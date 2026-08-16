ВЫСШИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ (ВХУТЕМАС)
Высшее художественное учебное заведение, созданное в 1920 году в Москве. Возник в результате слияния Первых и Вторых Государственных свободных художественных мастерских (ГСХМ I и II), которые, в свою очередь были основаны на базе Строгановского художественно-промышленного училища и Училища живописи, ваяния и зодчества.
Все эти преобразования проходили в рамках общей послереволюционной реформы высшей художественной школы, сопровождаемой повсеместным объединением учебных заведений. Вхутемас был создан в качестве высшей школы иного типа, отвечающей новым задачам, в частности, необходимости создания художественных кадров для промышленности. Согласно постановлению Совнаркома о его образовании от 25 декабря 1920 года, Вхутемас был "специальным высшим технически-промышленным учебным заведением, имеющим целью подготовить художников-мастеров высшей квалификации для промышленности, а также инструкторов и руководителей для профессионально-технического образования".
Уникальной была структура этого учебного заведения, в котором производственные (деревообделочный, металлообрабатывающий, текстильный, керамический, полиграфический) и художественные (живописный, скульптурный) факультеты были объединены с архитектурным. Студентов всех направлений знакомили с достижениями новейших авангардных течений в искусстве. Фактически, Вхутемас стал педагогической лабораторией по проверке и реализации в жизнь теоретических положений художественного авангарда.
Структура обучения во Вхутемасе была нетрадиционной: наряду с производственными факультетами и факультетами творческой направленности существовал и общий для всех подготовительный курс, так называемое Основное отделение, окончательно сформированное в 1923 году. Обучение на Основном отделении включало пропедевтические дисциплины "Цвет", "Объем", "Пространство" и "Графика". Такая структура была нацелена на создание общей пластической основы для всех видов пространственных искусств.
Наряду с данным формально-аналитическим подходом к обучению, во Вхутемасе складывались отдельные художественные направления различных групп и мастеров. Методика сочетала в себе принципы взаимоотношений мастера (преподавателя) и подмастерьев (учеников), восходившие еще к эпохе Ренессанса. Ученикам предоставлялась полная свобода выбора преподавателей и направлений. Многие мастерские возглавили представители левых течений в искусстве, входившие в рабочую группу ЛЕФа. Таким образом, в высшую школу хлынул поток свежих творческих веяний. Стоит заметить, что в разные годы мастерские Вхутемаса возглавляли такие художники как В. Кандинский, А. Родченко, В. Татлин, Л. Лисицкий, В. Степанова, Л. Попова, И. Клюн, Н. Удальцова, А. Экстер, П. Кончаловский, А. Веснин, Р. Фальк и многие другие. Из авангардного движения во Вхутемасе выросли такие крупные творческие течения как рационализм и конструктивизм. На производственных факультетах традиции прикладничества, орнаментальности и стилизации, главенствовавшие в Строгановском училище, сменялись принципами производственного искусства. Помимо педагогов-художников там также работали многие специалисты по естественным наукам, истории технологий и ремесел.
История этого учебного заведения крайне динамична. Все 10 лет существования вуза сопровождались целым рядом организационных перестроек, слияниями и разделениями факультетов, изменения учебных программ и художественных установок. Внутри Вхутемаса постоянно велась острая идеологическая борьба между приверженцами более авангардных направлений в искусстве и традиционалистами, между конструктивистами-производственниками и теоретиками и т.д. Передним краем этой борьбы был архитектурный факультет, самый крупный и влиятельный в структуре вуза. По признанию искусствоведа С.О. Хан-Магомедова, архитектурный факультет Вхутемаса был важнейшим центром формирования новаторского творческого направления в советской архитектуре. Во второй половине 1920-х годов среди его преподавателей было сконцентрировано больше половины тех мастеров, которые входят в первую "десятку" лидеров архитектурного авангарда. Это Н. Ладовский, A. Веснин, И. Голосов, К. Мельников, B. Кринский, М. Гинзбург, И. Леонидов. Такая концентрация творческого потенциала на архитектурном факультете не могла не сказаться на значительном повышении качества студенческих работ, к которым были прикованы взгляды всей художественной общественности СССР.
В истории Вхутемаса можно выделить несколько различных по идейной ориентации этапов, каждый из которых связан с деятельностью ректора этого учебного заведения. Ректорами были Е.В. Равдель (1920-1922), В.А. Фаворский (1923-1926 ) и П.И. Новицкий (1926-1930). Основные противоречия касались установок на станковое или производственное искусство. Первенство тех или иных тенденций на определенное время вело и к изменению общего направления. Так, период Равеля характеризовался ориентацией на подготовку кадров для промышленности, что привело к переходу ряда левых мастеров конструктивистской ориентации (Родченко, Лавинский, Киселев) с Основного отделения на производственные факультеты. С изменением установок на производственное искусство были согласны далеко не все, между различными группировками студентов и преподавателей возник конфликт, приведший к реорганизации вуза и смене руководства. В период ректорства Фаворского Вхутемас переживал расцвет, подтверждением которого стали награды, полученные вузом на Международной выставке в Париже в 1925 году. Наряду с немецким Баухаузом Вхутемас стоял в мировом авангарде художественных учебных заведений того времени. В 1926 году произошли новые реорганизации и Вхутемас был переименован во ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт).
Всего Вхутемас-Вхутеин окончили 1398 человек, основная масса которых училась на архитектурном, живописном и полиграфическом факультетах. В 1930 году Вхутеин был признан неэффективным и расформирован в ходе очередного этапа общей реформы высшего образования. Бывшие факультеты были присоединены к соответствующим специализированным вузам, заложив основу их дальнейшей деятельности (Московский архитектурный институт, Московский полиграфический институт, Институт пролетарских изобразительных искусств, Текстильный институт, Лесотехнический институт).