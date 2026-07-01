ВВЕДЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (ФИЛОСОФ)

Русский философ, логик, религиовед, представитель неокантианства, психолог, профессор; первый председатель Русского философского общества.

Происхождение и образование.

Родился в семье коллежского секретаря Ивана Григорьевича Введенского и его жены Веры Петровны. В 1876 г. с золотой медалью окончил гимназию в Тамбове. Затем учился на математических факультетах университетов Москвы и Петербурга, окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, где был учеником М.И. Владиславлева (1840-1890), под руководством которого он прошел специализацию по философии.

Принимал участие в студенческих волнениях, за что в 1879 г. полгода провел в заключении в Петропавловской крепости. Только заступничество профессоров К.Н Бестужева-Рюмина (читал в петербургском университете историю) и вышеупомянутого М.И. Владиславлева спасло юношу от высылки из столицы.

В 1881 г. Введенский окончил университета и был оставлен там для приготовления к профессорскому званию. В 1881 г. он также женился на Марии Ильиничне (урожденной Груздевой). Дети: дочери Ольга 1882 г. и Зинаида 1888 г. Всю жизнь с семьей он прожил в Петербурге.

В 1885 г. после магистерского экзамена на два года был командирован заграницу, в Германию, где в Гейдельберге слушал лекции Куно Фишера. Магистерскую диссертацию «Опыт построения теории материи на принципах критической философии» Введенский защитил в 1888 г.

Университетская карьера.

С 1887 г. приват-доцент Петербургского университета, с 1890 г. профессор философии (сменил на этом посту своего скончавшегося учителя Владиславлева). Введенский читал лекции по логике, философской мысли Античности, по истории философии в Новое время, а также по психологии. Преподавал он не только в университете, но и на Высших женских курсах и в Военно-юридической академии. Среди его слушателей были Н.О. Лосский, С.И. Поварнин, И.И Лапшин и другие.

Один из организаторов в 1898 г. Санкт-Петербургского философского общества и являлся его бессменным председателем до закрытия общества советской властью в 1921 г. Общество издавало журнал «Вопросы философии и психологии», а также труды отечественных и зарубежных авторов.

Введенский был автором гимназического учебника логики, удостоенного в 1910 г. «полной большой премии Императора Петра Великого». После своего печального студенческого опыта Введенский, в отличие от многих ученых того времени, принципиально дистанцировался от проблем общественно-политической жизни.

Вклад в философию.

Введенский наиболее последовательно в русской философской традиции развивал идеи неокантианства. Свою позицию определял как русский вариант критической философии, основная тема которой выявление собственных задач и методологический анализ возможностей построения когнитивных систем. Атеизм трактовал как особый вид веры, а не знания. С протестом против придания атеизму привилегированной позиции (в свете работы Ленина «О значении воинствующего материализма») выступал в Петроградском философском обществе в 1922 г.

Введенский был редактором многих переводов и изданий европейской философской литературы, автором статей в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона, его перу принадлежит целый ряд работ по гносеологии, метафизике и другим вопросам философии.

Основные сочинения:

О Канте действительном и воображаемом. Комментарий к «Критике Чистого Разума» // Вопросы философии и психологии. М., 1894. Год. V, кн. 5 (25).

Условия допустимости веры в смысл жизни // Журнал Министерства Народного Просвещения, 1896, № 307.

Судьбы философии в России // Вопросы философии и психологии, 1898. Кн. 2 (42).

Логика, как часть теории познания. Пг., 1909. М., 2010.

Психология без всякой метафизики. Пг., 1915.