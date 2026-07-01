ВРУБЕЛЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ВРУБЕЛЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский художник, соединивший в своём творчестве глубокие традиции русской и европейской живописи с яркими чертами модерна.

Родился в семье военного юриста. Учился в Петербургской Академии художеств (1880-1884) у П.П. Чистякова, брал уроки акварели у И.Е. Репина. Пробовал себя в акварели ("Автопортрет", 1882; "Натурщица в обстановке Ренессанса", 1883; "Старушка Кнорре за вязанием", 1883, и др.) и станковой живописи ("Гамлет и Офелия", 1883-1884). Завершив обучение, участвовал в росписи Кирилловской церкви в Киеве (1884-1885). Большое влияние на авторский почерк Врубеля оказали впечатления от живописи итальянского Возрождения , с которой художник познакомился во время поездки в Венецию. Вернувшись в Россию, продолжил работать в Киеве (эскизы росписей Владимирского собора, 1887). В это время формируется узнаваемый стиль Врубеля («кристаллический» рисунок, дробящий мир на орнаментальные плоскости и в то же время подчеркивающий его космическое единство). Отчётливо проявилась тяга художника к фантастическим, сказочным мотивам. Тогда же появляется 1-й вариант «Демона».

С 1889 года в Москве, знакомится с С.И. Мамонтовым . В следующем году Врубель поселился в его усадьбе Абрамцево . Московский период (1890-1902) становится наиболее плодотворным в творчестве художника. В это время создаются картины "Демон сидящий" (ГТГ, 1890, одна из знаменитейших картин Врубеля), "Испания" (1894), "Гадалка" (1895), "Пан" (1899), декоративные панно "Венеция" (1893); "Микула Селянинович" и "Принцесса Греза" (оба 1896); панно на темы "Фауста" (1896); "Богатырь" (1898). В. также иллюстрирует произведения М.Ю. Лермонтова («Измаил-бей», акварель, белила, тушь, сепия, Третьяковская галерея и Литературный музей, Москва, и «Герой нашего времени», акварель, белила, Третьяковская галерея, - все 1890-1891), участвует в оформлении спектаклей (опер Н. А. Римского-Корсакова «Садко», 1897, «Царская невеста», 1899, «Сказка о царе Салтане», 1900, - все в Московской частной русской опере С. И. Мамонтова), занимается декоративной скульптурой.

В живописи Врубеля во многом воплотились черты набирающего силу русского символизма. Несмотря на огромное влияние художника в среде писателей-символистов и позднейшее высокое признание его творческих заслуг, при жизни Врубеля его работы неоднократно подвергались разгромной критике. В 1896 году комиссия АХ наложила запрет на экспозицию работ Врубеля в художественном отделе Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде, однако, благодаря поддержке С.И. Мамонтова, панно «Принцесса грёза» и «Микула Селянинович» были выставлены в отдельном павильоне. В 1900 году за художественное оформление камина «Вольга Святославич и Микула Селянинович» Врубель был удостоен золотой медали на Всемирной выставке в Париже.

Во второй половине 1890-х годов в связи с перенапряжением и богемным образом жизни ухудшается здоровье художника. Тем не менее, он создаёт такие шедевры, как "К ночи", "Царевна-Лебедь", "Сирень" (все 1900). В 1902 году Врубель ведёт напряжённую работу над картиной «Демон поверженный» (ГТГ). На этом фоне происходит обострение его состояния, в апреле художник госпитализирован с симптомами острого психического расстройства.

В последние годы жизни (1902-1910) Врубель находился под присмотром врачей, время от времени возвращаясь к творчеству. В эти годы лучшими работами художника становятся графические портреты (портрет Ф. А. Усольцева, карандаш, 1904, частное собрание, Москва; «После концерта. Портрет Н.И. Забелы-Врубель », пастель, уголь, 1905, портрет В.Я. Брюсова , уголь, сангина, мел, 1906, - оба в ГТГ). В феврале 1906 года Врубель полностью ослеп. Последние годы жизни художник провёл в петербургской больнице А.Э. Бари. Умер от воспаления лёгких, осложнённого скоротечной чахоткой.

Огромное значение творческого наследия Врубеля признаётся самыми разными школами и направлениями и зачастую рождает противоположные оценки. Его ценят одновременно за яркий индивидуализм и за выражение духа эпохи, за приравнивание произведения к обиходной вещи – и за отношение к искусству как к духовной силе, способной изменить мир. Творчество Врубеля – предельно исповедально. По словам А.А. Блока , едва ли не каждая его работа – выражение «громадного личного мира художника».