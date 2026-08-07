ВСТАВСКИЙ МУЗЕЙ

Вставский отдел Тарского историко-краеведческого музея.

Вставский музей был открыт 7 ноября 1985 года.

До 2003 году. он был общественным, но затем сельский музей стал отделом краеведческого музея. Здание музея построили летом 1985 года, а 7 ноября этого же года состоялось торжественное открытие.

Площадь музея составляет 75 кв. м., имеются два зала. В одном из них хранятся документы, фотографии по истории колхоза и сел. В экспозиции представлены материалы о четырех колхозах: «Заветы Ильича» во Вставском, «14 мая» в Кубрино, «Новая деревня» в Коновалово, «Победа 3-го года пятилетки» в Шкуново. Есть экспозиция по созданной в 1939 года. Коноваловской МТС , в зону действия которой входило 33 населенных пункта, расположенных по реке Оша и ее притокам. В музее собраны материалы о людях, отмеченных за свой труд орденами. В этом же зале имеется экспозиция по истории школы, которая была открыта в 1924 году как начальная и в 1954 году преобразована в среднюю.

Во втором зале экспонаты, которые характеризуют быт и культуру жителей села в прошлом. Здесь имеются утюги и самовары, глиняная посуда и лапти, старинная деревянная кровать, ткацкий станок и многое другое. В настоящее время в музее хранится 1700 экспонатов.

Иллюстрации:

Вставский отдел Тарского историко-краеведческого музея.