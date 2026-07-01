ВЯЗМИТИНОВ СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ

Образование и военная карьера

Сергей Вязмитинов (Вязьмитинов) родился 7(18) октября 1744 г. в Рыльском уезде Белгородской губернии в польской дворянской семье.

Начал службу 22 июня 1759 г. унтер-офицером в Обсервационном корпусе действующей армии в Пруссии. С 21 декабря 1761 г. – прапорщик Украинского ландмилицкого корпусеа. С 1762 г. состоял в Манежной роте.

Участник Русско-турецкой войны 1768 – 1774 гг. С 1768 г. – флигель-адъютант при вице-президенте Военной коллегии графе З.Г. Чернышеве. В 1770 г. назначен генеральс-аудитор-лейтенантом премьер-майорского ранга, заведовал делами походной канцелярии З.Г. Чернышева, с октября 1771 г. – графа П.Д. Румянцева-Задунайского.

Постепенно поднимался по карьерной лестнице: в 1771 г. получил чин подполковника, в 1777 г. – полковника, в 1786 г. – генерал-майора, в 1793 г. – генерал-поручика, в 1798 г. – генерала от инфантерии.

С 1777 г. – командир Астраханского пехотного полка, с 1784 г. – бригадир, переведен в Вологодский пехотный полк. С сентября 1786 г. встал во главе Астраханского гренадерского полка, который сам же сформировал. В 1787 г. назначен командиром отряда гренадерских и егерских батальонов. Участник Русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг. С 1789 г. командир Екатеринославского егерского корпуса.

На государственной службе

С 1 марта 1790 г. С.К. Вязмитинов назначен главой Могилевского наместничества, исполняя параллельно обязанности командира Белозерского егерского корпуса.

Спустя четыре года, с 4 марта 1794 г. стал сенатором, а 28 сентября назначен исполняющим обязанности генерал-губернатора Симбирского и Уфимского (до 1796 г.). В 1795 г. принял командование Оренбургским корпусом, руководил подавлением киргизских волнений, добился избрания ханом Младшего жуза пророссийски настроенного султана Есима.

В 1796 г. утвержден шефом Московского мушкетерского полка. С этого времени для С.К. Вязмитинова началась калейдоскопическая смена должностей: 29 ноября (10 декабря) – 1(12) декабря – оренбургский военный губернатор, декабрь 1796 г. – каменец-подольский военный губернатор, декабрь 1796 – январь 1797 гг. – черниговский военный губернатор, управляющий Малороссийской губернией, 1797 – 1799 гг. – комендант Санкт-Петербургской (Петропавловской) крепости, одновременно член Военной коллегии (январь – февраль 1797 г.), управляющий Комиссариатским департаментом (апрель – май 1797 г.). Почти три года находился в отставке. Однако уже в 1801 г. назначен управляющим гражданской частью в двух малороссийских губерниях.

С 1802 г. – вице-президент Военной коллегии, в 1802 – 1808 гг. – министр военно-сухопутных сил. Много сделал для реорганизации военного управления в Российской империи. Главнокомандующий в Санкт-Петербурге в 1805 и 1812 гг.

Повторная отставка последовала в 1808 г. С 1811 г. – член Государственного совета, с марта 1812 г. – управляющий Министерства полиции, с сентября 1812 г. – председатель Комитета министров. В 1816 г. С.К. Вязмитинов назначен на должность петербургского военного генерал-губернатора. С 1818 г. удостоен титула граф.

Умер 15 октября 1819 г. в Санкт-Петербурге. Погребен в Лазаревской усыпальнице Александро-Невской лавры.