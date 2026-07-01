ВТОРАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Рождение второй Французской республики

В результате восстания 23 февраля 1848 г. партии реформы против Гизо началась революция. Основу революции составил союз радикально-буржуазных и социалистических элементов.

В образованное Временное правительство входили в основном умеренные. Они ввели всеобщее голосование. Декрет 5 марта 1848 г. призвал подготовить текст новой конституции, который был поручен учредительному собранию.

23 – 24 апреля 1848 г. состоялись выборы в Учредительное собрание. Савою работу оно начало 4 мая 1848 г. Радикалы и социалисты оказались в меньшинстве, большинство было в руках умеренных республиканцев.

Решением Учредительного собрания от 4 мая 1848 г. во Франции утверждалась республика. 9 мая власть легитимно перешла к «исполнительной комиссии», состоявшей из пяти человек. В комиссию вошли Араго, Мари, Гарнье-Пажес, Ламартин, Ледрю-Роллен.

Новая конституция

К 4 ноября 1848 г. был подготовлен текст новой конституции, который включал декларацию прав в новой редакции. Согласно конституции законодательную власть представляло Национальное собрание в составе 750 депутатов, которые избирались на три года посредством всеобщего, прямого и тайного голосования. Исполнительная власть находилась в руках президента республики, который избирался всенародно.

Новый президент

10 декабря 1848 г. состоялись выборы президента Французской республики. Крупную буржуазию представлял Кавеньяк. В противовес ему крестьяне и армия, пролетарии, мелкая буржуазия поддержали Луи Наполеона. Среди других кандидатов – Ледрю-Роллен, Распайль, Ламардин. В итоге победу одержал Луи-Наполеон.

Консервативная республика

13 мая 1849 г. состоялись выборы в законодательный орган республики. В парламент прошли около 500 монархистов и клерикалов, 70 умеренных республиканцев, 180 радикалов.

Законодательное собрание оказалось реакционным. Президент, получив поддержку парламента, предпринял римскую экспедицию, уничтожившую римскую республику и восстановившую светскую власть папы. Это усилило авторитет Наполеона в среде клерикалов.

За этот период приняты законы о печати, о народном просвещении, о выборах 31 мая 1850 г., согласно которому для пользования правом голоса необходим бы трехлетний срок проживания в одной коммуне, лишавший массу рабочих права голоса. 4 ноября 1851 г. президент потребовал отмены закона о выборах; собрание отклонило требование. Начался конфликт между президентом и собранием.

2 декабря 1851 г. Наполеон провел государственный переворот, распустив парламент, восстановив всеобщее голосование и объявив военное положение. Плебисцит 20 декабря фактически узаконил переворот. Наполеон получил широкие полномочия.

14 января 1852 г. была принята новая конституция, а также новые законы о государственном совете, о системе выборов, о печати. 29 февраля 1852 г. последовали выборы в законодательный орган.

Восстановление империи

7 ноября 1852 г. Сенат провозгласил восстановление империи. 21 ноября плебисцит утвердил это. 2 декабря 1852 г. Наполеон III был провозглашен императором.