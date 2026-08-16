ЯБЛОНСКИЙ БОЛЕСЛАВ

Чешский поэт-сентименталист, католический священник, «будитель» и деятель чешского национального возрождения. Его патриотические и любовные произведения, особенно лирический цикл «Любовные стихи» («Písnĕ milosti») были очень популярны у читателей XIX в.

Становление

Родился 14 января 1813 г. в южночешском городе Кардашова-Ржечице, был старшим из шести детей. Его отец был крестьянином и мельником. Семья была набожной, и родители мечтали, чтобы старший сын стал священником. Школу Б. Яблонский посещал в родном городе, затем – в городе Писек. В 1826-1832 гг. учился в гимназии в Йиндржихуве-Градце. В 1832 г. поступил в Пражский университет , где в течение двух лет изучал философские науки. Затем вступил в монашеский орден премонстрантов, жил в пражском Страговском монастыре, однако постриг так и не принял, уйдя из монастыря на юридический факультет Пражского университета. Во время учебы в университете Яблонский сблизился с кругом молодых, патриотически настроенных чешских литераторов, самым ярким из которых был поэт и драматург Й.К. Тыл .

Поэзия и театр

Яблонский мечтал стать профессиональным писателем и жить литературным трудом. Свой литературный псевдоним Болеслав Яблонский начал использовать в начале 1840-х гг. На эти годы приходятся его первые пробы себя в поэзии: сборник «Стихи» («Básně») вышел в 1841 г. Это была типичная для тех лет сентиментальная лирика с характерным чувственным тоном, патриотической тенденциозностью. Стихи поэта зачастую были наполнены историческими мотивами как, например, в стихотворении «Три эпохи чешского государства» («Tři doby země české»). Яблонский также писал дидактическую лирику, пестовал культ славянской древности, как в эпическом цикле «Три золотых волоса» («Tři zlaté vlasy»). Кроме того, он использовал и менее традиционные лирические формы, такие как ода, сонет или песня, рассчитанные на хоровое исполнение или декламацию.

Помимо поэзии, Яблонский живо интересовался театром. В 1830 гг. он входил в состав актерских трупп пражских Каетанского и Сословного театров. Вращаясь в пражских литературных и театральных кругах, он познакомился с семьей Поспишилов. В этой семье он встретил свою первую и единственную любовь – Марию Поспишилову. В 1837-1839 гг. он совместно с книгоиздателем Яном Гостивитом Поспишилом редактировал литературный альманах «Весна», а с его сыном Ярославом Поспишилом журнал «Кветы». Однако литературных и редакторских заработков Яблонского не хватало для обеспеченной жизни, он часто нуждался и под нажимом родственников, по-прежнему видевших его священником, в 1837 г. вернулся в Страговский монастырь, где до 1841 г. изучал теологические науки. Он прожил там до 1843 г., был рукоположен в священники и стал капелланом в деревне Радонице-над-Огржи.

В эти годы он написал ряд стихотворений, которые издал в сборниках «Песни любви» («Písně milosti») и «Отцовская мудрость» («Moudrost otcovská»). Первый сборник, состоящий из двадцати стихотворений, вырос из личного опыта автора, а именно, из конфликтной ситуации 1837 г., когда Яблонский сразу после обретения первой любви и сближения со своей возлюбленной Марией вынужден был отречься от мирской жизни. В «Песнях любви» поэт органически объединяет проявления своих собственных, субъективных чувств с традициями патриотической и религиозной лирики. Пытаясь заглушить свои мирские чувства и одновременно выпустить их на волю, «овеществить» их в стихах, он стремится примирить их с собственными религиозными и патриотическими взглядами, что роднит его с поэзией Й. Колара .

В сборнике «Отцовская мудрость» автор прививает «сынам» - своим читателям – понимание религии как простых, граничащих с народным поверьем, убеждений, любовь к людям, отечеству, природе и работе, объединяя простые практические задачи христианства с патриотическими идеями. Этим Яблонский демонстрировал, как многие другие литераторы-просветители того времени, особенно из рядов священнослужителей, приверженность идеям церковника и ученого Бернарда Больцано, который считал основным моральным принципом христианства сознательную деятельность во благо общества и большое значение предавал просветительской работе церкви.

Дальнейшие годы

В 1847 г. орден премонстрантов направил Болеслава Яблонского на службу в Польшу, где он получил титул пробста (настоятеля) и священника в женском монастыре премонстранток Звержинец у Кракова. На этом месте он прослужил до самой своей смерти. Поначалу принятый в Польше холодно, он постепенно завоевывал любовь прихожан, признание польских культурных кругов и одобрение его действий польской католической церковью. В краковском монастыре Яблонский прожил 33 года. В последний раз он посетил родную Чехию в 1879 г. Он умер 27 февраля в 1881 г. в Звержинце у Кракова в возрасте 68 лет. В 1886 г. его останки были перенесены в Прагу и захоронены на Вышеградском кладбище, что свидетельствует о высочайшем признании его заслуг на родине, поскольку там чешский народ хоронил всех крупнейших деятелей национального возрождения.