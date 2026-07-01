ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ

Правительство России в марте-октябре 1917 г.

Образовалось 2 марта в результате Февральской революции по инициативе Временного комитета государственной думы. Должно было править страной до Учредительного собрания. Уже после своего отречения, задним числом Николай II утвердил предложенную лидерами Думы кандидатуру главы Временного правительства - Г. Львова . Временное правительство взяло в свои руки всю полноту государственной власти, фактически прекратив властные полномочия Государственной думы. Однако фактически правительству пришлось делить власть с Советами, которые поддерживали правительство «постольку, поскольку» правительство осуществляет прогрессивные мероприятия. Советам подчинялась значительная часть рабочих и войск. Первый кабинет Г. Львова состоял из 4 кадетов (в том числе министр иностранных дел П. Милюков, министр путей сообщения Н. Некрасов, министр земледелия А. Шингарев), 6 других либералов (в том числе военный министр А. Гучков, министр торговли и промышленности А. Коновалов), а также социалиста А. Керенского , который получил пост министра юстиции.

Первые меры правительства были согласованы с Петроградским советом. Правительство провозгласило амнистию по политическим и религиозным делам, широкие гражданские свободы, отмену сословных, национальных и религиозных ограничений. После ноты Милюкова и последовавшего за ней апрельского кризиса Милюков и Гучков покинули кабинет. 5 мая была сформирована первая коалиция 1917 г., в которую вошли 9 либералов и 6 представителей социалистических партий (А. Керенский, В. Чернов, И. Церетели, А. Пешехонов, М. Скобелев, П. Переверзев). По настоянию социалистов правительство ввело 8-часовой рабочий день на предприятиях (на практике рабочие уже и так работали не больше). 2 июля коалиция распалась: кадеты покинули правительство из-за соглашения правительственной делегации с Центральной радой Украины. После июльского кризиса правительство 8 июля возглавил А. Керенский, который 24 июля создал вторую коалицию, которая теперь состояла из 7 либералов и 8 социалистов. Большинство министров выступало за отказ от существенных преобразований до созыва Учредительного собрания. Попытки министра земледелия В. Чернова провести хотя бы скромные земельные преобразования встретила сильное сопротивление со стороны кадетов. Либерально-социалистическая коалиция становилась несовместимой с реформами, так как кадеты и социалисты выступали за разное направление преобразований и препятствовали действиям друг друга. Это вело к падению авторитета правительства. Выступление Л. Корнилова привело к развалу правительства. 1 сентября Керенский заменил правительство компактной Директорией 1917 г. Демократическое совещание не смогло договориться о принципах формирования нового правительства, идея однородного социалистического правительства не получила большинства голосов. 25 сентября Керенский создал третье коалиционное правительство, где социалисты численно преобладали над кадетами. Но Керенский уже не пользовался поддержкой ЦК входивших в правительство партий, само правительство быстро теряло политическую опору. Возобновилось двоевластие. Это облегчило свержение Временного правительства в результате Октябрьского переворота в ночь на 26 октября 1917 г.

Исторические источники:

Архив новейшей истории России. Т. 7. М., 2001;

Керенский А.И. Русская революция. 1917. М., 2005;

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т.32-35. М., 1962

Милюков П.Н. История Второй русской революции. М., 2001;

Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1991.

Автор статьи: Шубин А.В.