ВРАНГЕЛЬ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ

Барон. Из потомственных дворян Санкт-Петербургской губернии. Родился в Ростове, сын директора страхового общества. Окончил Ростовское реальное училище, Горный институт императрицы Екатерины II (1901), выдержал испытание на чин корнета при Николаевском кавалерийском училище по 1-му разряду, окончил Императорскую Николаевскую военную академию по 1-му разряду и дополнительный курс «успешно» (1910), остался в строю, годичный курс Офицерской кавалерийской школы «успешно». Корнет (с 12.10.1902 года). Сотник (за отличие в делах против японцев, со ст. с 01.12.1904 года). Подъесаул (за отличие в делах против японцев, с 01.09.1905 года со ст. с 22.06.1905 года с переименованием в штабс-ротмистры армейской кавалерии). Поручик гвардии (со ст. с 22.06.1905 года). Штабс-ротмистр (с 06.12.1909 года со ст. с 22.06.1909 года). Ротмистр (с 11.08.1913 года со ст. с 22.06.1913 года). Полковник (с 12.12.1914 года со ст. с 06.12.1914 года; Высочайшим приказом 27.11.1916 года даровано два года старшинства в чине с 06.12.1912 года). Генерал-майор (за боевое отличие, с 13.01.1917 года со ст. с 22.08.1916 года). Генерал-лейтенант (за боевые отличия, с 22.11.1918 года).

Служба в Русской императорской армии

В службу вступил в Лейб-гвардии Конный полк рядовым на правах вольноопределяющегося 1-го разряда (01.09.1901). Унтер-офицер по окончании полковой учебной команды (10.03.1902). Эстандарт-юнкер (02.07.1902). В запасе по гвардейской кавалерии (с 12.10.1902 года - 1904 год). Участник Русско-японской войны . Во 2-м Верхнеудинском полку Забайкальского казачьего войска (с 06.02.1904). Во 2-м Аргунском полку Забайкальского казачьего войска (с 27.02.1904). Участник походов в составе отряда генерала П.К. Ренненкампфа (12.03.1904-29.05.1905). Во 2-й сотне отдельного дивизиона разведчиков (с 26.05.1905). Участвовал в разведке и боевых столкновениях (01.06-15.10.1905). Переведен в 55-й драгунский Финляндский полк с переименованием в штабс-ротмистры (с 06.01.1906). По Высочайшему повелению прикомандирован к Северному отряду Свиты Его Величества генерал-майора А.А. Орлова (07.01.1906). Прикомандирован к Лейб-гвардии Конному полку (с 30.08.1906), переведен в полк поручиком (с 26.03.1907). По окончании курса академии откомандирован к штабу Санкт-Петербургского военного округа (03.06.1910). Вр. командующий, командир эскадрона Его Величества (с 22.05.1912). Участник Первой мировой войны. Начальник штаба Сводно-кавалерийской дивизии (с 12.09.1914). Помощник командира Лейб-гвардии Конного полка по строевой части (с 23.09.1914). Флигель-адъютант (Высочайший приказ 06.12.1914). Командир 1-го Нерчинского полка Забайкальского казачьего войска (с 08.10.1915). Командир 2-й бригады Уссурийской конной дивизии (с 24.12.1916). Временно командующий Уссурийской конной дивизией (с 23.01.1917). Командующий 7-й кавалерийской дивизией (с 09.07.1917). Командующий Сводным конным корпусом (с 10.07.1917). Командир III конного корпуса (с 09.09.1917), в командование не вступил.

В годы Гражданской войны

Участник Гражданской войны. Жил в Крыму. Арестовывался большевиками. С 25.08.1918-1920, на службе в Добровольческой армии, ВСЮР, Русской армии. Командир бригады 1-й конной дивизии (с 28.08.1918). Вр. командующий (с 31.08.1918) и начальник 1-й конной дивизии (с 31.10.1918). Командир I конного корпуса (с 15.11.1918). Командующий Добровольческой армией (с 27.12.1918). Командующий Кавказской добровольческой армией (с 10.01.1919), затем – Кавказской армией. Болен сыпным тифом (01-03.1919). Противник стратегии генерала А.И. Деникина при наступлении ВСЮР в 1919 г. Выступал за наступление на Царицын и соединение Южного и Восточного антибольшевистских фронтов. Взял Царицын (18(31).06.1919). Командующий Добровольческой армией и главноначальствующий Харьковской области (с 26.11.1919). В виду расформирования армии зачислен в распоряжение главнокомандующего ВСЮР (20.12.1919). Уволен в отставку (08.02.1920). Эвакуирован из Севастополя на судне «Посадник» (02.1920). Жил в Константинополе.

Правитель Белого Юга

Прибыл в Севастополь на английском линкоре «Император Индии» (22.03.1920). Избран новым главнокомандующим ВСЮР на совещании старших начальников. Главнокомандующий Вооруженными силами на Юге России (с 22.03.1920) и Русской армией (1920). Осуществил земельную реформу.

В эмиграции

Организатор успешной эвакуации армии и беженцев из Крыма (11.1920). Организатор переезда армии из беженских лагерей в Болгарию и Сербию. В эмиграции в Константинополе (Турция), Сремских Карловцах (Сербия, с 1922) и Брюсселе (Бельгия, с 09.1927). Один из создателей Русского общевоинского союза (РОВС, 1924). Неожиданно заболел и скоропостижно скончался в Брюсселе. Предположительно был отравлен советскими агентами. Похоронен в Брюсселе, затем перезахоронен в Белграде в храме Св. Троицы. Принят в почетные старики и коренные жители ряда станицы Кубанского, Терского и Астраханского казачьих войск. Зачислен в войсковое сословие Всевеликого Войска Донского. Зачислен в списки 1-го Екатеринодарского Кошевого Атамана Чепеги полка, 1-го Корниловского ударного полка, 1-го пехотного генерала Маркова полка, Лейб-гвардии Казачьего полка, эскадрона конной гвардии, гусарского Ингерманландского дивизиона, Лейб-гвардии Атаманского полка, 1-го стрелкового генерала Дроздовского полка. Умер в Бельгии.

Семья

Женат на фрейлине Их Императорских Величеств потомственной дворянке дочери камергера Высочайшего Двора Ольге Михайловне Иваненко. Дети: Елена, Петр, Наталия, Алексей. Сын П.Н. Врангеля Петр в воздаяние заслуг отца состоял урядником Кубанского казачьего войска и подхорунжим 1-го Астраханского казачьего полка.

Источники:

Записки. В 2 ч. // Белое дело. Летопись Белой борьбы. Под ред. А.А. фон Лампе. Кн. V, VI. Берлин, 1928;

Послужной список на 29.12.1921 года опубликован в журнале «Часовой» (Париж. 1929. № 7-8. С. 18-20) и в книге: Крестный путь Русской армии генерала Врангеля. Рыбинск, 1996.