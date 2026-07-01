ВТОРОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

«Королевский» крестовый поход

В середине XII в. положение крестоносцев на Святой Земле стало стремительно ухудшаться. В 1144 г. мусульманам во главе с эмиром Мосула Занги удалось отвоевать Эдессу в 1144 г. и полностью овладеть первым государством крестоносцев. 1 декабря 1145 г. Римский папа Евгений III обратился к королю Франции Людовику VII с призывом предпринять поход против неверных. 1 марта 1446 г. написал второе послание. В начале 1447 г. отправился с личным визитом во Францию, и 10 июня в соборе Сен-Дени лично вручил знаки крестоносца Людовику VII. Как и в Первом крестовом походе, в организации приняла участие проповедники, наиболее заметным стал аббат Бернар Клервоский, обратившийся с воззванием к французскому и немецкому народу. В качестве союзника Франции решил выступить германский король Конрад III. Поход начался в мае 1147 г., когда из Регенсбурга вышло немецкое войско, через месяц выступили и французы. Изначально предполагалось пройти через Италию, а затем переправиться морем, но после присоединения к походу немцев было решено идти через Балканы.

На пути крестоносцев лежали земли Византии, но они не стеснялись нападать на местных жителей с целью грабежа. Византийский император Мануил I Комнин опасался увидеть вооруженных западных рыцарей под стенами Константинополя и пытался их всячески отвести от столицы, поэтому после ряда столкновений он быстро переправил войска германского короля через Босфор.

Армия Конрада III разделилась в Никее, и 25 октября отряд под его командованием был наголову разбит сельджуками, практически вся пехота попала в плен или была уничтожена, король вместе с рыцарями был вынужден отступать к Константинополю, преследуемый легкой кавалерией сельджуков. Некоторые немецкие рыцари решили отправиться домой, остатки армии Конрада соединились с французскими рыцарями. При этом французы, в отличие от немцев, принесли вассальную присягу византийскому императору.

Попытка овладения Дамаском

Оба короля приняли решение не повторять путь немцев до этого, рассчитываю, что их поход останется скрыт от внимания противника, но их ожидания оказались обмануты, мусульманская конница совершала постоянные молниеносные нападения на крестоносцев, последние несли тяжелые потери и страдали от нехватки продовольствия. С трудом они достигли Эфеса, откуда заболевший Конрад в начале 1148 г. вернулся в Константинополь, французский король на кораблях вместе со своим ближайшим окружением переправился в Антиохию, а его армия, претерпевая лишения, под ударами сельджуков была вынуждена добираться туда по суше. Вскоре второй немецкий отряд вместе с Оттоном Фрейзингенским достиг Иерусалима. Король Конрад III в марте покинул Константинополь и прибыл в июне в Акру, где состоялся большой совет крестоносцев, на котором иерусалимский король Балдуин III предложил захватить Дамаск. В июле в Тивериаде собрались все силы крестоносцев. Но город оказался готов к осаде, вокруг него были уничтожены или отравлены все источники воды. Осада города продолжалась в течении пять дней, но взять его не смогли, потери были чудовищными. К гарнизону Дамаска спешно шло подкрепление, и 8 июля крестоносцы решили снять осаду. На последнем совете Балдуин III предложил атаковать Аскалон, но его не поддержали. В сентябре Конрад III вместе со своими силами на византийских кораблях вернулся в Константинополь, а осенью 1149 г. отправился на родину. Король Людовик VII на некоторое время задержался в Палестине, а затем отплыл на норманнских кораблях в Италию, откуда добрался до Франции.