ВРАНГЕЛЬ ФЕРДИНАНД ПЕТРОВИЧ

Образование и начало карьеры

Фердинанд Врангель родился 29 декабря 1796 г. в Пскове. Отец – дворянин, майор Петр Берендтович Врангель, мать – Доротея-Маргарита-Барбара фон Фрейман. Родителей В. рано не стало.

Выходец из прибалтийских немцев.

В 1807 г. поступил слушателем в Морской кадетский корпус. Здесь он познакомился с П.Ф. Анжу, ставшим его другом и соратником на долгие годы. Оба были лучшими на выпуске (В. – первым, П.Ф. Анжу – вторым).

Быстро продвигался по службе: с 1812 г. - гардемарин, с 1814 г. – унтер-офицер. После окончания Морского кадетского корпуса П.Ф. Анжу и В. отбыли на службу в Ревель. В 1816 – 1817 гг. В. плавал на «Автроиле» по Финскому заливу. В 1817 г. совместно с П.Ф. Анжу совершил плавание из Кронштадта в Кадис.

В 1817 г. В. получил приглашение участвовать в кругосветной экспедиции В.М. Головнина на «Камчатке». С 1817 по 1819 гг. отряд занимался исследованием о-вов Алеутской гряды и Командорских.

Зимой 1819 – 1820 г. В. изучал астрономию, физику и минералогу в Дерпте.

Новый поход

В конце 1818 г. началась подготовка двух экспедиций – Колымской и Усть-Янской – для изучения новых земель. Во главе Колымского отряда встал В., во главе Усть-Янского – П.Ф. Анжу.

Уже будучи лейтенантом В. 20 марта 1820 г. отбыл из Санкт-Петербурга вместе со вторым отрядом и в начале лета оказался в Иркутске. 25 июня отряды вышли в Качуг, где их ждал корабль, спустя месяц были уже в Якутске. В течение 1820 – 1824 гг. отряд В. прошел побережье Сибири от р. Индигирка до Колючинской губы, нанеся на карту Медвежьи о-ва. Выйдя севернее Колымы и мыса Шелагского, В. оказался у открытого моря (ранее считалось, что там есть суша). Провел различные исследования, собрал материалы о местных народах.

В столице П.Ф. Анжу и В. предстали перед Александром I. В благодарность за проведенные исследования В. удостоился ордена Св. Владимира 4-й степени.

Кругосветное путешествие

Будучи капитан-лейтенантом В. осенью 1824 г. встал во главе кругосветного плавания на «Кротком». Цель – доставка предметов снабжения на Камчатку. Плавание длилось с 1825 по 1827 гг. Однако описания поездки не сохранилось. По возвращении В. был повышен до капитана 2-го ранга. С декабря 1827 г. – член-корреспондент Императорской академии наук. В 1828 – 1829 гг. – командир «Елисаветы».

Деятельность в Америке

С 1829 г. трудился на Российско-Американскую компанию, которая предложила ему должность главного правителя русских поселений в Америке. В 1830 г. семья приехала в Ситку (Аляска). В. сменил на этом посту П.Е. Чистякова. К 1835 г. В. многое сделал для изучения западного побережья Северной Америки, от Берингова пролива до Калифорнии, организовал обсерваторию Ситка. Сдав свои полномочия И.А. Купреянову, отправился домой. В 1836 г. через Мексику вернулся в Россию, проделав третье кругосветное плавание. 8 июля 1836 г. повышен до контр-адмирала.

Последующая деятельность

В 1840 – 1847 гг. В. встал во главе Российско-Американской компании. За эти годы он подготовил и опубликовал ряд работ, посвященных народам Северо-Западной Америки. Для изучения берегов Аляски им были инициированы экспедиции, которые возглавили путешественники И.Я. Васильев, А.К. Глазунов, А.Ф. Кашеваров, Л.А. Загоскин и др. С 1845 г. - член Русского географического общества.

В 1847 г. В. встал во главе Департамента корабельных лесов. В 1849 г. вышел в отставку в чине вице-адмирала.

После начала Крымской войны возвратился на службу и возглавил Гидрографический департамент. С 23 февраля 1855 г. – председатель Морского ученого комитета. В 1855 – 1857 гг. – морской министр. В 1856 г. стал генерал-адъютантом, затем адмиралом.

Вышел в отставку в 1857 г. Член Государственного совета.

В 1864 г. В. уехал в имение Роэла в Эстляндии, где постоянно проживал последние годы. Умер В. 25 мая 1870 г. в Дерпте, будучи там проездом.

Семья

Супруга – Елизавета Васильевна Россильон.

Дети: Василий, Петр, Елизавета, Фердинанд, Ева.