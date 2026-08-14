ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ВИЭМ

Здание бывших Торговых рядов и Выставочный зал Всероссийского историко-этнографического музея.

Комплекс Торговых рядов Торжка складывался на протяжении XVIII-XIX веков на территории древнего торжища. Их расположение обозначает то место, где возник город. В 1941-1942 годы часть рядов была уничтожена бомбардировками немецко-фашистской авиации. Сохранившиеся постройки в послевоенные годы не раз перестраивались.

В этом здании находятся следующие экспозиции: «История под вашими ногами», основанная на материалах археологического изучения Торжка, знакомит с историей его возникновения, освещает различные стороны жизни средневекового города. Вашему вниманию предстанет уникальная коллекция берестяных грамот , по числу которых (19) Торжок занимает третье место в России после Новгорода и Старой Руссы. Не меньший интерес представляют предметы вооружения XII–XIII веков, напоминающие о героической обороне Торжка от полчищ хана Батыя в 1238 году. Здесь также экспонируются предметы ремесла и быта жителей Торжка XII–XVII веков. «Прогулки по старому Торжку». Экспозиция рассказывает о быте, нравах и занятиях новоторов конца XIX - начала XX вв. Вы можете заглянуть в магазины и зайти в гости к кому-нибудь из жителей старого Торжка, полистать альбом уездной барышни. «Торжок прифронтовой». С октября 1941 года, с началом битвы за Москву , Торжок на два года превратился в прифронтовой город. В результате систематических бомбардировок он был почти полностью разрушен. В экспозиции воссоздан кабинет начальника городского военкомата, демонстрируются уникальные фото- и кинодокументы. Центральное место в экспозиции занимает Зал воинской славы, посвященный Великой Победе и жителям Торжка, прошедшим трудными дорогами войны.

В этом же здании находится Выставочный зал ВИЭМ, в котором проводятся сменные выставки самой разнообразной тематики. Здесь не раз демонстрировали свое мастерство художники и ремесленники из различных регионов России. Выставки искусства Китая и Индии, детской игрушки и сокровищ морских глубин, восковых фигур и мумий и многое другое.

Иллюстрации:

Здание бывших Торговых рядов и Выставочный зал ВИЭМ.