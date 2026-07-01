ВЯЗЕМСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Первые шаги на военной службе

Выдающийся государственный деятель, долгие годы бывший доверенным лицом Екатерины II, известный своей строгостью и неподкупностью, родился 3 августа 1727 г. Происходил из старинного княжеского рода, восходившего к Ростиславу Мстиславичу.

Как и многие дворяне того времени получил военное образование. Обучался в Сухопутном шляхетском корпусе.

Участник Семилетней войны, побывал в сражениях и в разведке. К концу войны В. был генерал-квартирмейстером. Его знала лично недавно взошедшая на престол Екатерина II.

В декабре 1762 г. В. был отправлен усмирять крестьянский бунт на Урал. Спустя год, отозван в столицу. Его дело продолжил А.И. Бибиков.

Генерал-прокурор

3 февраля 1764 г. назначен генерал-прокурором Сената. Екатерина II направила В. «секретнейшее наставление», которое содержала перечень его обязанностей, главное из которых – не ввязываться в интриги при дворе служить честно. Это поручение императрицы В. строго исполнял, а она ему доверяла.

Должность генерал-прокурора Сената В. исполнял на протяжении двадцати девяти лет. Первоначально он возглавлял Сенат, наблюдал за продажей соли и вина в государстве. С 1780-х гг. контролировал юстицию, финансы и внутренние дела страны. В. принадлежит создание строгой отчетности в финансовых делах, четкий контроль за доходами и расходами за текущий год.

К обязанностям В. постепенно добавилось руководство Тайной экспедицией. Он был участником разбора дел Е.И. Пугачева, А.Н. Радищева, Н.И. Новикова и др. При нем сыскная работа достигла своего наивысшего развития.

В. осуществлял руководство прокурорами, которые находились в его подчинении. В 1775 г. его стараниями появились «Учреждения для управления губерний», в которых закреплялись права и обязанности местной прокуратуры.

Находился в чинах генерал-поручика и действительного тайного советника.

Последние годы

В сентябре 1792 г. В. по состоянию здоровья покинул свой пост. Умер В. 8 января 1793 г.

Семья

Супруга – княжна Елена Никитична Трубецкая. Дочери: Екатерина, Анна, Прасковья, Варвара.