ВЫСОТСКИЙ КОНСТАНТИН СЕМЁНОВИЧ

Русский художник, иллюстратор.

Семья. Образование. Творчество

Константин Высотский родился в семье выдающегося музыканта. Его дед М.Т. Высотский был известным композитором, гитаристом, автором песен. В 1891 году Константин окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества и получил звание неклассного художника. На выставках передвижников рубежа веков Высотский представлял исторические и анималистические картины. Его работы были приняты, и на конкурсе Московского общества любителей художеств он был удостоен премии за картину «После пирушки».

Жанровые, исторические картины, пейзажи составляли основу творчества Высотского. Но самыми любимыми сюжетами художника были сцены из жизни лесных обитателей - зверей и птиц. Таковы, к примеру, картины «На реке», «Ненастье», «Властелин гор», «Былая потеха», «Карельская изба», «Сбор картофеля», «Лось», «Охотник с собакой». Техника характеризовалась разнообразием - масло, акварель, рисунок.

Также Константин Высотский занимался иллюстрацией книг известных поэтов и писателей («Капитанская дочка» Пушкина , рассказы Мамина-Сибиряка и др.), охотничьих журналов.

Его работы получали высокие оценки критиков и были представлены в известных частных собраниях (например, в коллекции Рябушинского ). Высотский принимал активное участие в различных выставках - Московского общества любителей художеств, передвижников, выставке акварелей и рисунков.

В Риге

В 1920 году Константин Семенович переселился в Ригу, где сосредоточился на анималистическом жанре в своих картинах. Как бывший охотник, он живо интересовался и хорошо знал мир птиц и зверей. Тогда были написаны такие картины, как «Снегири - цветы зимы», «Первая пороша», «Барсук и английские гончие», «Речка Режица», «На родину», «Беломорские гаги», «Бой медведей», «Над озером», «Чайки» и др. В 1925 году в Риге прошла выставка работ художника. Было представлено 103 произведения. Многие его работы покупались, и это признание плодотворно влияло на творчество. Именные выставки Константина Высотского продолжались - в Риге, Каунасе, Таллине. Кроме того, он участвовал в выставках русских художников-эмигрантов (со многими из них он поддерживал дружеские отношения) в Копенгагене, Берлине, Лос-Анджелесе, Праге, Хельсинки. Русский культурно-исторический музей (близ Праги) получил в дар от Константина Высотского картину «Охота».

Константин Семенович, будучи в эмиграции, продолжал иллюстрировать местные издания, посвященные его любимой теме - миру животных. Иногда он и сам писал статьи о лесной природе и ее обитателях.

Одновременно Константин Семенович занимался преподавательской деятельностью, являясь руководителем собственной художественной студии.

В январе 1938 года Константин Семенович скончался после тяжелой болезни. Похоронен на Рижском православном Покровском кладбище.