ВЫСШИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ (ВХУТЕМАС)

Высшее художественное учебное заведение, созданное в 1920 году в Москве. Возник в результате слияния Первых и Вторых Государственных свободных художественных мастерских (ГСХМ I и II), которые, в свою очередь были основаны на базе Строгановского художественно-промышленного училища и Училища живописи, ваяния и зодчества.

Все эти преобразования проходили в рамках общей послереволюционной реформы высшей художественной школы, сопровождаемой повсеместным объединением учебных заведений. Вхутемас был создан в качестве высшей школы иного типа, отвечающей новым задачам, в частности, необходимости создания художественных кадров для промышленности. Согласно постановлению Совнаркома о его образовании от 25 декабря 1920 года, Вхутемас был "специальным высшим технически-промышленным учебным заведением, имеющим целью подготовить художников-мастеров высшей квалификации для промышленности, а также инструкторов и руководителей для профессионально-технического образования".

Уникальной была структура этого учебного заведения, в котором производственные (деревообделочный, металлообрабатывающий, текстильный, керамический, полиграфический) и художественные (живописный, скульптурный) факультеты были объединены с архитектурным. Студентов всех направлений знакомили с достижениями новейших авангардных течений в искусстве. Фактически, Вхутемас стал педагогической лабораторией по проверке и реализации в жизнь теоретических положений художественного авангарда.

Структура обучения во Вхутемасе была нетрадиционной: наряду с производственными факультетами и факультетами творческой направленности существовал и общий для всех подготовительный курс, так называемое Основное отделение, окончательно сформированное в 1923 году. Обучение на Основном отделении включало пропедевтические дисциплины "Цвет", "Объем", "Пространство" и "Графика". Такая структура была нацелена на создание общей пластической основы для всех видов пространственных искусств.

Наряду с данным формально-аналитическим подходом к обучению, во Вхутемасе складывались отдельные художественные направления различных групп и мастеров. Методика сочетала в себе принципы взаимоотношений мастера (преподавателя) и подмастерьев (учеников), восходившие еще к эпохе Ренессанса . Ученикам предоставлялась полная свобода выбора преподавателей и направлений. Многие мастерские возглавили представители левых течений в искусстве, входившие в рабочую группу ЛЕФ а. Таким образом, в высшую школу хлынул поток свежих творческих веяний. Стоит заметить, что в разные годы мастерские Вхутемаса возглавляли такие художники как В. Кандинский , А. Родченко , В. Татлин , Л. Лисицкий , В. Степанова , Л. Попова, И. Клюн , Н. Удальцова , А. Экстер , П. Кончаловский , А. Веснин, Р. Фальк и многие другие. Из авангардного движения во Вхутемасе выросли такие крупные творческие течения как рационализм и конструктивизм. На производственных факультетах традиции прикладничества, орнаментальности и стилизации, главенствовавшие в Строгановском училище, сменялись принципами производственного искусства. Помимо педагогов-художников там также работали многие специалисты по естественным наукам, истории технологий и ремесел.

История этого учебного заведения крайне динамична. Все 10 лет существования вуза сопровождались целым рядом организационных перестроек, слияниями и разделениями факультетов, изменения учебных программ и художественных установок. Внутри Вхутемаса постоянно велась острая идеологическая борьба между приверженцами более авангардных направлений в искусстве и традиционалистами, между конструктивистами-производственниками и теоретиками и т.д. Передним краем этой борьбы был архитектурный факультет, самый крупный и влиятельный в структуре вуза. По признанию искусствоведа С.О. Хан-Магомедова, архитектурный факультет Вхутемаса был важнейшим центром формирования новаторского творческого направления в советской архитектуре. Во второй половине 1920-х годов среди его преподавателей было сконцентрировано больше половины тех мастеров, которые входят в первую "десятку" лидеров архитектурного авангарда. Это Н. Ладовский , A. Веснин, И. Голосов, К. Мельников, B. Кринский, М. Гинзбург , И. Леонидов . Такая концентрация творческого потенциала на архитектурном факультете не могла не сказаться на значительном повышении качества студенческих работ, к которым были прикованы взгляды всей художественной общественности СССР.

В истории Вхутемаса можно выделить несколько различных по идейной ориентации этапов, каждый из которых связан с деятельностью ректора этого учебного заведения. Ректорами были Е.В. Равдель (1920-1922), В.А. Фаворский (1923-1926 ) и П.И. Новицкий (1926-1930). Основные противоречия касались установок на станковое или производственное искусство. Первенство тех или иных тенденций на определенное время вело и к изменению общего направления. Так, период Равеля характеризовался ориентацией на подготовку кадров для промышленности, что привело к переходу ряда левых мастеров конструктивистской ориентации (Родченко, Лавинский, Киселев) с Основного отделения на производственные факультеты. С изменением установок на производственное искусство были согласны далеко не все, между различными группировками студентов и преподавателей возник конфликт, приведший к реорганизации вуза и смене руководства. В период ректорства Фаворского Вхутемас переживал расцвет, подтверждением которого стали награды, полученные вузом на Международной выставке в Париже в 1925 году. Наряду с немецким Баухаузом Вхутемас стоял в мировом авангарде художественных учебных заведений того времени. В 1926 году произошли новые реорганизации и Вхутемас был переименован во ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт).

Всего Вхутемас-Вхутеин окончили 1398 человек, основная масса которых училась на архитектурном, живописном и полиграфическом факультетах. В 1930 году Вхутеин был признан неэффективным и расформирован в ходе очередного этапа общей реформы высшего образования. Бывшие факультеты были присоединены к соответствующим специализированным вузам, заложив основу их дальнейшей деятельности (Московский архитектурный институт, Московский полиграфический институт, Институт пролетарских изобразительных искусств, Текстильный институт, Лесотехнический институт).