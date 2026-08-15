ЯЦКЕВИЧ ВЛАДИМИР АВКСЕТЬЕВИЧ

Из дворян Витебской губернии. 16.6.1850 поступил в Полоцкий кадетский корпус. 26.7.1855 переведен в Константиновский кадетский корпус. 30.6.1858 окончил корпус и произведен в прапорщики гвардии, на за неимением вакансий назначен в Кубанскую казачью артиллерию с переименованием в сотники. Участник Кавказской войны. 26.7.1862 произведен в есаулы. 3.7.1865 назначен командующим 4-й батареей Кубанского казачьего войска. 20.1.1867 произведен в войсковые старшины. 30.8.1870 произведен в подполковники с утверждением командиром батареи. 26.2.1877 произведен в полковники за отличие по службе. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 24.3.1879 назначен командиром конно-артиллерийской бригады Кубанского казачьего войска. 6.5.1888 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 21.3.1890 назначен помощником начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего войска. 27.4.1895 зачислен в войсковое сословие Кубанского казачьего войска по станице Усть-Лабинской с предоставлением звания почетного старика. 6.7.1898 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с назначением комендантом Карской крепости. 13.12.1903 назначен командиром 1-го Кавказского армейского корпуса. 11.10.1915 назначен временным генерал-губернатором Эриванской губернии с оставлением в должности. 6.12.1906 произведен в генералы от артиллерии за отличие по службе. 15.5.1907 освобожден от должности временного генерал-губернатора Эриванской губернии. 1.1.1910 назначен членом Военного совета. 1.1.1916 уволен со службы с мундиром и пенсией за истечением срока пребывания в Военном совете. После увольнения уехал в Витебск, затем переехал в Екатеринодар. 10.2.1919 погребен на Всесвятском кладбище в Екатеринодаре. Почетный попечитель войсковой гимназии Кубанского казачьего войска и Кубанского реального училища (9.7.1890). Почетный попечитель Кубанского Александровского реального училища (8.10.1893).

Был холост.