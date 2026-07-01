ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ (ФРАНЦИЯ)

Рождение Второй империи

2 декабря 1852 г. состоялся плебисцит, по итогам которого Франция была объявлена конституционной монархией. Возглавил ее Луи Наполеон Бонапарт, племянник Наполеона I.

На протяжении почти восьми лет, т.е. до 1860 г., власть Наполеона III была практически неограниченной. Он назначал членов Сената, Государственного совета, министров, чиновников, мэров коммун. Законодательное собрание носило выборный характер, однако участвовали в выборах официальный кандидат, которого поддерживал весь государственный аппарат, и его противник, который был своеобразным оппонентом правительства. В ходе выборов запрещались избирательные собрания, раздача избирательных прокламаций. Голоса, поданные за кандидатов в ходе выборов, подсчитывал мэр. Все кандидаты должны были присягать на верность императору. В итоге в первом созыве законодательного собрания республиканцев не было; те, кто был избран, отказались принести присягу.

Ни о какой оппозиции речи и не было. Все противоречащие официальной власти высказывания могли быть напечатаны только в эмиграции.

Политика императорской власти

Среди шагов Наполеона I – утверждение завоеваний революции. Они сделал ставку на крестьян и мелкую буржуазию. Его поддерживала коалиция различных групп. Выступал в защиту алтаря, порядка, собственности. Находился в союзе с высшей буржуазии, дворянством и церковью.

Наполеон всерьез занялся сооружением железных дорог. На 1860 г. было построено 9430 км, на 1870 г. – 17460 км. Активно организовывались акционерные общества, крупные предприятия. Особую поддержку получила биржа.

Наполеон III пошел по пути поддержки свободной торговли. В 1853 – 1855 гг. были снижены таможенные ставки на уголь, железо, сталь, шерсть, т.е. на то, что было необходимо промышленности.

В 1860 г. Наполеон подписал торговый договор с Англией, не спросив одобрения законодательного собрания. В итоге отменялись запретные ставки на ввозимые из Англии товары, снижались на 25% покровительственные ставки. В ответ Англия их тоже снизила. В 1862 г. был подписан аналогичный договор с Бельгией.

Были улучшены условия труда рабочих. Заработная плата фабричных рабочих увеличилась на 30 – 40%. В 1864 г. рабочим было предоставлено право стачки. Но основные проблемы решены не были.

11 мая 1868 г. последовал новый закон о печати, отменявший предварительное разрешение, предостережения и запрещения в административном порядке, но сохранялись срочные или окончательные запрещения в судебном порядке. С 1868 г. запрещались политические сходки, но не позже чем за пять дней до выборов.

Краж империи

Недовольство половинчатыми шагами императора нарастало. Стремясь отвлечь общество от внутренних проблем, Наполеон III повел агрессивную политику по отношению к Пруссии, которая вылилась в войну. 2 сентября 1870 г. монарх с армией сдался в плен пруссакам.

3 – 4 сентября 1870 г. законодательное собрание предложило низложить императора и избрать временное правительство. Их поддержал народ. Ворвавшаяся в ратушу толпа провозгласила республику и назначило временное «правительство народной обороны», в состав которого вошли все депутаты Парижа. Монархия пала.