ВТОРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ранние годы

Николай Второв родился 15 апреля 1866 г. в Иркутске в купеческой семье. Его отцом был основатель крупной иркутской династии купцов А.Ф. Второв.

О ранних годах жизни В. практически не сохранилось сведений. Поначалу семья жила в Иркутске, а в 1897 г. отец семейства перебрался в Москву. К этому времени капиталы семьи насчитывали несколько миллионов рублей.

В семейном деле

В 1900 г. отец и сын создали товарищество «А.Ф. Второв», капитал которого насчитывал 3 млн. руб. Паи общества принадлежали членам семейства Второвых. Компания торговала текстильной продукцией, чаем, поставляла в казну хлопчато-бумажную продукцию. Кроме того, у семьи уже имелось несколько торговых зданий и помещений в 11 городах Сибири и Урала. С приобретением товарищества Н.Д. Стахеева семейный бизнес только увеличился, поскольку Второвы избавились от основного сибирского конкурента.

Собственное дело

В начале 1900-х гг. Николай стал участником золотодобычи. Вместе с С.Н. Коншиным он организовал Николо-Сергиевскую золотопромышленную компанию, Нининское золотопромышленное товарищество «С.Т. Артемьев и Ко». В 1907 г. В. стал коммерческим директором Товарищества мануфактур Н.Н. Коншина. С 1911 г. – в Совете Сибирского торгового банка.

Многое сделал В. для увеличения капиталов семьи. В 1913 г. он вместе с торговым домом «Л. Кноп» выкупил Товарищество мануфактур А. Гюбнера. Используя капиталы Н.Т. Каштанова, Н.И. Дербенева, а также опираясь на Сибирский торговый банк, он провел реорганизацию торгового дома «К. Тиль» в Общество «Поставщик», которое специализировалось на оборонных заказах. В 1914 г. В. стал директором-распорядителем и вошел в Правление Товарищества на паях для внутренней и вывозной торговли мануфактурными товарами.

В годы Первой мировой войны В. выкупил акции банка «И.В. Юнкер и Ко», получив над ним контроль. Позднее банк реорганизован в Московский промышленный банк. Его стараниями было создано Российское Общество химической промышленности «Русско-Краска». В., А.И. Коновалов, М.И. Терещенко открыли первое отечественное товарищество «Электросталь». Получая финансы от Главного артиллерийского управления, В. соорудил два завода по производству гранат, которыми управлял его сын Борис. Был владельцев ряда других крупных предприятий и заводов. Как считалось во времена В., его капиталы достигали к 1917 г. 100 – 150 млн. руб.

Трагическая гибель

В. был застрелен 5 мая (по другим данным – 20 мая) 1918 г. в своем кабинете в «Деловом Дворе». Его убийц так и не нашли.

Благотворительность

В. был благотворителем. Стараниями В. в Москве был сооружен Детский клуб общества Сетлемент и комплекс зданий «Деловой двор».