Д.И. Исмаил-Заде // Источник. 1998. № 4;
Письма великого князя Николая Михайловича к императору Николаю II / Публ. Д.И. Исмаил-Заде // Российский архив. 1999. Вып. 9.
Сочинения:
Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Федора Кузьмича. СПб., 1907;
Казнь пяти декабристов 13 июля 1826 г. и император Николай I. П., 1916;
Наблюдения по охоте на диких гусей. П., 1917; Записки // Красный архив. 1931. Т. 4/5, 6; то же // Гибель монархии. М., 2000;
Мои свидания с гр. Л. Н. Толстым / Публ. Н. Калинина, М. Земляниченко // Родина. 1993. № 4.