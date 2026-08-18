ВЫСКОЧКОВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ

Советский и российский историк. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории СПбГУ.

Родился 24 октября 1947 года в Ростове-на-Дону. В 1971 году окончил исторический факультет ЛГУ, защитив под руководством профессора С.Б. Окуня дипломную работу на тему «Крестьянский вопрос в политике николаевского правительства во второй четверти XIX века». С 1973 по 1975 год работал в музее «Выборгский замок». С 1975 по 1984 год – ассистент, затем старший преподаватель Ярославского государственного педагогического института имени К.Д. Ушинского. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Государственные крестьяне Санкт-Петербургской губернии в дореформенный период (1836-1866 гг.)». С 1985 года – сотрудник кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории СПбГУ (в то время – кафедра истории СССР исторического факультета ЛГУ). В 2002 году защитил докторскую диссертацию на тему «Император Николай I: человек и государь». С 2005 года – профессор кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории СПбГУ.

Автор более 160 научных публикаций, в том числе первой в современной российской историографии фундаментальной научной биографии Николая I. Опубликовал ряд работ по истории отечественного пивоварения, член клуба коллекционеров пивной атрибутики «Пивной этикет». В область научных интересов входят история России конца XVIII – первой половины XIX века, император Николай I, императорский двор, история повседневности.

Сочинения

Алкогольная политика царской России СПб., 2011. (В соавторстве с И.Б. Михайловой.)

Будни и праздники Императорского двора. СПб., 2012.

Император Николай I: Человек и государь. СПб, 2001.

История крестьянства Северо-Запада России: Период феодализма. СПб, 1994. (В соавторстве.)

Николай I. М., 2003.

Первый в России: История пивоваренного завода имени Степана Разина. СПб., 1997. (В соавторстве.)

Пивная столица России. СПб., 2001. (В соавторстве.)