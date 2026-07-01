ВВЕДЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (ЦЕРКОВНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ)

Русский церковно-общественный деятель, один из лидеров обновленческой церкви.

Происхождение и образование.

Родился в семье преподавателя латинского языка, а затем директора гимназии, действительного статского советника, уроженца Костромы Ивана Андреевича Введенского. Мать Зинаида Саввишна (урожденная Соколова) родом из Петербурга. Окончив гимназию в Витебске, Введенский поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета.

Религиозно-общественная жизнь.

В столице он включился в религиозно-общественную жизнь, познакомился с известными писателями — Д.С. Мережковским и З.Н. Гиппиус, посещал литературные салоны, сам писал стихи. Кроме того он занимался музыкой. В студенческие годы, как и большинство интеллигентов того времени, увлекался богоискательством. В этот период Введенский публикует ряд публицистических работ с позиций православной церкви. 10 сентября 1910 г. в газете «Речь» Введенским была размещена анкета с вопросами об отношении к вере и о причинах безверия русской интеллигенции. По материалам, полученным в результате этого анкетирования, вызвавшего большой общественный резонанс, в 1911 г. им была написана статья «Причины неверия русской интеллигенции».

Священник.

В 1912 г. окончил университет и вернулся в Витебск, где стал работать преподавателем литературы в местной женской гимназии, параллельно учась в консерватории. В том же году он женился на дочери предводителя харьковского дворянства О.Ф. Болдыревой. В этот период Введенский принимает решение стать священником. Попытки Введенского получить рукоположение в священный сан не сразу увенчались успехом. В церковных кругах его встречали холодно и подозрительно. Тогда в 1914 г. он получил разрешение сдать экстерном экзамены за полный курс Санкт-Петербургской духовной академии. После сдачи экзаменов 27 августа 1914 г. был рукоположен в священники архиепископом Гродненским и Брестским Михаилом (Ермаковым) с назначением в один из полков военного духовенства Новгородской губернии.

Вскоре началась Первая мировая война. С 1916 по 1923 гг. о. А. Введенский находился в Петрограде на должности священника церкви Кавалерийского училища во имя святых Захарии и Елизаветы. Неоднократно выезжал на фронт. В 1917 г. призывал войска в Галиции продолжать войну ради защиты завоеваний революции. В этот период он познакомился со священником Александром Боярским. После Февральской революции 1917 г. они оба находились среди лидеров Всероссийского союза демократического духовенства и мирян. В этот период Введенский также был членом Всероссийского демократического совещания. Кроме того в 1919 г. он являлся ректором и профессором Народного Охтенского университета Петрограда, профессором на экономическом отделении Политехнического института, политически был близок к эсерам.

Об Октябрьской революции высказывался одобрительно, проповедовал «христианский социализм». В годы гражданской войны Введенский сдал экстерном несколько курсов в Петроградских вузах, получив дипломы биолога, физика, математика и юриста. Это дало ему возможность читать лекции с привлечением многочисленных данных из различных областей естествознания. В 1918 г. под руководством Введенского выходила рассчитанная на массового читателя серия брошюр «Библиотека по вопросам религии и жизни».

В 1919 г. по благословению Петроградского митрополита Вениамина (Казанского), стремившегося к налаживанию нормальных отношений с государственной властью Введенский в составе делегации встречался с председателем тогдашнего Петроградского Совета Г.Е. Зиновьевым. В ходе этой беседы, в частности, обсуждались перспективы Российской Церкви в новом государстве.

В ноябре 1919 г. священник Введенский получил место настоятеля церкви святых Захарии и Елизаветы в Петрограде, а в 1921 г. был удостоен сана протоиерея. В 1920-1922 гг. занимался активной церковно-общественной деятельностью: возглавлял созданные им Захарие-Елизаветинское братство и церковно-богословские приходские курсы, в апреле 1920 г. выступил с инициативой проведения конференций петроградских братств и являлся председателем первой такой конференции.

В этот период проповеднический талант Введенского снискал ему огромную популярность в народе и расположение митрополита Вениамина, который лично крестил сына Введенского.

В марте 1922 г. Введенский вошел в «Петроградскую группу прогрессивного духовенства» и в условиях разразившегося в стране голода поддержал государственную кампанию по изъятию церковных ценностей, которая сопровождалась массовыми репрессиями духовенства. В апреле на собрании петроградского клира митрополит Вениамин обвинил Введенского и его единомышленников в предательстве, заявив, что по их вине арестовывают священников.

Обновленчество.

В мае 1922 г. под контролем Антирелигиозной комиссии ГПУ Введенский с группой будущих деятелей обновленчества побывал у находившегося под домашним арестом Патриарха Тихона с целью убедить его передать им высшую церковную власть. Итогом этой встречи стала передача Патриархом дел синодальной канцелярии Высшему церковному управлению (ВЦУ), что стало организационным оформлением обновленчества. В результате митрополит Вениамин отлучил Введенского от церкви, однако в дальнейшем отлучение было снято под страхом расстрела самого Вениамина.

Введенский был членом ВЦУ и «Живой церкви», однако из-за разногласий неоднократно выходил из их состава. В 1922-1923 гг. Введенский написал ряд работ, посвященных обоснованию необходимости церковного обновления, участвовал в диспутах с наркомом просвещения А.В. Луначарским, многие из которых опубликованы. В октябре 1922 г. возглавил обновленческий «Союз общин Древлеапостольской Церкви» (СОДАЦ). В 1923 г. активно участвовал в работе обновленческого II поместного собора.

6 мая 1923 г. получил неканоническую хиротонию – был избран и рукоположен архиепископом Крутицким, первым викарием Московской епархии. При этом Введенский состоял в браке. В обновленческой церкви допускался женатый епископат. В 1935 г. женился вторично, оставаясь митрополитом.

В августе 1923 г. Введенский вошел в состав обновленческого Священного синода, в котором возглавлял административный и просветительский отделы, а также миссионерский совет. В 1924 г. ему было поручено заниматься внешнецерковными делами с возведением в сан митрополита Лондонского и всея Европы. Введенский служил во многих московских храмах, в том числе в Храме Христа Спасителя, но не смог спасти его от закрытия и уничтожения. Являлся профессором обновленческих Московской богословской академии и Ленинградского богословского института. В 1932-1934 гг. был ректором академии.

К началу 1930-х гг. обновленчество растеряло свой реформаторский заряд. Из всех церковных реформ у обновленцев сохранились лишь послабления в брачном праве для клира и епископата. В это время Введенский последовательно выступал против литургических преобразований и за сохранение строя славянского богослужения. В 1935 г., после самороспуска обновленческого синода, НКВД отстранило Введенского от всех должностей. Предполагается, что НКВД планировало осуществить объединение обновленческой и «тихоновской» церквей. Однако позиция митрополита Сергия (Страгородского) делала это невозможным. С 1936 г. последней московской резиденцией Введенского был храм святого Пимена Великого.

Великая Отечественная Война.

10 октября 1941 г. после самоустранения от руководства обновленческой церковью митрополита Виталия (Введенского) А.И. Введенский был объявлен святейшим и блаженнейшим первоиерархом московским и всех православных церквей в СССР. 13 октября вместе с лидерами других конфессий был эвакуирован из Москвы в Ульяновск. Во время Великой отечественной войны своей деятельностью поддерживал патриотический настрой в рядах Красной армии, за что имеет несколько благодарственных грамот от И.В. Сталина.

С 1943 г., когда он вернулся в Москву, искал возможности примирения с церковью, но на своих условиях: требовал признания за ним сана епископа. Умер после двух инсультов 25 июля 1946 г. Похоронен на Калитниковском кладбище в Москве у алтарной стены церкви иконы Божией Матери Всех скорбящих Радости, в одной могиле с матерью (ум. 1939). На похоронах присутствовала А.М. Коллонтай. Со смертью Введенского обновленчество постепенно сошло на нет.

Сочинения:

Причины неверия русской интеллигенции // Странник. 1911.

Божественная литургия и Иоанн Кронштадтский // Божия Нива. 1918. № 3-5.

Социализм и религия. Пг., 1918.

Паралич Церкви. Пг., 1918.

Анархизм и религия. Пг., 1918.

Церковь и голод. Пг., 1922.

Церковь и революция. Пг., 1922.

Программа союза общин Древле-Апостольской Церкви // За Христа. Пермь. 1922. № 1-2.

Что нужно церкви? // Живая церковь. 1922. № 2.

Что должен сделать грядущий собор? // Там же.

О социально-экономическом вопросе с точки зрения Церкви // Там же.

Кто пойдет путем обновления церкви? // Живая церковь. 1922. № 3.

Церковь патриарха Тихона. Москва, 1923.

Церковь и государство. Очерк взаимоотношений церкви и государства в России, 1918-1922. Москва, 1923.

За что лишили сана бывшего патриарха Тихона? Москва, 1923 .