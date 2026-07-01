ЯБЛОЧКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сын потомственного почетного гражданина, православный. Окончил Александровский кадетский корпус. 30.8.1882 поступил в 3-е военное Александровское училище. 14.8.1884 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с назначением в 11-й пехотный резервный кадровый батальон. 22.9.1884 переведен во 2-й пехотный Софийский полк. 30.8.1888 произведен в поручики (со старшинством с 13.8.1888). 6.1.1889 прикомандирован к Сибирскому кадетскому корпусу для испытания в должности офицера-воспитателя. 21.2.1891 утвержден в должности офицера-воспитателя Сибирского кадетского корпуса (со старшинством с 6.1.1889). 21.04.1891 произведен в штабс-капитаны. 28.3.1893 произведен в капитаны. 24.03.1896 произведен в подполковники. 26.6.1897 переведен в 3-й Восточно-Сибирский стрелковый батальон (14.3.1898 – 3-й Восточно-Сибирский стрелковый полк). Участник похода русских войск в Китай 1900–1901 гг. 15.2.1903 переведен в 11-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 3.6.1904 назначен командующим 11-м Восточно-Сибирским стрелковым полком. 6.12.1904 произведен в полковники за боевые отличия (со старшинством с 4.7.1904, установлено 6.6.1905). 11.7.1908 назначен командующим лейб-гвардии Егерским полком. 6.12.1908 произведен в генерал-майоры с утверждением командиром лейб-гвардии Егерского полка. 17.8.1911 назначен в Свиту его императорского величества с оставлением в должности. 14.12.1913 назначен начальником 3-й Туркестанской стрелковой бригады. Участник Первой мировой войны. 2.8.1914 назначен начальником 2-й стрелковой бригады. 17.2.1915 назначен командующим 32-й пехотной дивизией. 10.3.1915 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 6.12.1912) с утверждением начальником дивизии. 2.4.1916 назначен командиром 5-го Кавказского армейского корпуса. 4.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Кавказского военного округа. 15.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. 10.7.1917 назначен командиром 5-го Кавказского армейского корпуса. 7.10.1917 назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. 1.1.1918 уволен со службы. Остался в СССР. Расстрелян.

Жена: дочь генерал-майора Евгения Оттовна (урожденная Рейнгард). Дети: Георгий (род. 23.4.1891), Серафима (род. 23.4.1894), Всеволод (род. 24.2.1897).