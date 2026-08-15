ЯЦКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

получил домашнее образование, окончил Виленское пехотное юнкерское училище и Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1909). Подпоручик (со ст. с 27.10.1902). Поручик (со ст. с 01.09.1906). Штабс-капитан (со ст. с 30.04.1909). Капитан (со ст. с 06.12.1911). Подполковник (со ст. с 15.06.1915). Полковник (со ст. с 06.12.1916). На службе с 29.08.1899. Участник Русско-японской войны. В 108-м пехотном Саратовском и в 148-м пехотном Каспийском полках. Командир роты 148-го пехотного Каспийского полка (12.11.1909–12.11.1911). Старший адъютант штаба 20-й пехотной дивизии (26.11.1911–18.09.1912). Старший адъютант штаба Кавказской гренадерской дивизии (с 18.09.1912). Участник Первой мировой войны. Помощник старшего адъютанта отдела генерал-квартирмейстера штаба 3-й армии. И.д. штаб-офицера для поручений отдела генерал-квартирмейстера штаба 3-й армии. Старший адъютант отдела генерал-квартирмейстера штаба 3-й армии (с 05.12.1915). И.д. начальника штаба 75-й пехотной дивизии (с 10.06.1916 до демобилизации). Служащий отдела государственных театров (Петроград). Участник Гражданской войны. На службе в РККА добровольно с весны 1918 г. Командирован на Южный фронт (1918). Начальник оперативного отдела штаба 9-й армии. По личной просьбе переведен в штаб 6-й армии (01.04.1919). Начальник оперативного управления штаба 6-й армии (с 01.04.1919 и с 27.10.1919). И.д. начальника штаба 6-й армии (с 23.05.1919, на 08.1919, на 15.09.1919, 15.11–15.12.1919). Временно командующий 6-й армией (19–21.06.1919). В командировке в штаб Балтийского флота и 7-ю армию (с 16.12.1919). И.д. начальника оперативного отдела штаба 6-й армии. И.д. начальника оперативного управления штаба 6-й армии. Начальник военной части Петроградского военного округа (04.02–15.11.1920). Штатный преподаватель петроградских курсов действующих родов войск. Штатный преподаватель Высшей кавалерийской школы (с 26.11.1920). Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (1905), Св. Станислава 3-й ст. (1913, утв. 16.05.1914), Георгиевское оружие (Высочайший приказ 24.01.1917).