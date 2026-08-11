ВЯЗЕМСКИЙ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ

Князь, поэт, один из друзей А.С. Пушкина, чиновник особых поручений при министре финансов (1830-1846 гг.), товарищ министра народного просвещения (1855-1858 гг.).

Происходил из старинного дворянского рода. Отец Андрей Иванович генерал-поручик, нижегородский и пензенский наместник, сенатор в Москве, человек широких научных и литературных взглядов. Мать ирландка, урожденная О’Рейли. Вяземский родился 12 июля 1792 года в Москве.

Особое место в жизни Вяземского принадлежало Н.М. Карамзину (женатому на внебрачной дочери А.И. Вяземского), который подолгу жил в подмосковном имении Вяземских Остафьеве и в 1807 г., когда Петр остался сиротой, стал его опекуном. В 1805-1807 гг. Вяземский обучался в иезуитском коллегиуме в Санкт-Петербурге и в пансионе при Санкт-Петербургском педагогическом институте, а затем вернулся в Москву, где получил домашнее образование под руководством профессоров Московского университета.

В 1807 г. был зачислен юнкером в Московскую межевую канцелярию и в 1811 г. получил звание камер-юнкера. В 1808 г. дебютировал в печати («Послание Жуковскому в деревню»). В 1811 г. Вяземский женился на княжне Вере Федоровне (урожденной Гагариной). В этом браке родилось восемь детей, но только один из них Павел (1820-1888), будущий историк, пережил родителей.

25 июля 1812 г. Вяземский вступил в ополчение, участвовал в Бородинском сражении, за что награжден орденом Станислава 4-й степени. Вяземский был одним из основателей литературного общества «Арзамас». В 1816 г. состоялось его знакомство с А.С. Пушкиным, впоследствии переросшее в тесную дружбу. Вяземский приобрел известность как ревнитель карамзинского «нового слога», одним из первых заговорил о «народности» в литературе, трактуя это понятие в духе политического либерализма.

После того, как в 1815 г. Царству Польскому была дарована конституция, Вяземский стремится перевестись на службу туда и ему это удается. В 1818-1821 гг. он служил в Варшаве чиновником для иностранной переписки при императорском комиссаре, был официальным переводчиком речи императора Александра I на открытии польского сейма, в 1818 г. участвовал в разработке конституционных проектов для России и был их переводчиком с французского языка на русский. Его работа высоко ценилась: в 1819 г. Вяземский получил чин надворного советника, а затем в том же году чин коллежского советника.

Философия французского Просвещения определяла систему мышления Вяземского. Ему были близки либеральные идеи, поэтому в 1820 г. он принял участие в составлении записки об отмене крепостного права и написал ряд острых политических стихов, а в своих письмах, зная, что их перлюстрируют, позволял себе острую критику правительства. В 1821 г., по возвращении Вяземского из Варшавы, путь назад ему был закрыт, и ему пришлось подать в отставку. Император Александр I во время аудиенции выразил Вяземскому свое недовольство, хотя в конце сказал, что, несмотря на отставку, любое поприще для князя открыто.

С 1821 по 1828 гг. Вяземский находился под полицейским надзором, жил в Москве и в подмосковной усадьбе Остафьево. В середине 20-х гг. принял участие в организации журнала «Московский телеграф», в котором регулярно публиковался. В 30-е гг. с изменением направления журнала отходит от него. К 20-м гг. относится начало тесной дружбы Вяземского с А.С. Пушкиным.

Он был знаком со многими декабристами, но в тайные общества не входил – Вяземский не принимал идею революций и переворотов. Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. он не одобрил, хотя казнь участников воспринял очень остро. В 1829 г. представил императору Николаю II записку «Моя исповедь», в которой изложил свои взгляды на этот вопрос, и вскоре был возвращен на службу.

С 1830 по 1846 гг. Вяземский был чиновником особых поручений при министерстве финансов. В 30-е гг. он активно участвовал в литературной жизни: с 1830 по 1831 гг. сотрудничает в «Литературной газете», в 1836 г. писал для пушкинского «Современника». Кроме того в эти годы выходят фрагменты большого исследования Вяземского, посвященного Д.И. Фонвизину и его месту в истории русской литературы и общественно-политической мысли.

В 1839 г. избран действительным членом Российской академии, а в 1841 г. академиком отделения русского языка и словесности Санкт-Петербургской Императорской Академии наук. В 1846-1855 гг. управляющий Государственным заемным банком. В 1849-1850 гг. Вяземский с женой совершили путешествие по святым местам Палестины и Константинополя, где в русском посольстве служил их сын Павел. В 1851-1855 гг. находился на лечении в Европе, в Швейцарии.

По возвращении на родину в августе 1855 г. Вяземский был назначен товарищем министра народного просвещения и возглавил цензурное ведомство. После отставки в 1858 г. был причислен к Сенату и назначен обер-шенком двора. В 1866 г. он стал членом Государственного совета. В том же году Вяземский выступил одним из основателей и стал первым председателем Русского исторического общества.

Последние годы жизни Вяземского были омрачены смертями детей и болезнями. Скончался он 10 ноября 1878 г. в Баден-Бадене. Могила находится в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.

Сочинения:

Полное собрание сочинений. В 12 т. СПб., 1878-1896.

Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899-1913.

Записные книжки (1813-1848). М., 1963.

Сочинения в 2-х тт. М., 1982.

Эстетика и литературная критика. М., 1984.

Стихотворения. Л., 1986.

Записные книжки. М., 1992.