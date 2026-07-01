ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ЧЕРДЫНСКОГО МУЗЕЯ

Выставочный зал Чердынского краеведческого музея имени Александра Сергеевича Пушкина.

В 1989 году у Чердынского краеведческого музея им. А.С. Пушкина в здании бывшей женской гимназии появился филиал - выставочный зал. В настоящее время здесь располагаются как стационарные экспозиции, так и передвижные выставки, научно-краеведческая библиотека и отдел документально-письменных источников.

В выставочном зале проводятся занятия с детьми дошкольного и школьного возраста, научно-практические конференции и семинары, а также различные музейные мероприятия.

Иллюстрации:

Выставочный зал Чердынского краеведческого музея им. А.С. Пушкина.