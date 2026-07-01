ВЯЗНИКОВСКИЙ МУЗЕЙ

Вязниковский историко-художественный музей.

Музей расположен в одном из красивейших зданий - памятнике гражданской архитектуры города, построенном в 1797 году по типовому проекту архитектора В.И. Баженова вязниковским купцом И. Кашиным.

Позднее его покупают купцы Елизаровы, которые и владеют им до революции . Здание каменное, трехэтажное, с высоким портиком, балконом и колоннами по фасаду.

10 июля 1919 года здание передается под музей. Первая выставка в нем открывается 7 ноября 1919 года, эту дату и принято считать днем открытия музея в Вязниках. Первыми экспонатами являются 35 картин русских художников из частной коллекции вязниковского фабриканта С.И. Сенькова, переданные им городу на основании заявления в Главмузей от 27 октября 1918 года с просьбой «выдать охранную грамоту на картины, которые бы стали первым камнем музея в Вязниках».

В настоящее время коллекция картин представлена произведениями русских и иностранных художников XVIII - начала ХХ века. Пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые картины - все здесь радует глаз. А.П. Боголюбов, Н.А. Клодт, А.А. Киселев, С.Ю. Жуковский , К.В. Лебедев, В.Е. Маковский , братья Бенуа, А.А. Писемский, И.Л. Горохов, А.А. Гирв.

Прекрасное дополнение к картинам - фарфор первых частных заводов Гарднера, Попова, братьев Корниловых, стекло, хрусталь, мебель из ореха и красного дерева, городской костюм. Вязниковцы гордятся героическим прошлым своих земляков. 26 Героев Советского Союза и России родились и выросли на этой земле. О них рассказывает выставка «Солдаты Победы». А дважды Герою летчику-космонавту В.Н. Кубасову поставлен в городе бронзовый бюст. О нем рассказывает фотовыставка «Дорога в космос пролегла».

Об истории города рассказывает выставка «Из истории уездного города Вязники». Разнообразие животного мира края представляют чучела животных и птиц, расположенные в интерьерах уголка леса и озера. Уникальным экспонатом музея является паровая машина Д. Уатта на 12 лошадиных сил, которая приводила в движение ткацкие станки.

Она была куплена и установлена на фабрике В. Елизарова в 1862 году и в настоящее время сохранилась в единственном экземпляре.

Иллюстрации:

Вязниковский историко-художественный музей.