ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР (ВВЦ)

Крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире, одно из самых популярных общественных пространств Москвы.

Работы на ВСХВ начались со второй половины 1935 года. Павильоны делались из типовых деревянных деталей. Работа шла медленно, но к июлю 1937 года уже стояли павильоны Белоруссии, Украины, общий павильон Закавказских республик, Татарии, Туркмении, Механизации, Главный павильон, павильон Свеклы, Овощей и др. 1 августа 1939 года Всесоюзная сельскохозяйственная выставка была, наконец, торжественно открыта. На церемонии присутствовало 10 тысяч человек, включая видных деятелей партии и правительства Советского Союза.

С большой и пламенной речью перед первыми гостями ВСХВ выступил глава советского правительства, председатель Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Молотов.

В частности, он сказал: «Открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки является всенародным торжеством… Она подводит итог десятилетию, за время которого крестьянские массы окончательно повернули от мелкого единоличного к крупному колхозному хозяйству … Выставка дает живые примеры роста колхозов и совхозов, их зажиточной и культурной жизни… Она показывает могучий расцвет всех республик, краев и областей нашей великой страны. Она освещает подъем всех отраслей нашего сельского хозяйства, различных видов животноводства, успехи машинно-тракторных станций, научных учреждений и отдельных выдающихся работников сельскохозяйственной науки, достижения передовиков и знатных людей нашей колхозной деревни…»

Выставка продолжала функционировать практически без изменений вплоть до немецкого вторжения в СССР. 25 октября 1948 года Совет министров принял решение возродить ВСХВ к 1950 году. Фактически реконструкция заняла не два года, как предполагалось, а шесть. Открытие состоялось только в 1954 году. По проекту в центре площади перед Главным павильоном предполагалось воздвигнуть бронзовый монумент Сталина высотой 30 метров, а пьедестал и прилегающая к нему трибуна должны были быть сделаны из красного полированного гранита. Этому проекту не суждено было осуществиться — после смерти Сталина в 1953 году многие проекты, связанные с его именем, были тихо и незаметно ликвидированы.

К 1954 году территория была увеличена до 207 га. Появилось несколько фонтанов: «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Колос» (архитектор К.Т. Топуридзе). Была построена пятикилометровая магистраль с троллейбусным движением. Большинство павильонов были перестроены с большим количеством того, что скоро будет названо «архитектурными излишествами».

После антисталинской речи Хрущева на ХХ съезде партии события в стране начали разворачиваться еще стремительнее. В 1956 году, включив радиоточку, можно было вместо «не нужен мне берег турецкий» услышать Ива Монтана, поющего по-французски о парижских бульварах. В это же время в Москве открылась выставка Пикассо, очередь на которую растянулась на несколько кварталов. В 1957 году в Москве проходил шестой Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Иностранцы, за общение с которыми еще недавно можно было поплатиться свободой, толпами бродили по городу, им можно было пожимать руки, с ними можно было танцевать, обниматься, обмениваться адресами и подарками. 4 октября был запущен первый советский спутник, а через месяц второй, с собакой Лайкой. На факультеты русского языка и литературы американских университетов начался рекордный наплыв студентов. СССР казался страной, далеко опередившей Запад в области технологий.

В 1958 году, окрыленный полученным Гран-при за архитектуру советского павильона в Брюсселе, Хрущев подписал договор с Эйзенхауэром об обмене выставками между СССР и США. Норман Уинстон, консультант американской выставки, не мог скрыть радужных надежд: «Пусть русские захотят иметь то, что мы имеем. Пусть они требуют этого от своих руководителей. И пусть они требуют этого так громко, чтобы руководителям пришлось им ответить. Тогда, возможно, российские лидеры захотят сделать свой народ счастливее и перебросят часть ресурсов с производства оружия на производство мебели, миксеров и сборных домов».

Американская выставка в Москве должна была проходить в парке «Сокольники» в течение шести недель начиная с 25 июля 1959 года. Одновременно в нью-йоркском «Колизее» должна была проходить советская выставка. Обе стороны понимали, что «мирное сосуществование» означает переход конфронтации из военной области в область потребления. По сравнению с созданием военной индустрии производство потребительских товаров казалось советским начальникам делом несложным. Как писал в одном из романов официальный советский классик Всеволод Кочетов, «унитазов-то наштамповать несравнимо проще, чем сознание людей перестроить». Успехи в Брюсселе и космосе давали Хрущеву надежду, что советским людям будет чем утереть нос американцам.

Надо было срочно строить в Москве собственную выставку и показать там «наши» потребительские товары. В Москве, к счастью, уже существовала выставка, которую можно было за оставшиеся два года успеть превратить в идеологическое оружие — ВСХВ. 28 мая 1958 года Совет министров СССР принял постановление «Об объединении Всесоюзных промышленной, сельскохозяйственной и строительной выставок (на Фрунзенской набережной) в единую Выставку достижений народного хозяйства СССР». Промышленная выставка, созданная в июле 1956 года, тоже находилась на территории ВСХВ.

Сельскохозяйственная выставка, цель которой была убедить население СССР в успехах колхозов, стала выставкой потребительских товаров, первоначально адресованной не столько москвичам, сколько вице-президенту США Ричарду Никсону, который должен был торжественно открывать американскую выставку в Москве. Павильоны, организованные по географическому признаку, надо было срочно переделывать в отраслевые.

В 1963 году Совет министров принял постановление «О перестройке работы ВДНХ СССР». Выставка становилась круглогодичной, кроме того, предполагалось построить несколько новых павильонов. В 1966 году был построен павильон для Международной выставки сельскохозяйственных машин (архитектор Б. Виленский), позднее ставший «Химической промышленностью». Это было уже вполне современное архитектурное сооружение, хотя и не вполне оригинальное — критики отмечали влияние классика модернизма Миса ван дер Роэ.

В 1967 году к 50-летию Октябрьской революции был построен павильон «Товары народного потребления» (архитекторы И. Виноградский и другие), тоже вполне современное, хотя и не оригинальное здание. В этом же году появился павильон «Газовая промышленность» (архитекторы Е. Анцута, В. Кузнецов), содержащий очевидную отсылку к знаменитому шедевру Ле Корбюзье — капелле Роншан. Самым заметным прибавлением к модернистской части Выставки стал огромный павильон СССР, привезенный с Монреальской выставки 1967 года и смонтированный на добавленной к Выставке территории.

Государственная идеология рука об руку шла с ВСХВ-ВДНХ многие годы. Выработался даже определенный выверенный алгоритм этих отношений. Государство предлагало — Выставка развивала и осуществляла предложенное. Совершенно естественно, что когда возникла необходимость организовать в СССР первую международную книжную ярмарку, местом ее расположения была выбрана ВДНХ. Решение о проведении такой значимой для пропаганды социализма акции принималось в ЦК КПСС. Все капиталистические страны должны были увидеть «открытость» Москвы для культурного диалога.

Зарубежные выставки на ВДНХ привлекали огромное количество посетителей. И пусть это были в основном экспозиции социалистических стран, но и они представляли большой интерес для советских людей. На каждой из таких выставок посетителям раздавали дефицитные для того времени красочные полиэтиленовые пакеты с символикой той или иной страны и ВДНХ.

Середина 1980-х годов — время перемен в политической и экономической жизни страны. Генеральным секретарем ЦК КПСС становится М.С. Горбачев. Он возглавляет курс на реформирование тоталитарной системы. Перестройка и гласность начинают кардинально изменять существующий строй. Постепенно исчезает цензура средств массовой информации. Ощущение перемен и чувство радостной эйфории охватывают общество.

В 1988 году ВДНХ была переведена на хозрасчет, а затем и вовсе лишилась государственного финансирования. Предстояло выживать самостоятельно, искать новые источники финансовой поддержки. Вот тогда руководством и было принято решение о сдаче павильонов и других полезных площадей в аренду. 3 августа 1991 года Президиум Кабинета министров СССР принял решение преобразовать ВДНХ СССР в акционерное общество «Межреспубликанский деловой выставочный центр». Решение поддержали руководители всех суверенных республик Союза.

Указом №663 от 23 июня 1992 года, подписанным Президентом РФ Б.Н. Ельциным , Выставка достижений народного хозяйства была преобразована в открытое акционерное общество «ГАО ВВЦ». Выставочный комплекс «Строительство», некогда относящийся к ВДНХ и расположенный на Фрунзенской набережной, тоже получил новое название и новый статус. Он был превращен в Российский научно-информационный выставочный центр по архитектуре и строительству «Росстройэкспо». И, судя по названию, потерял статус филиала ВДНХ.

К 1994 году в павильонах ВВЦ были закрыты практически все экспозиции, за исключением разве что павильонов отраслей животноводства. Да и те к первой половине 2000-х были ликвидированы. Нетронутым местом на ВВЦ остался тогда лишь парк аттракционов, где можно было хоть как-то провести свой досуг. Остальные места Выставки превратились в вещевой рынок и дымные шашлычные.

Первому десятилетию 2000-х годов суждено было стать для ВВЦ периодом медленного обретения своей выставочной сути. В начале 2000-х руководство комплекса все-таки захотело изменений. Нет, об отказе от розницы речи и быть не могло, но вот придать деятельности более благообразные формы хотелось. Решено было развивать выставочное направление — страна поднялась с колен, уже было что рассказать и показать. Параллельно стало развиваться международное сотрудничество — со странами-республиками бывшего Советского союза.

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Официальный сайт "ВДНХ".

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