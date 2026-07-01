ВТОРОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Иркутский купец, предприниматель.

Родился в 1841 году в мещанской семье в Костромской губернии. В детские годы работал мальчиком в лавке в Ростове-на-Дону, потом переехал в Иркутск.

Там в 1862 году организовал собственное дело с начальным капиталом в 3 тысячи рублей, стал купцом 3-й гильдии. Вероятно, капитал появился в результате свадьбы с купеческой дочерью - Клавдией Яковлевной Малковой.

С 1866 года А.Ф. Второв занялся оптовой торговлей мануфактурными товарами, которые приобретал на нижегородской ярмарке, пушниной, золотом. Занимался также финансовыми операциями.

В 1871 году А.Ф. Второв стал купцом 2-й гильдии и учредил “Товарищество А.Ф. Второв и сыновья”.

Сын Николай впоследствии продолжил дело отца и стал чуть ли не самым богатым предпринимателем в России начала XX века. Дочь Анна вышла замуж за сына текстильного промышленника Сергея Коншина.

В 1870-е годы дело Второва быстро развивалось: была открыта торговля на Верхнеудинской и Нижегородской ярмарках, созданы оптовые отделения в Томске, Чите, Сретенске и других городах. В 1876 году Александр Федорович Второв стал купцом 1-й гильдии. В 1895 году он получил звание потомственного почетного гражданина Иркутска.

В 1880-е годы Второв входил в число крупнейших торговцев текстильными товарам в Сибири. Отделения его Товарищества работали во многих городах: Иркутске, Томске, Екатеринбурге, Бийске, Верхнеудинске, Барнауле, Чите и др. Александра Второва можно назвать “отцом русских супермаркетов”, ведь в принадлежавших ему магазинах торговали также одеждой, различными аксессуарами, в том числе последними новинками парижской моды.

Через два года, в 1897 году семья Второвых переехала в Москву, там ее причислили к сословию потомственных почетных граждан. В Москву же была перенесена и главная контора его предприятия. Сыновья Александра Федоровича - Александр и Николай - остались в качестве руководителей отделений в Иркутске и Томске соответственно.

В 1900 году был утвержден устав Товарищества с капиталом в 3 млн рублей. Фирма расширилась и укрепилась настолько, что в 1906 году Товарищество Второва приобрело дело Товарищества своего главного сибирского конкурента - Н.Д. Стахеева.

В 1873—1880 годах, с 1885 года по 2 января 1886 года, в 1888—1897 годах Второв был гласным Иркутской городской думы.

Александр Федорович Второв скончался в 1911 году.