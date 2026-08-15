ВСЕРОССИЙСКИЙ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке (ВИЭМ) был создан по инициативе академика Дмитрия Сергеевича Лихачева 24 мая 1988 года.

Музей располагается в исторической части города Торжка, занимает шесть зданий, это памятники архитектуры XVIII-XIX веков.

Структуру музея составляют семь отделов: фонды (отдел учета музейных предметов и коллекций, отдел хранения), научно-исследовательский, научно-просветительский отдел, экспозиционно-оформительский отдел, отдел экскурсионного обеспечения, выставочный зал.

«Сердце» музея в Торжке - его музейное собрание - составляет 80 тысяч единиц хранения. Основная идея деятельности ВИЭМ - изучение и показ музейными средствами исторических, этнографических, природных и демографических особенностей территории Великого водораздела и ее населения.

Постоянно действующие экспозиции на объектах музея:

«История под нашими ногами», «Прогулки по старому Торжку», «Торжок прифронтовой», «Русь живая и легендарная», «Не пьянства ради…», «История Борисоглебского монастыря», «Гений вкуса - жизнь и творчество Н.А.Львова », «Икона. Окно в небесный мир», «Город, который вы не увидите – Торжок на старинных фото и открытках»

Иллюстрации:

Всероссийский историко-этнографический музей.