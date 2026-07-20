ЯЦУК НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Биография и военная карьера

Родился в семье кадрового военного. После обучения в Псковской гимназии поступил на механическое отделение Морского инженерного училища, которое окончил в звании младшего инженера-механика. С мая 1903 г. проходил военную службу на миноносце № 221, который затонул во время шторма в Средиземном море. С февраля 1904 г. переведен на крейсер «Аврора», а с апреля 1904 г. перешел на эскадренный миноносец «Бодрый», входивший в состав II Тихоокеанской эскадры вице-адмирала З.П. Рожественского. Проявил себя в Цусимском бою , за что награжден орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом. После сражения миноносец «Бодрый» попал в шторм и несколько дней плавал в открытом море, его подобрало английское судно и отбуксировал его в Шанхай, где корабль был интернирован. Яцуку удалось совершить побег во Владивосток. После войны проходил службу на крейсере «Терек». С февраля 1906 г. исполнял обязанности командира Владивостокского морского воздухоплавательного до момента его расформирования. После этого учился на механическом отделении Николаевской морской академии, дополнительно изучал воздухоплавание и радиоуправление. Окончил ее по первому разряду. В 1909 г. построил планёр собственной конструкции и совершил на нём ряд полётов. В сентябре 1911 г. поступил в Офицерскую воздухоплавательную школу, совершал учебные полеты на аэропланах «Фарман» и «Блерио». Во время учебы сблизился с будущим прославленным авиатором П.Н. Нестеровым. В июне 1912 г. сдал экзамен на звание лётчика. С декабря 1912 г. начальник авиационной школы Императорского Всероссийского аэроклуба, параллельно совершал полеты на гидропланах. В 1913 г. получил звание лейтенанта флота, 8 апреля 1914 г. произведен в старшие лейтенанты. После начала Первой мировой войны весь состав авиашколы был мобилизован. В июле 1914 г. Яцук стал командиром 34-го корпусного авиационного отряда Особого Добровольческого авиаотряда. Лично осуществлял воздушную разведку и фотографирование позиций противника. 11 июня 1915 г. ему было присвоено звание военного летчика. В сентябре 1917 г. получил Георгиевское оружие за совершение целого ряда успешных разведывательных полетов в начале года. После Октябрьской революции авиационный отряд практически полностью перешел на сторону большевиков, Яцук был избран его командиром. В 1918 г. он вошел в состав Всероссийской коллегии по управлению воздушным флотом, возглавил отдел и стал помощником начальника Главвоздухофлота. После окончания Гражданской войны преподавал в Институте инженеров Красного Воздушного Флота (с сентября 1922 г. – Академия Воздушного флота имени Н.Е. Жуковского). Похоронен на Донском кладбище в Москве.