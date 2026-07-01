ВЫТНОВЫ

Родоначальником купеческой династии является Никифор Леонтьевич . Родился он ориентировочно в 1781 г. в Вязниковском уезде Владимирского наместничества. По происхождению крестьян. К концу 1830-х гг. перебрался в Томск. С 1838 г. – купец 3-й гильдии. Владелец кирпичного завода. Супруга – Авдотья Петровна (или – Авдотья Козьминична, Евдокия Кузьминична); дети: Иван, Алексей, Василий, Марья.

Старший сын Никифора Леонтьевича Иван Никифорович родился в 1815 г. С 1848 г. – купец 3-й гильдии. В 1860-х гг. перебрался в Мариинск. Владелец питейного заведения. Супруга – Настасья Владимировна.

Сын Никифора Леонтьевича Алексей Никифорович (дата рождения не установлена) первоначально был купцом 3-й гильдии, затем перевелся в мещане. В 1872 г. объявлен несостоятельным должником. Супруга – Вера Федоровна, дочь – Марья.

Сын Никифора Леонтьевича Василий Никифорович родился в 1818 г. Вместе с отцом занимался семейным делом. Выкупил с отцом кирпичный завод. С конца 1850-х гг. – купец 3-й, к 1867 г. – 2-й гильдии. В 1869 г. приобрел вместе с купцом А. Баландиным Одигитриевский винокуренный завод в с. Зоркальцево Томского округа. В 1887 – 1890 гг. взял в аренду винокуренный завод неподалеку от с. Тисуль Мариинского округа. Владел в Томске оптовым складом вина и спирта. Построил водочный завод, затем – дрожжевой завод. С 1896 г. действовало товарищество «Д. Зверев и Кº» (совместно с купцом Д.Е. Зверевым). На следующий год организовал торговый дом «В. Вытнов с сыном Петром». Вел торговлю водкой и наливкой собственного производства. В 1892 г. товары торгового дома выставлялись в Марселе, удостоились двух золотых медалей. В 1893 г. продукция получила медаль промышленной выставки в Париже. Был гласным Томской городской думы. Семья Василия Никифоровича – Мария Петровна (супруга). Дети: Анна, Фелонида, Капитолина, Еванфия, Виринея, Гавриил, Петр.

Младший сын Василия Никифоровича Петр Васильевич родился ориентировочно в 1847 г. в Томске. Записался в купцы 2-й гильдии. В 1897 г. организовал вместе с отцом торговый дом «В. Вытнов с сыном Петром». Управлял Одигитриевским винокуренным и водочным заводами, оптовым складом вина и спирта как доверенное лицо своего отца. В 1890-х гг. перестроил винокуренный завод в с. Зоркальцево. В 1894 – 1897 гг. – гласный Томской городской думы; староста томской церкви во имя Сошествия Святого духа. Семья: первая супруга – Александра Яковлевна, вторая супруга – Вера Александровна. Дети: Мария, Валентина, Ольга, Анна, Сергей, Василий, Петр.

Сын Петра Васильевича Василий Петрович родился 12 июня 1878 г. в Томске. Обучался в Томской губернской мужской гимназии, затем – в Томском технологическом институте на горном отделении. Владел производством кондитерских и конфетно-шоколадных изделий фирмы «И. Кармацкий и Кº» и пивоваренным заводом. С 1919 г. – соучредитель Сибирского торгово-промышленного банка в Томске; пайщик Томского лесопромышленного товарищества. В 1909 – 1912 гг. – глава Сибирского отдела Российского общества винокуренных заводчиков. Товарищ председателя Томского железнодорожного комитета по постройке железнодорожной линии Томск – Енисейск. В разные годы был гласным Томской городской думы, секретарем комитета Томского общества обывателей и избирателей. В годы революции и Гражданской войны возглавлял Томский биржевой комитет, Торгово-промышленный союз. Глава Средне-Сибирского бюро химической промышленности. В марте 1920 г. приговорен к заключению в концлагере до окончания Гражданской войны за помощь белым. В годы НЭПа имел частное кафе в Новониколаевске, затем перебрался в Свердловск на должность инженера «Уралметтреста». Семья: супруга – Зоя Ивановна. Дети: Любовь, Екатерина, Татьяна, Нина.

Постановлением Сибирского совнархоза от 22 мая 1920 г. пивоваренный завод и кондитерская фабрика торгового дома «В. Вытнов с сыном Петром» подверглись национализации и полгода спустя законсервированы.