ЯБЛОЧКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Инженер-электротехник, изобретатель.

Военная служба.

Родился в семье обедневшего мелкопоместного дворянина. По окончании Николаевск. инженерной училища в СПб. (1866) направлен для прохождения офицер. службы в Киевск. гарнизон. Вскоре вышел в отставку из-за болезни. Вернувшись в 1868 на действительную службу, поступил в Техн. гальванич. заведение в Кронштадте, которое окончил в 1869. Возглавил гальванич. команду в Киевск. саперн. батальоне, был послан на учебу в офицер. гальванич. классы. После вып. при первой же возможности ушел в отставку.

В 1871 г., окончательно оставив воен. службу, переехал в Москву, где поступил на должность нач. телеграф. службы Московско-Курск. ж. д. В кружке любителей электротехники при Политехническом музее узнал об опытах А.Н. Лодыгина по освещению улиц и помещений электрическими лампами и решил заняться усовершенствованием существовавших тогда дуговых ламп.

В конце 1873 г. открыл первую в Москве мастерскую по ремонту электрич. машин, аппаратов и устройств. В 1874 взялся освещать электрич. светом путь имп. поезда и осознал все неудобства существовавших в то время регуляторов для вольтовой дуги. Стал пропагандировать собств. идею электрич. освещения в Москве и СПб., но не нашел средств на ее воплощение.

Успехи за границей.

В конце 1875 г. уехал в Париж. Работал в мастерских изв. франц. специалиста в обл. телеграфии ак. Л. Бреге, занимаясь проблемами электрич. освещения. К нач. 1876 завершил разработку конструкции своей знаменитой «электрической свечи» и получил на нее патент. В 1878 г. участвовал во Всемирн. выставке в Париже. В том же г., отдав все получен. за изобретение средства франц. фирме за право производить свечи в России, вернулся в СПб.

В 1879 организовал «Товарищество электрического освещения П.Н. Яблочков-изобретатель и К°» и электротехн. з-д, кот. производил осветит. установки для военно-мор. флота. Не найдя в России возможностей для реализации своих техн. идей, в 1880 снова уехал в Париж и целиком переключился на изучение проблемы генерирования электрич. энергии, создание динамо-машины и гальванич. элементов. В 1880 стал одним из инициаторов создания электротехн. отд. РТО и ж-ла «Электричество». В 1881 уч-вал в перв. Всемирн. электротехн. выставке, перв. Междунар. конгрессе электриков; в 1880 и 1882 был уч-ком электротехн. выставок в России.

Возвращение в Россию.

В конце 1893, почувствовав себя больным (последствия опасных для жизни опытов), окончательно вернулся в Россию. Выкупил свои загранич. патенты, потратив на это почти все свое состояние. Однако в России его встретили холодно, как малоизвестного человека. Я. отправился с семьей на родину – в Саратовск. губ., но вскоре понял, что заниматься наукой там невозможно, и переехал в Саратов, где через несколько месяцев умер.

Научные достижения.

Гл. достижение Я. – остроумное и простое решение вопроса электрического освещения. Явление дуги, т.е. электрич. разряда, возникающего между двумя сближен. угольн. стержнями – электродами, было открыто еще в 1802 проф. С.-Петерб. медико-хирургич. акад. В.В. Петровым, однако располож. друг над другом угольки быстро сгорали, расстояние между ними увеличивалось, и дуга угасала. Я. удалось найти решение этой проблемы: угли-электроды для дуговой лампы он расположил параллельно и разделил слоем изолирующего вещества – каолина, испарявшегося по мере сгорания углей. Это приспособление, нашедшее широкое применение во всем мире, получило название «свечи Яблочкова». В 1876 г. свечи Я. появились в продаже и расходились в огромном кол-ве – т.н. «русский свет» появился на улицах и в помещениях мн. европ. городов. Первым пытался менять окраску электрич. света, добавляя в испаряющуюся перегородку между углями разл. металлич. соли.

Автор мн. изобретений, в т.ч. генератора перемен. тока, кот., в отличие от генератора постоян. тока, обеспечивал равномерн. выгорание угольн. стержней в отсутствие регулятора; трансформатора перемен. тока, электромагнита с плоской обмоткой и др. Первый в мире создал систему «дробления света», т. е. питания большого числа «свечей» от одного генератора тока. Сконструировал «магнитодинамоэлектрическую машину», которая имела основные черты совр. индукторн. машины, провел оригинал. исследования в обл. практич. решения задачи непосредств. превращения энергии топлива в электрич. энергию, предложил гальванич. элемент со щелочн. электролитом, создал регенератив. элемент (т.н. автоаккумулятор Я.) и пр. Жил в Лялином пер., 20 (1870-е; не сохр.), на Озерковской наб., 52-а (там же была лаб.-мастерская). Похоронен в родовом склепе в с. Сапожок Саратовск. обл. (памятник на могиле, 1952). Мем. д. и бюст в Саратове, памятник в Сердобске (1992). В Москве в 1958 аллея Бутырского хутора была переименована в ул. Его имени (с 1991 – в СВАО). В 1947 г. АН учредила премию его имени за лучшую работу по электротехнике.