ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА РУССКИМИ ВОЙСКАМИ В 1813 Г.

Главную роль в этом рейде сыграли летучие отряды, сформированные в январе 1813 г., основу которых составляли донские казачьи полки (ранее казачьи части были объединены в составе казачьего корпуса, которым командовал генерал Матвей Платов). Эти летучие отряда находились в подчинении штаба армейского корпуса генерала от кавалерии князя Петра Витгенштейна.

Состав летучих отрядов русской армии

отряд генерал-адъютанта Александра Чернышева

– эскадрон Изюмского гусарского полка

– два эскадрона Финляндского драгунского полка

– Донской полк Василия Быхалова

– Донской полк Максима Власова 3-го

– Донской полк Тимофея Грекова 18-го

– Донской полк Ивана Жирова

– Донской полк Тимофея Иловайского 11-го

– Донской полк Василия Сысоева 3-го

отряд полковника Фридриха Теттенборна

– эскадрон Казанского драгунского полка

– Донской полк Василия Денисова 7-го

– Донской полк Алексея Гревцова 2-го

– Донской полк Дмитрия Комисарова

– Донской полк Николая Сулина 9-го

отряд генерал-майора Александра Бенкендорфа

– Сводный гусарский полк

– два эскадрона Финляндского драгунского полка

– Донской полк Ивана Андриянова 2-го

– Донской полк Мельникова 4-го

– 1-й Башкирский полк

отряд генерал-майора Марка Родионова 2-го

– Донской полк Марка Родионова 2-го

– Донской полк Ивана Селиванова 2-го

Рейд на Берлин

В конце января 1813 г. основные силы корпуса Витгенштейна продвигались вперед медленно, поскольку сначала им было необходимо дождаться, чтобы по ним подравнялись войска действующей южнее 3-й русской армии. В то же время Витгенштейн выдвинул вперед авангард под командованием генерал-майора князя Николая Репнина-Волконского; летучие отряды получили приказ выдвинуться к Одеру.

В то время пока авангард Репнина продвигался вперед (6 февраля русские войска заняли Шнейдемюль), летучие отряды Чернышева и Теттендорфа совершили набег на столицу Пруссии – город Берлин. Первыми 3(15) февраля форсировали Одер в районе м. Килены передовые части отряда Теттенборна (под командованием майора Константина Бенкендорфа). В качестве конечной цели был выбран Вернойхен, располагавшийся в 30 км от Берлина. 4(16) февраля Константин Бенкендорф разбил находившийся в Врицене батальон 1-го Вестфальского пехотного полка, взял в плен ок. 450 человек и захватил городок. 5(17) февраля Одер форсировал и отряд Чернышева, а 6 февраля часть его войск (полки Жирова и Иловайского 11-го) под командованием полковника Ивана Ефремова разгромила при Циндорфе французский шеволежерский полк. 7 февраля два полка под началом полковника Василия Быхалова в Тацдорфе опрокинули французский пехотный полк, взяв в плен ок. 200 человек. Поскольку в Вернойхене находился достаточно сильный отряд (ок. 2 тыс. чел.), которым командовал генерал Пьер Пуансо, летучие отряды, соединившиеся 7(19) февраля в Хиршфельде, обошли город с юга (оставив в качестве прикрытия со стороны Вернойхена полк Гревцова 2-го).

В распоряжении командовавшего французскими войсками в Берлине маршал Франции Пьер Ожеро герцог Кастильоне было ок. 20 тыс. чел. Свои войска он довольно сильно растянул, перекрыв отдельными отрядами основные переправы через Одер и главный дороги, ведущие в Берлин. В центре Берлина размещалась 1-я бригада 35-й пехотной дивизии под командованием бригадного генерала барона Жоржа Ле Сенекаля.

7 февраля в отряд к Теттенборну прибыла делегация от жителей Берлина, которые обратились к полковнику с просьбой идти на Берлин. В ночь на 8(20) февраля оба отряда объединись в Альтландсберге и утром выступили на Берлин. При подходе к городу Теттенборн, возглавивший Донской полк Комисарова, атаковал высланный Ожеро на разведку эскадрон Вюрцбургского шеволежерского полка, обратил его в бегство и, преследуя, ворвался в Берлин через Шенгаузенские ворота. Однако на Александр-плац они наткнулись на пехотное каре, которое открыло по ним огонь. Параллельно французы попытались применить обходной маневр и отрезать Теттенборну дорогу к отступлению, направив отряд через Пренцлауские ворота вдоль городской стены, однако они были атакованы Чернышевым и были вынуждены укрыться в городе.

Постепенно русская группировка на Александр-плац усиливалась: через Гамбургские ворота прорвалась двухполковая бригада Ивана Ефремова, через Королевские ворота – полк Грекова 18-го. Всего русские войска оставались в Берлине два часа, после чего ввиду абсолютного превосходства противника в живой силе, начали отход. Против находившихся вне города войск Чернышева был отправлен отряд бригадного генерала Марсьяля Барде барона де ля Мезон-Руж (4 батальона при двух орудиях). Гусары и драгуны Чернышева вступили в перестрелку с противником, обеспечив прикрытие для казаков Теттенборна. Свой отряд Чернышев отвел к Ораниенбургу (в 30 км от Берлина), при этом у Берлина (в 4 км от города) до 20 февраля (4 марта) был оставлен наблюдательный отряд майора графа Александра Мусина-Пушкина (донские полки Грекова 18-го и Сысоева 3-го). Теттенборна отошел назад к Вернойхену, где имел несколько стычек с противником. За время рейда на Берлин русскими войсками было взято более 600 пленных.

Неожиданное появление казаков в Берлине привело к тому, что командовавший войсками в Германии вице-король Италии Эжен Богарне, озабоченный уязвимостью прусской столицы, начал перегруппировку войск, для чего ему пришлось оставить правый берег Одера.

Освобождение Берлина

После рейда на Берлин командование войсками принял маршал Франции Лоран де Гувион маркиз де Сен-Сир, который вскоре сумел довести численность гарнизона города до 26 тыс. чел. В тоже время из-за отсутствия у французов сильной кавалерии создать затруднения в действиях летучим отрядам им не удалось. Вскоре в действовавшим за Одером отрядам Чернышева и Теттенборна присоединились летучие отряды генерал-майором Александра Бенкендорфа и Марка Родионова. Два последних отряда оседлали дорогу Берлин–Франкфурт-на-Одере. В результате активизации деятельности летучих отрядов положение французов в Центральной Германии сильно осложнилось, поскольку казаки теперь контролировали все основные дороги, вокруг Берлина.

В середине февраля также активизировался авангард князя Репнина, который 13(25) февраля направил Донской полк Платова 4-го в набег на окрестности Франкфурта-на-Одере. Командовавший войсками во Франкфурте дивизионный генерал граф Этьен-Морис Жерар, увидел в этом опасность быть отрезанным от основной армии и 18 февраля (2 марта) без боя оставил город.

После того как 14–16(26–28) февраля в Гюстебизе (ныне Гоздовице в Польше) была построена переправа через Одер, 17 февраля (1 марта) реку форсировали основные силы авангарда князя Репнина. 18 февраля (2 марта) русские войска вошли во Врицен, откуда через некоторое время добралась до Вернойхена. С приходом регулярных частей летучие отряды разместились вокруг Берлина, фактически установив его блокаду.

В этих условиях маршал Сен-Сир, опасавшийся, что если затягиваться время, то Берлин превратиться в ловушку (тем более, что местное население было настроено по отношению к оккупантам враждебно и активно сотрудничало с русскими), приняло решение об оставлении города. Утром 20 февраля (4 марта) французские войска выступили на запад. Получив известия об уходе французов, в город стали входить русские войска. Первым в Берлин вступил располагавшийся ближе всего к городу (его части стояли в Рейникендорфе) полк Сысоева 3-го во главе с графом Мусиным-Пушкиным, ставшим временным комендантом города. Вскоре в город вошли остальные летучие отряды и регулярные части авангарда князя Репнина. «Радостное изумление жителей выше описания, – докладывал Чернышев Витгенштейну. – Все сословия, все лета, сами женщины приветствовали входящее войско, вознося до небес драгоценное имя милостивого монарха... Каждый воин был облобызан толпящимися тысячами народа».