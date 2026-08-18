ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Международный пакт о правах человека, принятый 10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН , который определял обязательства государств по соблюдению основных гражданских прав. Среди инициаторов принятия декларации были Э. Рузвельт, Г. Уэллс, экс-президент Панамы Р. Альфаро и др. Идею поддержало руководство СССР .

Декларация провозглашала, что независимо от расы, пола, языка, религии и происхождения человек имеет права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, равенство перед законом, гражданство , тайну личной жизни, неприкосновенность жилища и переписки, свободу убеждений и их выражения в печати и на мирных манифестациях, свободу мысли и вероисповедания, труд с достойным вознаграждением, создание профсоюзов, отдых, образование. Человек должен считаться невиновным, пока его вина не будет доказана в суде (презумпция невиновности). Он может свободно участвовать в формировании власти путем участия в тайном голосовании. Декларация запрещала пытки и жестокое обращение с заключенными, аресты без обоснованного обвинения. Декларация должна была надежно защитить человека как личность с ее многообразными интересами, стремлением к свободе и счастью. Но большинство стран, принявших Декларацию, включая СССР и США , нарушали ее, что вызвало протесты правозащитников. Основные положения декларации внесены в Конституцию Российской федерации 1993 г.

Автор статьи: Шубин А.В.