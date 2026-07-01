ВСЁЧЕСТВО

Направление в искусстве русского авангарда, в основе которого лежало принятие всех традиций, практик и направлений художественной деятельности. Термин был придуман весной 1913 г. Ильей Михайловичем Зданевичем (1894-1975) – писателем, художником и теоретиком искусства.

Содержание направления

Для всёчества была характерна полнота использования всех изобразительных средств и вневременность и внепространственность искусства. Во многом в основе всёчества лежали идеи художника Михаила Ларионова (1881-1964) о самоценности и самодостаточности произведения искусства как такового. Ларионов в предисловии к каталогу выставки «Мишень», состоявшейся весной 1913 г., признавал все существующие стили — кубизм , футуризм , орфеизм и другие. Ларионов и Зданевич разделяли мнение, что произведение искусства может и должно рассматриваться вне общепринятых представлений об истории и эволюционных процессах, а ценность и задача искусства не должны рассматриваться под углом времени. Всёчество предполагало абсолютную свободу обращения художника к различным стилям искусства и некое умаление, смирение личностных амбиций. Всёки, как называл Зданевич приверженцев этого направления, в отличие от кубофутуристов и футуристов в целом, обращались не к будущему, а к прошлому искусства, считая изучение «прошедших форм» обязательным условием создания принципиально нового искусства.

История

Публично концепция всёчества была озвучена 5 ноября 1913 г., когда Зданевич выступил с лекцией « Наталья Гончарова и всёчество», приуроченной к персональной выставке художницы. Творчество Гончаровой, вобравшее в себя множество стилей и впечатлений, послужило Зданевичу материалом для построения теории всёчества. Зданевич писал о ее подходе к творчеству: «Она так увлекалась работой, что достаточно ей было что-либо увидеть или услышать – она тотчас писала картину». В ней была потребность обращаться к искусству самых отдаленных времен и народов («Натюрморт с тигровой шкурой», 1908, «Свитки и каменная баба», 1909). Таким образом, она впервые в русском искусстве осознанно использовала прием апроприации еще до появления самого термина. Зданевич в своей лекции заявлял, что футуризм умер, а на смену пришло всёчество. В противовес нигилизму и отметанию прошлого, характерных для футуризма, всёчество не отвергало ни одну эпоху, ни один стиль, но перерабатывало их по своему усмотрению и черпало в них вдохновение: «… к услугам творящего все наличное искусство, и все стремятся быть его предшественниками. У них он постигает всю полноту средств, пользуется всеми средствами мастерства для достижения цели, синтезируя их, творит и близится к совершенному искусству».

Продвигать свою новую концепцию Зданевич продолжил в Петербурге на различных лекциях и диспутах. Эти выступления носили знакомый авангарду эпатажный характер. 20 ноября 1913 г. прошел вечер объединения футуристов «Гилея». Зданевич планировал выступить на диспуте, однако, мероприятие не состоялось. В черновике его выступления он резко критиковал «гилейцев» и называл своими единомышленниками Гончарову, Ларионова, М.В. Ле-Дантю, В.В. Левкиевского. На 10 декабря был назначен «Первовечер всёков», который также не состоялся. Вечер предполагалось посвятить «новому течению – всёчеству, борющемуся против ретроградности футуризма, полагающему, что роль футуризма сыграна, и он, как отсталый, должен быть упразднен, и имеющему в виду свободное от времени и места мастерство». В качестве «всёков» были заявлены Гончарова, Ларионов, Зданевич, Левкиевский, С.М. Романович, М.А. Фаббри.

Более подробно свою программу Зданевич изложил 13 февраля 1914 г. на вечере главы итальянских футуристов Ф.-Т. Маринетти, а также в выступлениях «Раскраска лица» 9 апреля 1914 г., где Зданевич выступил с неким подобием перформанса, выкрасив свое лицо черной краской, а также 17 апреля того же года на акции «Поклонение башмаку». В последнем выступлении он отрицал все, что считалось общепринято прекрасным, воспевая «механическую красоту современного башмака, красивого, подобно автомобилям и двигателям».

Итоги

За яркими и эпатажными выступлениями и лекциями, представляющими всёчество, однако, не последовало реализации этих идей. Зданевичу не удалось организовать вокруг себя единомышленников, готовых воплощать его идеи в жизнь, как в живописи, так и в поэзии. Соратники Зданевича готовы были объединяться на бумаге, в различных манифестах утверждая всёчество как идею, однако в своем творчестве каждый сохранял строгую индивидуальность и проводил свои собственные стилевые и эстетические поиски, не стремясь позиционировать себя как часть единого художественного движения.