ВЯЛЬЦЕВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА

Русская певица эстрады, прославившаяся исполнением романсов.

Биография и творчество

Происходила из простой семьи орловских крестьян, имела младшего брата Анания. В детские годы семья обосновалась в Киеве. Девочка стала зарабатывать на хлеб с юных лет: она помогала в ателье, была гостиничной горничной. В середине 1880-х девушка решила попробовать себя на сцене. Так, в 1887 году она поступила в балетную труппу С. Ленчевского, затем работала в оперетте (театр «Аквариум» в Москве, труппа Сергея Пальма), уже исполняя вокальные партии. Получив в начале 1890-х работу в Малом театре Петербурга, Анастасия не переставала учиться вокалу, занимаясь у прекрасного педагога и певца Станислава Сонки. В тот период Вяльцева переживала свой первый успех, исполняя цыганские романсы в оперетте «Цыганские песни в лицах». Этот жанр станет впоследствии одним из главных для нее. Помогал в творческом становлении певицы адвокат Николай Холева, с которым та познакомилась в 1890-е гг. Он находил ей лучших учителей (того же Сонки), а также способствовал ее выступлениям в артистических салонах столицы.

В 1897 году Вяльцева стала членом труппы театра «Эрмитаж» в первопрестольной. Его тогда возглавлял оценивший певческий талант Анастасии Яков Щукин. Именно здесь к ней пришел настоящий успех. В том же году прошел первый сольный концерт исполнительницы романсов. Публика всей душой полюбила обаятельную и душевную артистку, воспевавшую жизненные радости. С начала 1900-х она очень много времени проводила на гастролях, объездив практически всю страну и имея везде неизменный успех. На ее выступлениях, проходивших с аншлагом, зрители неистовствали, вызывая Вяльцеву на «бис» десятки раз. Огромным успехом пользовались ставшие выходить грампластинки звезды романсов. Большие их тиражи быстро раскупались, несмотря на высокую цену пластинки (доходило до 6 руб. за штуку). К настоящему времени сохранилось несколько десятков записей артистки. Помимо выездных гастролей, Анастасия Дмитриевна давала концерты в обеих столицах, доход с некоторых из них составлял около 20 тыс. руб., что тогда было просто баснословной суммой. Произошедшая из крестьян Вяльцева считалась одной из самых богатых женщин империи, по праву заслужив прозвание «русской Золушки». Обрела она и личное счастье, сочетавшись в 1904 году браком с офицером Василием Бискупским.

Репертуар певицы, называемой публикой «Чайкой русской эстрады», состоял не только из цыганских, но и русских романсов, а также песен. Ее любимыми авторами были М.К. Штейнберг, аккомпанировавший ей А.В. Таскин, Н.В. Зубов (ей последний посвятил романс «Не уходи, побудь со мною»). Обладавшая выразительным меццо-сопрано и яркой художественной индивидуальностью, Вяльцева уносила зрителя от его обыденной жизни в мир своей песни.

При всей своей популярности в качестве эстрадной исполнительницы, Анастасия Дмитриевна продолжала работать в оперетте. В том же «Эрмитаже» она исполняла главные партии в «Цыганском бароне», «Периколе», «Елене Прекрасной» и др. Кроме того, она иногда пела в опере («Кармен», «Аида», «Самсон и Далила» Мариинского театра ). Известный столичный театр «Буфф» делал постановки именно под Вяльцеву. Однако несмотря на все это, главный успех имела именно ее сольная карьера.

Жизнь всеми любимой «королевы романса» прервалась довольно рано. Изначально свое здоровье Анастасия Дмитриевна подорвала многочисленными гастролями. Очень часто публика вызывала ее на «бис» десятки раз, концерт мог не закончиться даже ночью, а певица не могла отказать поклонникам. За это ее часто критиковали близкие, по праву считая, что она выматывает себя и физически, и морально. В 1912 году артистка заработала воспаление легких, однако и тогда, едва оправившись, она не отменила гастролей. В итоге на одном из выступлений Вяльцева упала в обморок, после чего провела еще множество концертов. Итогом стала ее неспособность выступать, а вскоре медики обнаружили у дивы тяжелейшее заболевание – рак крови. Любящий муж стал донором для переливания крови, однако это помогло ненадолго. В начале 1913 года артистка скончалась в возрасте 41 года. Вся страна, следившая по газетам о ходе болезни, была потрясена. Любимейшая русская певица была погребена на Никольском кладбище Александро-Невской лавры .