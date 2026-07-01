ВРАНГЕЛЬ Петр Николаевич

Один из руководителей белого движения . Барон. В 1896 г. окончил Санкт-Петербургский горный институт, в 1901-1902 гг. проходил военную службу, корнет. В 1910 г. окончил Николаевскую военную академию. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. В 1914 г. – ротмистр, в январе 1917 г. – генерал-майор. Командовал кавалерийской дивизией и сводным кавалерийским корпусом. Летом 1917 г. успешно действовал у р. Збруч, за что получил георгиевский крест. В августе 1918 вступил в Добровольческую армию, командовал кавалерийскими частями. С января 1919 г. командовал Кавказской добровольческой армией. 30 июня 1919 г. взял Царицын. Конфликтовал с командующим А. Деникиным , настаивая на наступлении не на Москву, а на соединение с войсками А. Колчака . В ноябре 1919 г. назначен командующим Добровольческой армией, 20.12.1919 г. отстранен от командования, 8.2.1920 г. уволен в отставку и уехал в Константинополь. После отставки Деникина был 2.4.1920 г. избран главнокомандующим и 4.4.1920 г. прибыл в Севастополь. Возглавив Вооруженные силы юга России, отвел их остатки в Крым, где создал «Русскую армию» и правительство Юга России во главе с А. Кривошеиным . Оно 25.5.1920 приняло закон о земельной реформе, предусматривавший передачу крестьянам помещичьих земель за выкуп. Но крестьяне и так уже поделили землю, и эти меры не имели существенного положительного эффекта.

Воспользовавшись тем, что основные силы красных были скованы в советско-польской войне, Врангель в июне 1920 г. вырвался из Крыма и занял юг левобережной Украины и часть Донбасса. В августе на Кубани был высажен десант под командованием С. Улагая.

22.10.1920 красные и махновцы прорвали фронт Русской армии и 23.10. взяли Александровск. 29.10. крупные силы Южного фронта красных под командованием М. Фрунзе прорвали фронт белых в районе Каховского плацдарма и вышли в глубокие тылы Врангеля. Его армия спешно отступила в Крым.

Южный фронт красных и махновцы нанесли удары по войскам Врангеля на Перекоп и через Сиваш и Литовский полуостров. 8-11.11.1920 оборона Врангеля рухнула. Красные и махновцы вышли к Юшуню, в тыл укреплений Перекопа, после чего началось спешное отступление остатков войск Врангеля.

15.11. пал Севастополь, 16.11. - Керчь . Часть Русской армии вместе с самим Врангелем успела эвакуироваться в Турцию и Болгарию, затем в Королевство сербов, хорватов и словенцев. В 1924 г. создал Российский общевоинский союз, объединивший солдат и офицеров, участвовавших в белом движении.

Сочинения:

Воспоминания. М., 1992; Записки (ноябрь 1916 г. — ноябрь 1920 г.). М., 2006.

Источники:

Слащов-Крымский Я.А. Белый Крым. 1920. М. 1990.

Автор статьи: Шубин А.В.