ВОЗРОЖДЕНИЕ (Ренессанс) (франц. Renaissance, итал. Rinascimento, нем. Wiedergeburt)
Ренессанс, широкое умственное и художественное движение 14–16 вв., давшее название эпохе в истории культуры стран Западной и Центральной Европы.
Выразилось в стремлении к духовному, нравств. и обществ. обновлению (возрождению) человека и человечества на путях обращения к наследию как христианской древности, так и языч. античности. Для культуры В. характерен антропоцентризм, её главные творч. усилия направлены на изучение феномена человека, какую бы трактовку он ни получал в разл. богословских, этич., хозяйств., политич., социальных и эстетич. учениях эпохи. Соответственно, систему духовных ценностей, миросозерцание, сложившиеся в ренессансной культуре и ориентированные на человека, принято именовать гуманизмом. Эта система представляет собой область интересов и деятельности тех, кто посвятил себя занятию «науками о человеке» (лат. studia humanitatis; к ним относили грамматику, риторику, поэзию, историю, моральную философию, педагогику). Наряду с ренессансными, в эпоху В. были представлены иные культурные направления, испытавшие влияние гуманистич. мировоззрения и иск-ва. Это схоластика в сфере богословия, философии и права; готика в архитектуре и изобразит. иск-ве; традиции нар. культуры; идеологич. и худож. явления, связанные с развёртыванием Реформации и Контрреформации.
Исторические предпосылки Возрождения. Культура В. зародилась и сформировалась в условиях экономич., политич. и социального подъёма позднесредневекового города, прежде всего Центр. и Сев. Италии. В патрицианской и пополанской среде могущественных и богатых городов-государств, обитателям которых были известны разл. виды торгово-пром. и финансового предпринимательства, обществ. и политич. деятельности, возникла потребность в новой образованности и культуре, сосредоточенных на человеке, свободном от ограничений, налагаемых сословно-корпоративным строем, на его природе, достоинстве, способностях и предназначении. В этих городах уже была налажена разветвлённая система обучения (от низших и средних общих и спец. образоват. заведений до университетов), оказавшаяся открытой внедрению в неё дисциплин гуманистич. цикла (studia humanitatis). Кроме того, в Италии на протяжении всего Средневековья ощущалась очевидная преемств. связь с наследием античной языческой и раннехристианской культуры: её многочисл. памятники, не только письменные, но также вещественные (храмы, гробницы, дороги, скульптурные находки, утварь, монеты, оружие), служили постоянным напоминанием итальянцам об их великом прошлом, актуализация которого деятелями ренессансной культуры преподносилась как обращение к традициям предков.
Ренессанс и «ренессансы». Ряд ярких явлений ср.-век. европ. культуры, некоторыми своими чертами близких культуре В., дают историкам повод говорить о том, что оно было предвосхищено в «Каролингском возрождении» кон. 8 – нач. 9 вв., «Оттоновском возрождении» кон. 10 – нач. 11 вв., «гуманизме» шартрской школы 12–13 вв. Действительно, для лит-ры и изобразит. иск-ва Европы каролингского и оттоновского периодов характерна сознательная ориентация на древние образцы, в частности подражание Вергилию, Горацию, Теренцию в лат. поэзии, формам античной пластики – в скульптуре; в трудах представителей шартрской школы и близких к ней мыслителей важное место занимала проблема человека, что позволяет находить в этих явлениях идейные истоки ренессансного гуманизма. Однако В. 14–16 вв. отличается от подобных «возрождений» его универсальным характером, кардинальным пересмотром системы идеологич. координат, заменой «теоцентрической» картины мира на «антропоцентрическую», запечатлевшуюся во всех сферах культуры. В отличие от «возрождений» более раннего времени, не видевших непреодолимой грани между собств. культурой и древней, у которой они могли бесцеремонно заимствовать идеи и формы, отвечавшие их устремлениям, представители В. 14–16 вв. впервые взглянули на античность как на далеко от него отстоящее целое и как на ориентир, способный указать направление его идеалам.
Периодизация Возрождения. Не только в разных странах, но и в разл. областях культуры В. возникало и достигало наивысшего развития не в одно и то же время. Началось В. в Италии. На 2-ю пол. 13 – первые десятилетия 14 вв. принято относить период Предвозрождения (или Проторенессанса). Культура собственно В. в своих осн. чертах проявляет себя со 2-й четв. 14 в., прежде всего в лит-ре (итал. поэзия и проза) и гуманистич. образованности, принципы которой окончательно сложились на рубеже 14–15 вв. В 1-й пол. 15 в. происходит становление ренессансного иск-ва, гл. обр. во Флоренции. Тогда же формируется ренессансная худож. культура Нидерландов. В сер. 15 в. создаются значит. произведения ренессансной филос. и богословской мысли. Во 2-й пол. 15 в. гуманистич. движение получает распространение в странах заальпийской Европы – Германии, Франции, Венгрии, Англии, Польше.
Рубеж Раннего и Зрелого В. приходится на последнюю треть 15 в. Время наивысшего подъёма ренессансной культуры, когда она полнее всего выразила свои устремления и идеалы в иск-ве, гуманистич. и обществ. мысли, охватывает первые два десятилетия 16 в. и в науч. лит-ре (особенно искусствоведческой) часто именуется Высоким В. В некоторых случаях традиции Высокого В. сохраняются и позднее, напр. в венецианской живописи 2-й трети 16 в., во франц. лит-ре этого же периода. 1520-е гг. – кон. 16 в. – время Позднего В. Ренессансная культура этого времени испытывает сильное влияние со стороны разл. течений Реформации, католич. Контрреформации, рождающихся абсолютистских монархий. Но в первую очередь её исход был обусловлен изменением всей системы миросозерцания в начале Нового времени, отчётливо заявившем о себе науч. революцией, рационалистич. философией, стилем барокко в искусстве.
История понятия «Возрождение». В обращении к духовному наследию языческой и христианской античности видели свою непосредств. задачу, а также отличит. черту своего времени деятели ренессансной культуры. На начальном этапе её становления Ф. Петрарка, превозносивший «благословенную древность», «изобретательницу всех достойных искусств», предрекал наступление времени, когда «Благие души, доблести подруги, / Заселят мир: он станет золотым, / Античными творениями полным» (перевод А. М. Эфроса). И уже его ближайший преемник Дж. Боккаччо преподносил деятельность своего «знаменитого учителя» Петрарки как реставрацию античной словесности, а о Джотто писал (ок. 1350), что своим творчеством он «вывел на свет искусство», до этого в течение многих лет мёртвое и «погребённое». Сходным образом оценивал деятельность флорентийских художников, «восстановивших искусство, утерянное и почти угасшее», Ф. Виллани (кон. 14 в.), особую роль в этом отводя также Джотто, который «вернул живописи её древнее достоинство и величайшую славу». О возвращении к жизни лит-ры Петраркой и Боккаччо сообщал одновременно с Виллани К. Салутати (1395), усматривая в этом свойство его времени (nostro seculo). Гуманист М. Пальмиери, создавший пространное восхваление своего века (1439), «когда процветали превосходнейшие дарования, каких не было тысячу лет», подбирая подходящие выражения для обозначения подъёма, происшедшего в разл. иск-вах и науках («были восстановлены, возвращены к жизни… отделаны и доведены до совершенства»), в числе прочих привёл и такое, коему суждено было большое будущее: он высказал мысль о том, что «благородные искусства… рождаются (nascere) по причине то ли благоволения, то ли прилежания, то ли постоянного радения о них того, кто утерянное искусство восстановил»; также заметил, что «утерянные искусства возрождаются (rinascere), когда в том есть потребность». Т. о., слово «возродиться» было найдено, оно послужило основой для образования со временем закрепившегося в историографии понятия «Возрождение».
По сравнению с его синонимами («пробудиться», «ожить», «вернуться к жизни») слово «возрождаться» гораздо сильнее было насыщено христианскими смыслами. «Если кто не возродится от воды и Святого Духа, не может войти в Царствие Божие» («Nisi quis renascitur ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei»), – сказано в Иеронимовом лат. переводе Евангелия от Иоанна (III.5). Подобная установка на духовное обновление человечества была близка творцам ренессансной культуры, переживавшим своё дело как некоего рода высокую религ. миссию, что в конечном счёте отразилось в термине, которым обозначалось это их дело предпочтительно перед другими, – «возрождение».
Однако потребовалось немало времени, чтобы слово это вытеснило из употребления другие, с ним сходные по значению. Л. Валла, писавший одновременно с М. Пальмиери, замечал по поводу «искусств, наиближайших к свободным, то есть живописи, ваяния, лепки, архитектуры», что «теперь они пробуждаются и оживают вновь». Их современник, историк-гуманист Ф. Бьондо, подчёркивая преимущества своего века (1453), находил великую милость Бога в том, что «были возвращены к жизни вместе с занятиями прочими искусствами также и, в особенности, занятия красноречием». М. Фичино в знаменитом письме к Павлу Миддельбургскому (1492) предпочитал говорить о том, что его век «вернул к жизни почти уже угасшие свободные искусства», имея в виду не только грамматику, поэзию, ораторское иск-во, но и живопись, скульптуру, архитектуру, музыку, а также «древнее искусство распевать стихи под аккомпанемент орфической лиры». Вместе с тем положению о рецепции достижений античной культуры, ставшему общим местом гуманистич. идеологии, Фичино дал более основательную историко-филос. трактовку, предлагая видеть в таком восстановлении древности несомненное свидетельство возвращения золотого века (seculum aureum) как времени расцвета всевозможных человеческих дарований. Речь, таким образом, шла о значительно большем, нежели возобновление каких-то традиций, искусств, наук; Фичино настаивал на эпохальном культурном перевороте, или обновлении, отчётливо проявившемся не только в приобщении к достижениям древности, но и в новых открытиях (в частности, книгопечатания).
Эта попытка осмыслить культуру своего времени как целое и дать ей имя продолжения не имела. Хотя в 16 в. оформляется, наконец, термин «В.», им не обозначают всю совокупность явлений тогдашней культуры. Эразм Роттердамский в письме к М. Дорпу (1515) рассуждал о «возрождении изящной словесности», а Дж. Вазари, автор «Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550), вёл речь о «возрождении» (la rinascita) применительно к иск-ву или даже только к скульптуре. Франц. натуралист П. Белон, живо интересовавшийся классич. древностью, писал (1553) об «отрадном и желанном возрождении (eureuse et desirable renaissance) всех видов славных наук».
Мыслители Просвещения, видевшие в ренессансном движении начало собств. культуры, резко противопоставляли его «тёмной», «грубой», «варварской» ср.-век. образованности. Вслед за большинством идеологов ренессансной поры они продолжали твердить о «воскресении», «возвращении к жизни» или «преображении» в 15–16 вв. лит-ры, наук, искусств, нравов, связывая эти явления с захватом османами визант. столицы и с перемещением значит. культурных ценностей и сил из Греции в Италию. Новым во взгляде на В. было то, что к этой эпохе просветители относили упадок веры и появление атеизма. «Нет сомнения, – писал П. Бейль (1695–97), – что бо́льшая часть великих дарований и учёных гуманистов, процветавших в Италии, когда после падения Константинополя стала возрождаться словесность, была совершенно безрелигиозна».
В полной мере оформление понятия «В.» для обозначения особой историч. эпохи, заложившей основы новоевропейской культуры и цивилизации, произошло в 19 в. Г. В. Ф. Гегель, давший в «Философии истории» наиболее чёткую характеристику достижений этой культуры, находил в ней «развитие духа к более высокой форме человечности», что проявилось в «так называемом восстановлении наук, расцвете изящных искусств», в «желании человека изведать мир». Впрочем, Гегель сумел обойтись без имени, коим обозначалась бы эта эпоха, хотя в его время оно уже звучало в лит. и учёных кругах Европы. Об одном из персонажей бальзаковского «Бала в Со» (1829) сказано: «Она с лёгкостью рассуждала об итальянской и фламандской живописи, о средних веках или о ренессансе». В 1832 одновременно на франц. и англ. языках была опубликована работа Ж. Ш. Л.де Сисмонди «История возрождения свободы в Италии, её развития, заката и падения» («Histoire de la renaissance de la liberté en Italie, de ses progrès, de sa décadence et de sa chute»), а в 1835–41 труд Г. Либри «История математики в Италии после возрождения словесности до конца XVII века» («Histoire des sciences mathé matiques en Italie, depuis la renaissance des lettres jusqu’à la fin du XVIIe siècle», vol. 1–4); в этом же ряду стоит назвать появившуюся вскоре после них книгу Ж. П. Шарпантье «История возрождения словесности в Европе в XVI в.» («Histoire de la renaissance des lettres en Europe au quinzième siècle»).
В самом общем историко-культурном смысле термин «В.» употребил А. С. Пушкин в ст. «О ничтожестве литературы русской» (1834), упомянув о «великой эпохе возрождения», что свидетельствовало не только о широком распространении, но и об уже сложившемся значении выражаемого этим словом историч. понятия. Ж. Мишле использовал его в своих лекциях в 1840, а затем в 7-м томе «Истории Франции» (1855), озаглавленном «Ренессанс», в котором назвал эту эпоху «героическим броском исполинской воли» и указал в качестве важнейших её достижений «открытие мира, открытие человека». И. А. Тэн в выпущенной тогда же «Философии искусства» предложил ещё одно определение В., понимаемого как самостоят. период историч. развития, – «великий подъём процветания, богатства и духа».
В трудах Г. Фойгта («Возрождение классической древности, или Первый век гуманизма», 1859) и Я. Буркхардта («Культура Италии в эпоху Возрождения», 1860), заложивших основы науки о В., было указано на появление индивидуальности в качестве важнейшего результата культуры этой эпохи, индивидуальности, полагающейся на себя, самодовлеющей, свободной не только от ограничений, налагаемых корпоративным строем Средневековья, но также от тиранич. оков всякого авторитета – церковного, религ., морального. Благодаря работам Фойгта и Буркхардта понятие «В.» прочно вошло в обиход мирового гуманитарного знания для обозначения определённого периода в развитии европ. культуры и цивилизации.
Историография. Одной из важнейших дисциплин studia humanitatis считалась история. Как и в предыдущие эпохи, за историей сохранялась роль «наставницы жизни». Вместе с тем именно на материале истории ренессансные гуманисты пришли к осознанию собств. культуры и, соответственно, собств. эпохи. Во многом это было сделано благодаря отходу от ср.-век. историографич. традиции, делившей всю историю на 4 царства и задавшей ей чёткий вектор движения до её завершения в конце времён, и возвращению к античной циклич. концепции мирового развития, используя которую ренессансные мыслители трактовали своё время как возрождение золотого века, что, впрочем, не мешало им находить в нём неповторимые, самобытные черты. К эпохе В. относится также начало процесса секуляризации историографич. мысли; гл. действующим лицом истории становится человек, руководствующийся своими мотивами (страстями, желаниями, материальными интересами, идеальными побуждениями), оказавшийся один на один в трагич. противостоянии с вечно подвижной действительностью, иррациональным миром наличного бытия. В некоторых случаях (напр., у Н. Макиавелли) субъектом историч. процесса могут выступать определённые общности – партии, сплочённые политич. и др. целями, разл. социальные слои. Несомненным достижением ренессансной историографии стала выработка методов историко-филологич. критики источников, предполагавшей сравнение данных разл. историч. документов, эпиграфики, нумизматики, археологии, а также лексич. и стилистич. анализ текстов (наиболее полно эти достижения представлены у Л. Валлы и его продолжателей в 15–16 вв.). Самостоятельную познавательную ценность за историч. знанием признавало эрудитское направление ренессансной историографии [Эней Сильвий Пикколомини (папа Пий II), Ф. Бьондо, П. Лето, Б. Платина]. Исследуя рим. древности, изучая судьбу античной цивилизации и причины её падения, его представители использовали материалы не только нарративных источников, но и данные материальных памятников прошлого – монет, утвари, надписей, захоронений, строений, произведений иск-ва. Другое важное направление в историографии В. – политико-риторическое – видело в историч. знании прежде всего могучий инструмент политико-идеологич. воздействия и поэтому имело во многом риторич. характер. Ориентируясь на античные образцы, представители флорентийской, венецианской и миланской историографич. школ (Л. Бруни, М. Пальмиери, П. Браччолини, Б. Скала; Б. Джустиниани, М. А. Сабеллико, Г. Контарини; П. К. Дечембрио, Дж. Мерула, Т. Калько) использовали историч. материал, чтобы доказать в одном случае превосходство флорентийской пополанской демократии, в другом – венецианской аристократии, в третьем – единовластия миланских герцогов. Даже утратив явную политич. ангажированность, это направление продолжало жить в трудах выдающихся историков 16 в. Н. Макиавелли, Ф. Гвиччардини и П. Джовио. Отличит. чертой историографич. школ заальпийской части Европы стало внимание к прошлому своих регионов, свидетельствовавшее не только о зарождении идеи об особых путях развития отд. народов, но и о вполне заметных проблесках становления нац. самосознания (В. Пиркхеймер, К. Пёйтингер, И. Авентин, Б. Ренан, Ф. де Бельфоре, Ж. Огюст де Ту, Э. Пакье). Историографич. ситуацию на исходе ренессансной эпохи характеризует отказ от циклич. картины смены эпох, а равно стремление объяснить движение истории, исходя из таких объективных факторов, как природно-климатич. условия жизни человека, его религ. верования, тип культуры (Ж. Боден).
Политическая и социальная мысль. Вниманием к проблемам политики, гос. и социального устройства отмечено уже творчество ранних гуманистов (Ф. Петрарки, Дж. Боккаччо, К. Салутати, Л. Бруни), рассматривавших обществ. и политич. институты прежде всего как результат деятельности человека и подчёркивавших преимущества хорошо устроенного гражд. бытия перед существованием, чуждым его принципам и установлениям (для мыслителей В. естеств. состоянием представлялась не первобытная жизнь человека, определяемая элементарными природными инстинктами и потребностями, а такая жизнь, которая создаёт предпосылки к высокому культурному творчеству и, соответственно, возможна только в условиях цивилизации). У политич. теоретиков Высокого В. (Н. Макиавелли, Ф. Гвиччардини) политика как наука полностью выделяется в самостоят. отрасль знания, избавляется от подчинения не только принципам и целям религии, но и морали; более того, сама религия и мораль воспринимаются как орудия политич. борьбы. Политич. мыслители Высокого В. признают и описывают борьбу противоречий и интересов, конфликты социальных групп как условие историч. развития, тем не менее решающую роль в образовании (или преобразовании) политич. и социальных систем (государств), того или иного института оставляют за творч. инициативой отд. человека (концепция «государя» у Макиавелли). Вопрос о преимуществах разл. форм правления – монархии, аристократии, народовластия – был предметом острых дискуссий между гуманистами, однако в 16 в. формулируется и получает широкую поддержку концепция «смешанного» гос. строя (Д. Джаннотти, Г. Контарини, Дж. Ф. Лоттини), включающего элементы трёх указанных выше и отличающегося наибольшей прочностью и устойчивостью. На исходе В. в политич. мысли возникает понятие гос. суверенитета (Ж. Боден, Ф. Отман) как важнейшего признака государства, самостоятельно располагающего властью и не подчиняющегося никому извне (хотя вопрос о том, является ли источником суверенитета государь, народ, «лучшие люди» или кто-либо ещё, порождал жаркие споры). Для социальной мысли В. характерен отказ от традиционалистского взгляда на общество как на неизменное целое, место в котором определяется прежде всего происхождением и сословно-корпоративным статусом человека. Вместо этого гуманисты, отнюдь не отказываясь от концепции социальной иерархии, необходимости сосуществования разл. социальных слоёв и классов, предлагают сообразовывать положение конкретного человека с его личными доблестями, заслугами и достижениями (М. Пальмиери, П. Браччолини, А. Ринуччини), выступают за то, чтобы общество было устроено (или переустроено) с расчётом создать наиболее благоприятные условия для развития всех заложенных в человеке способностей – именно такого рода установкой объясняется множество утопий, созданных после появления знаменитого произведения Т. Мора (А. Бручоли, А. Ф. Дони, Т. Кампанелла и др.).
Отношение к религии и церкви. Представители ренессансной культуры в подавляющем большинстве не были безрелигиозны или враждебны христианству. Значительное число обличительных произведений гуманистов, бичующих пороки, злоупотребления и невежество католического духовенства (напр., П. Браччолини, Л. Валла) или отвергающих светские притязания папства (Николай Кузанский, Л. Валла), не были направлены против христианства как такового. Более того, мыслители В. своей деятельностью имели в виду осуществить не только нравственное и духовное, но и религиозное обновление («возрождение») человечества в соответствии с принципами христианского вероучения, для верного понимания или усвоения которых считалось необходимым обращение к памятникам как христианской, так и языч. античности (М. Фичино, Эразм Роттердамский). С этой целью были предприняты попытки выступить с новой апологетикой христианства, которая черпала бы аргументы в пользу его истинности из религ. и филос. систем др. эпох (прежде всего античности) и народов и показывала бы, что издревле и повсюду (у язычников и иноверцев, но особенно у тех, кого именовали «древними богословами», учение которых будто бы наисовершеннейшим образом синтезировал Платон, а прокомментировали неоплатоники) провозглашались идеи и положения, подтверждающие правоту христианского вероучения (М. Фичино, Дж. Пико делла Мирандола, С. Шампье, М. Руф, Агриппа Неттесхеймский, Х. Л. Вивес, А. Стеуко). Если на ранних этапах своего развития гуманизм выступал жёстким оппонентом схоластики, обвинённой в суемудрии (Ф. Петрарка, Л. Валла), то с кон. 15 в. схоластика (кардинал Каэтану, Эгидий из Витербо) испытала влияние ренессансной обществ.-политич., филос. и религ. мысли (учение о предпринимательской деятельности, государстве, антропология, концепция сущностного единства всех религий), особенно заметное в т. н. второй схоластике 16–17 вв. Применение разработанных гуманистами (Л. Валла, Эразм Роттердамский, И. Рейхлин) методов историко-филологич. критики текстов по отношению к церковным документам, сочинениям отцов Церкви и самому Священному Писанию, а равно устремление всей ренессансной культуры «к источникам» («ad fontes»), в т. ч. к источникам веры, явились важнейшими мировоззренч. предпосылками религ. революции 16 в., известной под именем Реформации. Не случайно некоторые гуманисты (Ж. Лефевр д’Этапль во Франции, Ф. Меланхтон в Германии, П. П. Верджерио-младший в Италии) стали видными деятелями Реформации; особенно большую роль сыграл гуманизм В. в появлении таких радикальных течений Реформации, как анабаптизм и антитринитаризм (М. Сервет). Именно в среде позднеренессансного религ. нонконформизма, вставшего в оппозицию не только к католицизму, но и к победившим протестантским вероисповеданиям (лютеранству, кальвинизму, цвинглианству, англиканству), зарождаются идеи веротерпимости, опиравшейся на концепцию сущностного единства всех историч. религий, разработанную в ренессансном неоплатонизме 15 в. В отдельных, единичных случаях такого рода религ. искания выводили мыслителей В. за круг христианских воззрений, делая их основоположниками новой религ. системы (напр., «египетская религия» Дж. Бруно). На проявления гуманистич. свободомыслия, а тем более иноверия обрушивались репрессии со стороны всех офиц. христианских церквей, приводившие в некоторых случаях к казням религиозных вольнодумцев, не пожелавших изменить своим убеждениям (Э. Доле, М. Сервет, А. Палеарио, В. Джентиле, Ф. Пуччи, Дж. Бруно).
Философия. Для филос. мысли Раннего В. характерно исключительное внимание к проблемам этики, которые трактовались в духе христианизированного позднего стоицизма (Ф. Петрарка, К. Салутати). В 1-й пол. 15 в. преобладающим направлением становится «гражданский гуманизм», делавший упор на разработке морали, ориентированной на воспитание в человеке активной жизненной позиции и ответственности перед людьми и обществом (Л.Бруни, П.Браччолини, М. Пальмиери). Со 2-й четв. 15 в. начинается «возрождение» эпикуреизма, прежде всего его гедонистич. этики (Л. Валла), которая в дальнейшем получила своеобразную христианскую интерпретацию (ранний М. Фичино, Эразм Роттердамский). В творчестве Николая Кузанского, наиболее крупном и оригинальном явлении всей ренессансной философии, идеи неоплатонич. диалектики и нем. мистики легли в основу его концепции абсолюта как «совпадения противоположностей». Признанным главой неоплатонич. направления во 2-й пол. 15 в. стал Фичино, руководитель кружка гуманистов, известного под именем Платоновской академии. Он дал филос. обоснование идее достоинства и высокого предназначения человека, с которой выступили его предшественники (Ф. Петрарка, Л. Б. Альберти, Дж. Манетти). Дальнейшее развитие ренессансной антропологии привело к признанию за человеком роли не только вселенского творца, но и самовластного зодчего собственного «я» (Дж. Пико делла Мирандола, Агриппа Неттесхеймский, Х. Л. Вивес, Т. Парацельс, М. Монтень, Т. Кампанелла). Падуанская школа развивала теории аристотелизма в их аверроистской (см. Аверроизм) интерпретации (отрицание бессмертия индивидуальной человеческой души, концепция «двойственной истины» и др.); влияние её идей испытали П. Помпонацци, Дж. Бруно и др. Натурфилософия Позднего В., стремившаяся к изучению природы исходя из её «собственных начал», настаивала на единстве и теснейшей связи духовного и телесного начал в природном мире (Т. Парацельс, Дж. Кардано, Б. Телезио, Ф. Патрици). Это признание единства бытия позволяло в мире физическом искать те же отношения и свойства, что и в мире одушевлённом, давая простор «оккультным наукам» – астрологии и алхимии.
Естествознание. Развитие разнообразного комплекса наук о природе было продиктовано прежде всего требованиями практич. жизни эпохи В. Обусловленные гл. обр. интересами торговой и колониальной экспансии европ. государств Великие географические открытия (путешествия Х. Колумба, В. да Гамы, П. Кабрала, А. Веспуччи, С. Кабота, Ф. Магеллана и мн. др.) привели не только к обнаружению новых, дотоле неведомых в Европе и Азии частей света, земель и морей, но и вызвали стремит. рост знаний в области географии, этнографии, ботаники, зоологии, геологии; с ними связано активное развитие в 16 в. картографии, появление первых глобусов, создание системы географич. координат (Г. Меркатор), позволяющей точно локализовать наносимые на карты географич. объекты. Многочисл. труды о новооткрытых регионах мира сводились вместе и публиковались большими подборками (наиболее известные – Дж. Б. Рамузио, Р. Хаклута); издавались обширные энциклопедии по космографии (землеведению), содержавшие описательный, иллюстративный и картографич. материал о разных странах и народах (П. Апиано, С. Мюнстера). Огромное значение не только для астрономии, но и для всей ренессансной культуры и науки имело обоснование Н. Коперником гелиоцентрич. системы мироздания, идею которой высказывали некоторые мыслители В. и раньше (напр., Николай Кузанский). Серьёзные достижения были сделаны в области медицины: М. Сервет подошёл к открытию кровообращения в организме, А. Везалий заложил основы систематич. анатомич. исследований человеческого тела, Т. Парацельс разработал новые методы лечения болезней (ятрохимия, бальнеотерапия, хирургия). Рядом открытий отмечена математика В.: были найдены способы решения общих уравнений 3-й и 4-й степени (Дж. Кардано, С. Ферро, Н. Тарталья), изобретена буквенная символика (Ф. Виет), введены в употребление десятичные дроби (С. Стевин). В связи с развитием металлургии и горного дела резко вырос объём знаний по минералогии и геологии (труды Г. Агриколы, В. Бирингуччо). На исходе В. естественно-научная и филос. мысль постулирует необходимость разработки и использования в исследовании природы эксперим. методов и описания естеств. явлений и процессов языком математики (Ф. Бэкон, Г. Галилей).
Филология. В эпоху В. проблема языка приобретала важнейшее культурно-историч., мировоззренч. значение. Как и в средние века, на протяжении значительного временно́го периода (до кон. 16 в.) гл. языком ренессансной культуры и науки оставалась латынь. Однако гуманисты отвергали схоластическую, варваризированную, по их убеждению, латынь и противопоставляли ей свою, которую стремились формировать, используя всё богатство античной рим. словесности. Они считали, что такой язык гораздо лучше отвечает целям воспитания и образования человека. Большие усилия прилагались ими к тому, чтобы восстановить подлинные тексты античных языческих и раннехристианских писателей, обнаружить труды древних авторов, остававшиеся зачастую лишь в одном экземпляре в монастырских или церковных библиотеках: благодаря трудам гуманистов были спасены произведения Цицерона, Тита Ливия, Плиния Старшего, Аммиана Марцеллина, Тертуллиана и мн. др. С освоением др.-греч. яз. (в кон. 14 в. во Флоренции его стал преподавать визант. грек М. Хрисолор) перед гуманистами открылся богатый мир эллинской культуры; в целях введения её наследия в культурный обиход Запада на протяжении 15–16 вв. делается огромное множество переводов на латынь др.-греч.
текстов Платона, Аристотеля, Диогена Лаэртия, Плотина, Порфирия, Ямвлиха, Прокла, Псевдо-Дионисия Ареопагита, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Геродота, Фукидида, Гомера, греч. трагиков, Аристофана, Лукиана, герметич. писаний, Евклида, Страбона, К. Птолемея и др. Особенно много потрудились на поприще перевода и комментирования др.-греч. писателей Л. Бруни, А. Траверсари, Л. Валла, М. Фичино, А. Полициано, И. Аргиропул, Эразм Роттердамский, Т. Мор. Естеств. продолжением этого движения гуманистов к первоисточникам, в т. ч. к первоисточникам христианской веры, стало обращение также и к др.-евр. языку, заметное уже у Дж. Манетти и Дж. Пико делла Мирандолы, но в полной мере осуществлённое в творчестве И. Рейхлина, М. Лютера, С. Мюнстера и др. выдающихся гебраистов 16 в. (некоторые гуманисты, напр. Дж. Пико делла Мирандола, Мюнстер, ставили перед собой задачу овладения и другими др.-вост. языками, в первую очередь халдейским). Наиболее значит. результатом этого освоения древних классич. и вост. языков стали ренессансные переводы и издания Священного Писания, в частности перевод Эразмом Роттердамским на латынь Нового Завета, перевод Лютером на немецкий всей Библии (с др.-евр. и др.-греч. языков), издание Библии кардинала Хименеса с текстами Ветхого Завета на 4 языках (др.-евр., халдейском, др.-греч., латинском). Эпоха В. – время становления нац. языков, раньше всего в Италии (в творчестве Ф. Петрарки, Дж. Боккаччо, Н. Макиавелли), затем в др. странах Зап. и Цент. Европы; большую роль в этом процессе сыграли переводы Библии на новые европ. языки (особенно в странах победившей Реформации). С нач. 16 в. не только произведения поэзии и изящной словесности, но и труды по философии, эстетике, истории, космографии, естеств. и др. наукам, и даже по богословию, всё чаще создаются на нац. языках или переводятся на них.
Книгопечатание сыграло огромную роль в популяризации ренессансной культуры. Возникшее в сер. 15 в. в Германии, в считаные десятилетия оно получило развитие во всех странах Зап. и Центр. Европы. Гуманисты и др. деятели культуры В. быстро оценили значение и выгоды печатного станка как в ознакомлении общества с собств. идейными и худож. исканиями, так и в распространении наследия античных и раннецерковных писателей в оригинале и переводах на латынь и новые европ. языки. Большую славу за свои высококачественные издания на др.-греч. и лат. языках стяжала типография Мануция Альда старшего в Венеции, городе, в кон. 15 – нач. 16 вв. ставшем столицей книгопечатного дела; крупнейшими типографскими центрами в эпоху В. также были Флоренция (Т. Джунти), Базель (И. Фробен, И. Опорин), Париж (Этьенн Анри Первый), Лион (Э. Доле), Антверпен (К. Плантен). Некоторые издатели сами являлись гуманистами и тесно сотрудничали со своими единомышленниками, публикуя их труды (напр., Эразма Роттердамского печатали Мануций Альд старший, И. Фробен и др.).
Автор раздела: О. Ф. Кудрявцев.
Воспитание и образование. Гуманисты связывали с целенаправленным воспитанием человека моральный и социальный прогресс общества. Наибольший вклад в теорию воспитания внесли итал. гуманисты. Ф. Петрарка выдвинул человека в качестве гл. объекта познания, повысил интерес к наукам, изучающим и воспитывающим человека; связал знание и нравственность, настаивая на моральной ценности знания и на воспитании с его помощью добродетели. Эти идеи повлияли на гуманизм в целом, сделав его идеологией воспитания. Образование было поставлено на службу воспитанию. Из традиц. системы образования – семи свободных искусств – Петрарка выделил тривиум, оценив высоко риторику и посчитав грамматику и диалектику начальными этапами обучения (при этом диалектике он вернул древнее значение логики), но гл. науками, в которых он увидел нравств. содержание и способность морально воздействовать на человека, стали для него моральная философия (этика), поэзия, история. Важное значение имели замечания Петрарки относительно свойств знания (ясности, осмысленности), необходимости его воздействия не только на разум, но и на волю и чувства, представления об учителе как воспитателе, мысли о самообразовании и др.
В 15 в. появились трактаты, специально посвящённые вопросам воспитания и образования; среди авторов – П. П. Верджерио, Л. Бруни, М. Веджо [«О воспитании детей» («De educatione liberorum», 1450)], Э. С. Пикколомини (Пий II). В ряде работ гуманистов вопросы воспитания, не будучи главными, оказываются органически связанными с обсуждавшимися проблемами: «Счёт жизни» («Rationarium vitae», 1400) Джованни ди Конверсино да Равенны, «О женитьбе» («De re uxoria», 1416) Ф. Барбаро, «О семье» («Della famiglia», 1433–41) Л. Б. Альберти, «Гражданская жизнь» («Vita civile», ок. 1439) М. Пальмиери, и др. В 15 в. возникли знаменитые педагогич. школы – Витторино да Фельтре в Мантуе и Г. да Вероны в Ферраре.
Педагогич. сочинения гуманистов адресованы благородным синьорам, представителям торгово-купеч. фамилий и горожанам, но гл. идеи этих сочинений имеют широкое, внесословное звучание. Наиболее сильное влияние на развитие педагогич. мысли гуманизма оказали трактаты: «О воспитании оратора» Квинтилиана (1417), «О воспитании детей» Псевдо-Плутарха (переведён в 1411 на лат. яз. Г. да Вероной), а также сочинения Аристотеля, Платона, Плутарха, Цицерона. Гуманистич. идеи воспитания питали также Библия, сочинения апологетов и отцов Церкви – Августина Блаженного, Иеронима Блаженного, Василия Великого, Григория Богослова и др.
Важной предпосылкой воспитания признавалась природа: с её помощью утверждалась идея обоюдного воспитания души и тела. Обращение к природе помогало обосновать разнообразие характеров, различие способностей и склонностей, особенностей детского возраста; они учитывались в воспитании, и на их основе вырабатывались разные его методы и способы. Воспитание отличалось светским характером, но к религии сохранялось должное уважение, и благочестие утверждалось как важная характеристика ученика. Гуманистическое воспитание не преследовало проф. целей, ставило гл. задачей подготовить человека для жизни в обществе. Человек ценился гуманистами не за родовитость и богатство, не за титулы и ранги, а за собств. добродетель – высокую нравственность и благие деяния. В детях ценилась и уважалась личность, прививалось бережное к ней отношение (телесные наказания считались унижающими человеческое достоинство, исключалось всё, что внушает страх и вызывает трусость, – в трудах Веджо, Г. да Вероны).
Наряду с нравств. воспитанием гуманисты стремились дать детям знание, сделать их культурными и образованными: образование предстаёт как прочное и надёжное достояние, более ценное, чем богатство.
Особенностью гуманистич. образования был его классич. характер. Гуманисты перестроили ср.-век. систему наук, выдвинув на первый план поэзию, риторику, историю, моральную философию, т. е. те дисциплины, которые воздействуют не только на ум, но и на чувства человека. Отдавая предпочтение гуманитарным дисциплинам, мыслители В. не оставляли без внимания и квадривиум (см. Семь свободных искусств).
Определённое место в гуманистических трактатах занимают вопросы физического воспитания, которое включает в себя гимнастику, закаливание, отдых в виде подвижных игр на воздухе, прогулок, танцев, а также гигиену сна и питания.
Процессу обучения – добровольному и сознательному – соответствуют и методы, лишённые жестокости и жёсткости: одобрение, похвала (хотя допускаются и порицания). Некоторые гуманисты признавали и телесные наказания, но большинство их не одобряло, т. к. порка вызывает у ученика ненависть к учителю и науке, побои оскорбляют личность и делают душу рабской. В воспитании и образовании учитывались особенности детского возраста и индивидуальные особенности детей. Сам процесс обучения гуманистами, как правило не преподававшими в школе, обсуждался мало: говорилось о необходимости системы в занятиях и постоянных упражнений, о принципе чередования занятий, необходимости самообразования и т. д. Значит роль в процессе образования отводилась учителю, от которого, наряду с глубокими знаниями, требовалась безукоризненная жизнь, а также высокие нравств. качества, умение учитывать особенности возраста и индивидуальность отдельного ученика.
Единого мнения о школе у итал. гуманистов не сложилось: одни говорили о гос. школе, другие – о частной, третьи предпочитали домашнее образование; все эти формы обучения сосуществовали в городах Италии. Образование было, как правило, платным. Гуманисты признавали, что препятствием для обучения может быть недостаток средств, но не задумывались, как помочь бедным, и верили, что человек способный и желающий учиться преодолеет все трудности. Рассматривая школу как важный обществ. институт и надеясь на её разумное устройство, гуманисты рассчитывали на заботу о ней общества и, вероятно, представляли её бесплатной. Они возлагали надежды и на частную благотворительность, необходимую для обучения бедных учеников. Появились первые программы женского образования (Х. Л. Вивес). В процессе воспитания важная роль отводилась семье, где начиналось формирование ребёнка и которая отвечала за его физич. развитие и нравств. воспитание, за первые навыки социального поведения и за начальное обучение.
Утверждаемый в итал. науке воспитания идеал человека отличался от средневекового. Человек, воспитанный в духе гуманистич. гармонии, т. е. получивший разностороннее образование, приобретший высокие нравств. и социально значимые качества, а также физич. и душевную стойкость и мужество, будет способен проявить себя в разных видах деятельности. В 16 в. идеи гуманистич. воспитания получили дальнейшее развитие у Я. Садолето в трактате «О надлежащем воспитании детей» («De pueris recte instituendis liber», 1533), у писателей-утопистов и реформаторов. В связи с процессом рефеодализации в Италии гуманистич. идеи становятся всё чаще достоянием феодально-аристократич. кругов. Идеи воспитания обогащаются некоторыми новыми характеристиками эстетич. порядка (изучение живописи и музыки, развивающее чувство прекрасного), а также введением родного языка.
В гуманизме др. европ. стран идеи воспитания развивались в 16 в. рядом крупных гуманистов, из которых одни специально занимались вопросами образования и воспитания, другие затрагивали их в работах на иные темы (Эразм Роттердамский, Х. Л. Вивес, М. Монтень). Обсуждаются вопросы воспитания и в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», в «Утопии» Т. Мора, а также в сочинениях англ. гуманистов Т. Элиота, Т. Старки («Диалог между Полом и Лапсетом», 1536), Р. Эшема [«Школьный учитель» («The schoolmaster», 1570)]. В работах европ. гуманистов появились новые идеи, связанные с изменившимися в 16 в. условиями жизни и с новой оценкой человека – более взвешенной, лишённой идеализации. Сильной становится в их работах критика человеческих пороков, семейного воспитания, учителей и родителей. Некоторые из гуманистов (М. Монтень) увидели и серьёзные недостатки новых школ: в них изучалось классич. наследие, освоение которого становилось самоцелью, и тем самым терялся воспитат. характер образования. Европ. гуманисты сохранили веру в силу воспитания, но они не были склонны, как итальянцы, брать за образец «живые примеры»: вера в человека осталась в прошлом, но оптимизм гуманистич. размышлений поддерживает вера в разум, мудрость, силу воспитания. Возрос интерес к специфике детского возраста, к особенностям психологии ребёнка. Расширился и состав изучаемых предметов, к гуманитарным дисциплинам добавились естеств. история, медицина, физика, оптика, архитектура и др. Углубилось изучение греч. языка, одновременно возрос интерес к изучению родной речи, и некоторые гуманисты (Мор, Монтень) предлагают вести преподавание на родном языке. В обучении стали широко использоваться труды самих гуманистов (Эразма Роттердамского, Л. Валлы), учебники и словари по лат. и греч. языкам и др.
Педагогич. мысль В. оказала влияние на европ. педагогику теоретич. положениями, подтверждёнными практикой. Главными среди них были идея гармоничного развития, связь умственного, нравств. и физич. воспитания, внимание к индивидуальным особенностям и природным склонностям детей. Отд. дидактич. принципы педагогики В.: признание добровольного и сознательного характера обучения, принцип наглядности в обучении и другие получили дальнейшее развитие.
Автор раздела: Н. В. Ревякина.
Литература. Специфика лит-ры В. (как и культуры В. в целом) состоит в сочетании двух противоположных по направленности установок – традиционалистской (отношение к античности как к абсолютной норме) и инновационной (обострённое внимание к индивиду). Если интерес к древности был характерен и для ср.-век. лит-ры (хотя проявлялся он непостоянно), то интерес к индивидуальному началу (не только в другом, но и в себе) – новое качество, заявляющее о себе лишь к исходу средних веков. В пределах ср.-век. культурной парадигмы две эти установки сомкнуться не могли: высокая творч. работа уводила её участника от собств. личности, которая воспринималась как слишком незначит. предмет. Только лит-ра В. сводит воедино работу над собой и работу над завещанными древностью культурными ценностями, делает одно условием и обратной стороной другого.
В культуре В. лит-ре (понимаемой как совокупность всех форм словесности, охватываемой программой гуманизма) принадлежит особая роль: именно в ней самоосознание эпохи обретает максимально доступную полноту. Начало культуре В. дают два литератора – Ф. Петрарка и Дж. Боккаччо; деятельность обоих определяется последовательным и осознанным стремлением как к возрождению античности (при демонстративном, особенно у Петрарки, игнорировании посредствующей, т. е. средневековой, традиции), так и к исследованию человека. «В самом деле, – писал Петрарка в трактате "О невежестве своём собственном и многих других людей" (1367), – к чему знать свойства зверей, птиц, рыб и змей, если не знать или не желать узнать природу человека, ради чего мы рождены, откуда приходим и куда идём». Если хронисты, мемуаристы, новеллисты, поэты, проповедники 14 в. пытались выразить индивидуальное начало через казусность, особость, случайность, прихотливость человеческих судеб, поведения, поступков, то Петрарка избрал другой путь: он сделал общее (универсальные принципы риторики) языком для отображения индивидуальных состояний.
Человек соотносится в лит-ре В. уже не с абсолютизированным природно-социальным бытием (космос и полис в античности), не с трансцендентным абсолютом (Бог и эсхатологич. перспектива в средние века), а с самим собой, со своей собств. универсальной сущностью: лит-ре объективно принадлежит в рамках этой культурной парадигмы роль наиболее действенного орудия познания. Поэзия, которую даже снисходительно к ней настроенные ср.-век. авторы считали «низшей из наук» (Фома Аквинский), была уже первыми её ренессансными защитниками (Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, К. Салутати, Л. Бруни) объявлена высшей формой человеческой деятельности, а великие поэты – своего рода оракулами человечества. При этом лит-ра В. продолжает оставаться риторич. словесностью, т. е. руководствуется и направляется риторически обработанным словом как носителем смысловой предопределённости. Но риторич. слово в значит. мере утрачивает мифопоэтич. ауру, приданную ему античностью и закреплённую в средние века. Антично-средневековую космичность оттесняет социальное начало: в слове выделяется цивилизаторская, культурно-созидат. роль, в него вчитывается модель идеальных обществ. отношений. Так, рассказчики «Декамерона» Боккаччо (созд. ок. 1349–51, опубл. в 1471) не только образуют образцовый микросоциум, но и своими новеллами устраняют воцарившийся в большом мире хаос; первая книга романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле (1535) завершается утопией Телемского аббатства; вся проблематика романа «Аркадии» Ф. Сидни (1590) определяется идеей приближения к идеальному гос. устройству. Слово больше не творит мир, зато оно его упорядочивает и гармонизирует. Резко возрастает мировоззренч. насыщенность слова (его «гуманистичность»); в нём впервые выявляется нац. идентичность. Лит-ра не только сообщает высокий культурный статус нац. языкам, но и движется в авангарде нац. сознания, что особенно наглядно обнаруживается в жанре «защиты» своего языка, которому отдали дань многие ренессансные литературы: «О народном красноречии» Данте (1303–04), «Рассуждения в прозе о народном языке» П. Бембо (1525), «Защита и прославление французского языка» Ж. Дю Белле (1549), «Защита поэзии» Сидни (опубл. в 1595), вплоть до уже классицистич. по духу «Книги о немецкой поэзии» М. Опица (1624).
В лит-ре В. происходит смена основополагающей поэтологич. доминанты. Если в античности и средние века гл. определяющим моментом лит-ры считался стиль, то в эпоху В. стилевые классификации уступают место жанровым; в Италии этот процесс в целом завершается к сер. 16 в., его стимулом и одновременно показателем является освоение теоретич. мыслью аристотелевской «Поэтики». На первом этапе В. в лит-ре (2-я пол. 14 – 15 вв. в Италии; рубеж 15–16 вв. – сер. 16 в. в др. странах Зап. Европы) ренессансные писатели работают ещё в рамках доставшихся им от Средневековья жанров, при этом существенно изменяя (как правило, в сторону повышения) их стилевой регистр и именно через стиль стремясь приблизиться к античным образцам. Следуя этим путём, Дж. Боккаччо создаёт новеллу из ср.-век. назидат. рассказа; именно в таком ракурсе М. Боярдо воспринимает нар. рыцарский эпос, а А. Полициано – «священное представление». На втором этапе (с нач. 16 в. в Италии и начиная со 2-й пол. 16 в. во Франции, Англии, Испании, вплоть до рубежа 16–17 вв.) происходит реставрация похороненных временем и не имеющих аналогов в ср.-век. лит-ре античных жанров – трагедии и героич. поэмы (Дж. Триссино), комедии (Л. Ариосто, Н. Макиавелли) и др. Начавшись как очередное проявление классицистич. педантизма, этот процесс очень быстро миновал стадию лит. эксперимента и привёл не только к созданию во вновь рождённых жанрах произведений выдающегося худож. уровня (трагедии и комедии У. Шекспира и Лопе Ф. де Веги Карпьо, эпич. поэмы Т. Тассо и Л. ди Камоэнса), но и к утверждению принципиально иного механизма функционирования лит-ры. Худож.-смысловые задания, закрепившиеся за жанрами, соотносятся теперь по принципу как прямой, так и косвенной оппозиции (трагедия, напр., в одной плоскости противопоставлена комедии, в другой – героич. эпосу, и уже через них – эпосу комическому). Впервые в истории лит-ры создаётся жанровая система – закрытая, авторитарная, устойчивая (продержавшаяся в таком виде до нач. 19 в., до эпохи романа), в высокой степени наделённая самосознанием своей системности (что выразилось в возникновении нормативной поэтики – Ю. Ц. Скалигер, Л. Кастельветро).
Если ср.-век. автор искал возможность для творч. самовыражения в особой словесной отделке, то писатель В. – в обогащении лит-ры новыми темами и жанрами. Даже используя старую жанровую форму, он разрывал традиц. связи между топикой и формой. Так, Дж. Боккаччо в своей поэме «Любовное виде́ние» (1342) эсхатологич. тематику подменяет куртуазной, а в «Филоколо» (ок. 1336–1338) короткую поэму, служившую ему источником, превращает в пространный роман, почти ничего не добавив к сюжету. По словам Ж. Дю Белле, прежние авторы дали поэзии кожу и цвет, т. е. язык и стиль, а новые должны дать ей плоть, кости и нервы, т. е. новое содержание. Даже опираясь на испытанные и авторитетные модели, писатель В. вносил в своё обращение к традиции момент выбора, не только отвергая ср.-век. предшественников, но и осуществляя дифференцированный подход к предшественникам античным. Тем самым провоцировалась ситуация лит. спора, в ходе которого могли происходить либо смена образцов (Гомер как идеал эпоса оттесняет Вергилия у Дж. Триссино, Сенека как идеал трагедии – Софокла у Дж. Джиральди Чинцио), либо расширение их списка, либо постановка под сомнение самого принципа подражания (Ф. Патрици и Дж. Бруно). К концу В. эта ситуация становится перманентной (три масштабные лит. дискуссии в Италии 2-й пол. 16 в. – о Данте, об Ариосто и Тассо, о трагикомедии, – в которых античная жанровая система, объявленная к тому времени нормативной, соотносилась с произведениями, не укладывающимися в её рамки). Репликами в спорах могли выступать не только теоретич. высказывания, но и вновь возникающие произведения: Т. Тассо переделывает свой «Освобождённый Иерусалим» (опубл. в 1580) по итогам вызванного его появлением спора; У. Шекспир откликается в «Гамлете» (1601) на «войну театров»; «Дон Кихот» М. Сервантеса (1605–15) является, среди прочего, метаописанием такого популярного жанра, как рыцарский роман. Так создаётся почва для оформления лит. критики. Риторич. слово, подвергнутое непрерывной рефлексии, испытывает непривычные для него перегрузки: в лит-ре Позднего В. это порождает характерный для маньеризма субъективизм (М. Монтень), но одновременно создаются предпосылки для преодоления риторич. регламентации опытом историч. познания и познающей себя личности (у Шекспира и Сервантеса).
Для культуры В. в целом характерен эстетич. синкретизм, т. е. внесение критериев прекрасного, гармоничного, изящного в далёкие от иск-ва сферы культурной деятельности (напр., в философию или историографию). В лит-ре это качество ренессансной культуры выразилось, во-первых, в расширении внутр. эстетич. пространства, в переносе эстетич. качества на новые уровни текста (вплоть до жанровых структур – так, в «Неистовом Орландо» Л. Ариосто, 1516–32, сама свобода повествования осмысляется как эстетич. фактор); во-вторых – в освобождении лит-ры от традиционно ей сопутствующих, но посторонних функций (прежде всего утилитарных и ритуальных), и в конечном счёте в превращении её в самостоят. вид деятельности с автономным механизмом самооценок.
Автор раздела: М. Л. Андреев.
Архитектура и изобразительное искусство. Наиболее полно архитектура и иск-во В. выразили себя в Италии, где В. прошло несколько этапов развития. Совр. искусствознание выделяет Предвозрождение (или Проторенессанс; 1260/1280 – 1410/1425), Раннее В. (1410/1425 – ок. 1500), Высокое В. (ок. 1500–1520; в Венеции и др. центрах Сев. Италии закончилось ок. 1540) и Позднее В. (1520/1540 – 1560; в Венеции длилось до 1590). Открытие чувственного богатства и многообразия реального мира соединялось в иск-ве итал. В. с обращением к античности как к нац. традиции (преим. наследие Древнего Рима) и как к стимулу в анализе закономерностей построения пластич. формы и передачи глубинного пространства на плоскости. Изучение действительности сочеталось с восприятием совершенной красоты мира сквозь призму классич. идеала, развитие повествоват. начала – со смелой игрой причудливой фантазии. В период В. были разработаны принципы светотеневой моделировки (Леонардо да Винчи), открыты законы линейной (Ф. Брунеллески, Л. Б. Альберти, Л. Гиберти) и воздушной (Леонардо да Винчи и мастера венецианской школы) перспективы, получила новое развитие теория пропорций (Пьеро делла Франческа). Интерес к изображению реальности предопределил прямое обращение художников к науке (математике, геометрии, оптике и анатомии). Богатые купеч. фамилии, правители больших и малых итал. государств (Медичи во Флоренции, Сфорца в Милане, Гонзага в Мантуе, Эсте в Ферраре, Монтефельтро в Урбино и др.), папство и религ. ордены выступали в качестве покровителей иск-ва и коллекционеров, что создало благоприятные условия для его процветания.
Ведущим центром иск-ва Раннего В. стала Флоренция. Творчество Ф. Брунеллески, Л. Б. Альберти и др. флорентийских архитекторов оказало существенное влияние на развитие архитектуры В. Творчески переосмысленное античное наследие (прежде всего ордерная система и др. идеи, изложенные в трактате Витрувия) изменило облик церковных и светских зданий, внесло соразмерность и гармонич. ясность в структуру фасадов и пространственную организацию интерьеров. Архит. теория и утопич. мысль В. (Альберти, А. Филарете, Ф.ди Джорджо Мартини) открыли новые возможности в решении фортификац. и градостроит. задач: впервые гор. пространство организуется как единое целое, строятся площади и архит. ансамбли, возникает идея города, построенного по единому плану. Именно в архитектуре В. сложился новый облик гор. дворца (палаццо) и загородной резиденции (виллы), получила развитие идея центрич. сооружения и связанная с ней проблема купола (Брунеллески – для собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции; Микеланджело – для Святого Петра собора в Риме и др.).
Помимо традиц. форм религ. алтарной картины и скульптурного алтаря в иск-ве Раннего В. возникает станковое иск-во, развиваются светские жанры: портрет в скульптуре и живописи (А. Росселлино, Антонелло да Мессина, С. Боттичелли, Доменико Венециано и др.), свободностоящая статуя, конный монумент (Донателло, А. дель Верроккьо) и портретное надгробие в скульптуре (Б. и А. Росселлино, Якопо делла Кверча), батальный жанр (П. Уччелло), натюрморт и пейзаж в живописи. Под их влиянием приобретает новые реалистич. черты монументальная религ. живопись (Мазаччо, Фра Анджелико, А. дель Кастаньо, Д. Гирландайо и др.), изменяется облик и стиль алтарной картины, особенно в живописи венецианской школы (В. Карпаччо, Джентиле да Фабриано и Джованни Беллини и др.). Развивается графика, рисунок приобретает самостоят. значение, всё шире распространяется тиражируемая гравюра, развитие книгопечатания вызывает к жизни новые формы книжной иллюстрации, не связанные более с рукописным текстом манускриптов. Под воздействием новых интеллектуальных систем (гуманизма, ренессансного неоплатонизма) кардинальным образом меняется сюжетика живописных произведений, возникает мифологич. жанр, новым содержанием наполняются аллегории (Боттичелли, А. Мантенья). Иск-во развивается в тесном союзе со словесностью: для художников специально составляются лит. программы, возникает синтетический словесно-изобразит. жанр эмблемы.
Сложившись во Флоренции, В. нашло своё наивысшее воплощение в произведениях, созданных в Риме в период правления пап Юлия II и Льва X. Начиная со времени правления папы Николая V Рим становится важнейшим общеевропейским центром религ., политич. и культурной жизни. Выступая в роли покровителей иск-ва, папы развернули в Вечном городе большие преобразовательные работы, особенно в Ватикане. Юлий II пригласил в Рим лучших итал. архитекторов и художников, в т. ч. Д. Браманте, Рафаэля и Микеланджело. Именно в их рим. произведениях классич. черты стиля Высокого В. достигли апогея (ватиканские Станцы Рафаэля, роспись плафона Сикстинской капеллы Микеланджело, Темпьетто и проект собора Св. Петра Браманте). В творчестве Леонардо да Винчи и мастеров венецианской школы (Джорджоне и Тициана) получили развитие новый тип ренессансной алтарной и мифологич. картины, жанры портрета и пасторали. В архитектуре Позднего В. возрастает интерес к пространственным эффектам в решении градостроит. задач (пл. Капитолия в Риме), активнее используются пластич. свойства архит. композиции и ритмич. организации масс, получают развитие гор. дворец ренессансного типа, садово-парковый ансамбль, обществ. здание (Микеланджело, Я. Сансовино, М. Санмикели, А. Палладио, Г. Алесси, Дж. да Виньола и др.). В архит. практике и теории Браманте, Микеланджело, Палладио и Виньолы были заложены основы для развития архитектуры барокко и классицизма. В позднем творчестве Микеланджело (капелла Медичи в ц. Сан-Лоренцо во Флоренции, фреска «Страшный суд» на алтарной стене Сикстинской капеллы; скульптурные произведения) и Тициана (религ. и мифологич. картины и портреты) возрастает ощущение драматич. конфликтности, пессимизма и трагич. одиночества личности. Иск-во Позднего В. обогатилось несвойственным классич. В. осознанием противоречивости бытия, дисгармоничного единства человека и мира, тончайшим психологизмом в передаче глубоких душевных волнений и возвышенного религ. чувства (П. Веронезе, Я. Тинторетто, мастера брешианской школы и др.). Глубокий религ. и мировоззренч. кризис приводит к появлению антиклассич. и антиренессансного в своей основе иск-ва маньеризма (Я. Понтормо, Россо Фьорентино и А. Бронзино во Флоренции, Ф. Пармиджанино в Парме), получившего распространение в Центр. и Сев. Италии.
В нач. 15 в. происходит формирование нац. худож. школ Европы. При всём местном своеобразии их иск-во объединяет обращение к реальному миру как к источнику худож. мотивов и образов, интерес к внутр. миру личности, пристальное наблюдение природы и любование её красотой. Условное понятие Северного Возрождения, охватывающее период с кон. 15 по кон. 16 вв., применяется по аналогии с итал. В. к культуре и иск-ву гл. обр. Германии, Нидерландов и Франции. Зарождение новых черт в иск-ве этих стран относится ко времени поздней готики и является дальнейшим развитием заложенных в ней тенденций, в первую очередь – эмпирич. реализма, светского начала куртуазной придворно-рыцарской культуры. Большую роль играло также взаимодействие иск-ва этих стран с ренессансной Италией. Примечательно, что, в отличие от Италии, в странах севернее Альп новый стиль складывается прежде всего в миниатюре и живописи, лишь значительно позднее в архитектуре и скульптуре, что было связано с устойчивостью готич. традиций в этих видах иск-ва. В др. странах Европы В. развивалось под сильным влиянием как местных традиций (Англия, Испания, страны Вост. Европы), так и иск-ва Италии, Нидерландов, Франции и Германии.
Культура и иск-во В. способствовали формированию нового худож. языка при переходе от средних веков к Новому времени. К худож. наследию этой эпохи обращались крупнейшие мастера последующих столетий, а её эстетич. трактаты многократно переиздавались и комментировались.
Автор раздела: В. Д. Дажина.
Музыка. В эпоху В. музыка континентальной Европы испытала воздействие нового звукового идеала, ранее всего утвердившегося в Англии и Нидерландах (см. Гимель, Фобурдон) и повлёкшего изменения в структуре многоголосия (интервалы терции и сексты постепенно обрели статус консонансов). Развитие муз. иск-ва шло параллельными путями в разл. странах; главенствующая роль постепенно переходила от мастеров нидерландской школы к итал. мастерам (в полном смысле «страной музыки» Италия стала только в 17 в.).
Существуют разл. точки зрения на историч. границы муз. В. Наиболее устоявшимся является представление о сер. 15 в. как о собственно начале эпохи В. в музыке (творчество Дж. Данстейбла, Г. Дюфаи, формирование ренессансного идеала гармонии и красоты, норм т. н. строгого стиля полифонии, переход к эвфонич. контрапункту – соединению голосов на основе трезвучной гармонии) и 2-й пол. 16 в. как его завершающей стадии [творчество Дж. П. да Палестрины, О. Лассо, композиторов венецианской школы, поздних итал. мадригалистов, первых оперных композиторов; постепенный отход от ренессансных принципов – разрушение норм «строгого стиля», рождение гомофонного склада (см. Гомофония), формирование контраста между разделами муз. композиции]. При этом уже в арс нова (особенно в Италии) выделяют ренессансные тенденции, а в нидерландской школе 15 в., относящейся к В., отмечают ср.-век. влияния (в целом характерно для В. в странах Сев. Европы). Так же размыта и верхняя хронологич. граница эпохи: творчество К. Джезуальдо целиком относят к В., поздний период творчества его современника К. Монтеверди – к музыке барокко.
В. – эпоха сущностных изменений в музыке. Уже муз. иск-во арс нова настолько усложнилось, что потребовало разделения прежде слитых профессий поэта и музыканта; начиная с эпохи В. слово «музыкант» приобрело смысл, близкий новоевропейскому. Как и в др. видах иск-ва, в музыке усилилась тенденция к отражению многообразия мира; однако идея разнообразия (лат. varietas) сочеталась со стремлением к совершенному согласованию, гармонии, соразмерности всех элементов целого. Начало нотопечатания, новые условия бытования музыки (появление демократич. публики, расцвет любительского музицирования) вели к переосмыслению её социального статуса. Возросла роль светских жанров (фроттола, вилланелла, вильянсико, франц. песня – шансон, нем. песня – Lied, мадригал; в кон. 16 в. – опера, балет).
Если ср.-век. инструментальная музыка б. ч. представляла собой песенные обработки, то для инструментальной музыки В. характерно отсутствие вокального прототипа; её ранние образцы – в рукописи итал. происхождения (кон. 14 в.; ныне в Б-ке Брит. музея, Add. 29987) со знаменитыми эстампидами и сальтареллами. К кон. 16 в. инструментальная музыка получила всеобщее распространение в разнообразных жанрах (ричеркары, канцоны, импровизац. пьесы – прелюдии, токкаты, фантазии).
Изменилось также интонац. наполнение традиц. «серьёзных» жанров – мессы и мотета; в качестве исходной мелодии для многоголосной композиции стали использовать не только григорианские хоралы, но и светскую монодию [термины эпохи: «предустановленная мелодия» (cantus prius factus), «жёсткая мелодия» (cantus firmus)], напр. изоритмич. мотет Г. де Машо на тему шансон «Почему меня бьёт мой муж», мессы полифонистов 15–16 вв. (в т. ч. Г. Дюфаи, Й. Окегема, А. Бюнуа, Я. Обрехта) на основе шансон «Вооружённый человек» («L’homme armé»; у Жоскена Депре и Палестрины по 2 мессы на эту популярную тему). Техника композиции в эпоху В. приобретала настолько изощрённый характер (использовались разнообразные приёмы канонич. имитации, ритмич. и метрич. модификации и т. п.), что первоисточник в результате композиторских манипуляций перестал непосредственно восприниматься, превратившись в формальный повод для демонстрации личного проф. мастерства.
Важнейшей творч. проблемой муз. иск-ва Нового времени стала задача «изобретения» материала (inventio). Как и в живописной композиции эпохи В., в музыке происходила динамизация пространственных характеристик (новые фактурные решения – сквозная имитационность, свободные включения и выключения голосов, переклички хоров, эффект эха, противопоставление соло и хора, вокальных и инструментальных разделов).
Существенные изменения в эпоху В. претерпела и ладовая структура музыки в связи с преобразованием модальной системы (см. Церковные лады, Модальность) – распространением хроматизма, формированием мажора и минора, сложением тонально-гармонич. функциональности (см. Гармония, Тональность), установлением новой трезвучной концепции вертикали (теоретически разработана Дж. Царлино). В эпоху В. сформировалась т. н. белая нотация (см. Мензуральная нотация), в которой закрепилось двухдольное ритмич. деление (в средние века господствовала трёхдольная мензура); переживала расцвет табулатура, расширился список муз. графем, появились партитура совр. типа и тактовая черта, в целом нотация приблизилась к новоевропейской.
Ряд новых явлений в музыке В. был непосредственно вдохновлён античными (гл. обр. др.-греч.) прототипами. Тенденцию к усилению хроматизма теория связывала с реставрацией античной хроматики и энармоники (Маркетто Падуанский в 14 в.; Н. Вичентино в 16 в.), повсеместную замену пифагорова строя чистым (напр., в музыке А. Вилларта) – с обращением к интервальным вычислениям Птолемея и Аристоксена, зарождение оперы и балета – с попытками реконструировать античную драму, представляя её как монодию с сопровождением (франц. Академия поэзии и музыки, Флорентийская камерата), т. н. музыку в античных метрах (К. Ле Жён) – с воспроизведением особенностей античной ритмики (в поэзии – П. Ронсар, Ж. А. де Баиф). Теоретики ранней оперы (В. Галилеи, Дж. Каччини) полемически противопоставляли речитативную монодию хоровой полифонии. Между тем характерное для монодии единство слова, музыки и жеста вызревало уже в рамках полифонич. стиля («Ars perfecta» Жоскена Депре, шансон 16 в.). Лабораторией оперного стиля был итал. мадригал 16 в., предвосхитивший и драматически-действенный, и лирико-созерцательный его компоненты. Ближе всего к ранней опере оказалась мадригальная комедия (наиболее известный образец – «Амфипарнас» О. Векки, 1594).
Ренессансная муз. эстетика не только отличалась от средневековой по форме выражения (ушла в прошлое традиция анонимности, муз.-теоретич. трактаты эпохи В., как правило, авторские), но и отрицала её в своих осн. принципах. Теоретики (Й. Тинкторис, Дж. Царлино) противопоставляли совр. манеру письма (maniera moderna) старой (antica, vecchia), ср.-век. музыку рассматривали как созданную «невеждами», «варварскую». Вместе с тем реально В. сохранило преемственность по отношению к ряду принципов культуры Средневековья. В частности, музыка по-прежнему рассматривалась как наука и по ср.-век. школьной традиции входила в квадривий (см. Семь свободных искусств) наряду с арифметикой, геометрией и астрономией (в теоретич. трактатах, как и ранее, подчёркивалась особая актуальность числа, числовой пропорции, симметрии для муз. композиции). С др. стороны, в недрах В. вызревали некоторые принципы, ведущие к барокко, в т. ч. начинали складываться аффектная трактовка слова (см. Аффектов теория), муз.-риторич. фигуры (см. Риторика музыкальная), что сближало музыку с системой тривия (грамматика, риторика, диалектика).
В эпоху В. при опоре на общестилистич. закономерности происходило активное формирование нац. школ – нидерландской (Г. Дюфаи, Й. Чикониа, Й. Окегем, Я. Обрехт, Жоскен Депре), итальянской (Ф. Ландини, Палестрина, Л. Маренцио, К. де Pope, К. Джезуальдо и др.), французской (Г. де Машо, К. Жанекен), немецкой (Г. Финк, Арнольд фон Брук, Б. Резинариус), английской (Дж. Данстейбл, Дж. Тавернер, У. Бёрд, Т. Морли), испанской (К. де Моралес, Т. Л. де Виктория), чешской (Я. Т. Турновский, К. Гарант), польской (Миколай из Радома, Вацлав из Шамотул, М. Гомулка). По словам Вичентино, «каждая нация имеет свои акценты». Складывались также школы отд. городов (римская во главе с Палестриной, венецианская во главе с А. Виллартом и Дж. Габриели) и индивидуальные композиторские стили.
Интерес к муз. В., в значит. своей части преданному забвению в 17–19 вв., резко возрос в кон. 19 – нач. 20 вв. в музыкознании (публикация нотных памятников, теоретич. трактатов, науч. исследования), исполнительстве (деятельность ансамблей старинной музыки; см. Аутентичное исполнительство) и композиторской практике.
Театр. Развитие театрального иск-ва в эпоху В. отличалось неравномерностью; новые явления долгое время сосуществовали со ср.-век. традициями. Так, во Франции ср.-век. структура театрализованных зрелищ сохранялась до 1-й трети 17 в.; в Нидерландах и Германии площадные, церковные и «школьные» спектакли ср.-век. типа превалировали на протяжении всего 17 в. Италия, Англия и Испания лидировали в театральной культуре Ренессанса, добившись наивысших достижений в области театрального зодчества, сценографии и актёрского искусства.
Ренессансный спектакль стремился представить универсальную картину мира с позиций гуманизма, сделав человека главным героем всех «высоких» и «низких» перипетий бытия. К сер. 16 в. оформилась генеральная идея театра В., состоявшая в том, чтобы выстроить сценич. пространство, сочетая условные античные конструкции (на основе архит. принципов Витрувия) с совр. перспективной живописью. Античная обобщённость, обеспеченная единством места и действия, стала сочетаться с иллюзионностью, достигаемой посредством перспективы, призванной создать образ «идеального города» – воплощения гармонии, нерушимого миропорядка. В этот период декорационная система оформления спектакля выделяется в самостоятельный вид иск-ва. Над сценографией работали крупнейшие художники, среди которых – Леонардо да Винчи, Б. Перуцци, Дж. Вазари, Рафаэль. Принципы ренессансной «витрувианской» сцены для трёх осн. жанров итал. «учёного театра» – трагедии, комедии и пасторали – изложены в обобщающем трактате С. Серлио о театральной архитектуре (вторая из «Семи книг об архитектуре», 1545). Одним из ярчайших образцов театральной архитектуры В., реализовавшей модель «идеального города», является «Театро Олимпико», построенный по проекту А. Палладио в Виченце (1580–85).
Соединение традиций античного театра (амфитеатр и просцениум) с двухмерной перспективной декорацией (живописный задник), служившей фоном для действия, создало прообраз будущей сцены-коробки. Постановки интермедий, пасторалей, позднее и опер требовали совершенствования сценографии, чему, со своей стороны, способствовало бурное развитие науки и техники. Усложнялись театральные механизмы, световое и звуковое оформление, феерич. машинерия (что вело к появлению и новых театральных профессий). Широко использовались теларии – вращающиеся призматич. установки для смены декораций. Выдающийся сценограф Б. Буонталенти мыслил сценич. пространство в единстве со сценич. действием и игровым содержанием зрелища, выстраивая на подмостках тотальный иллюзорный мир. В кон. 16 в. он создал феерич. декорации, преображающие сцену на глазах у зрителя. Его ученики внедрили их во все театры Европы. С кон. 16 в. в Англии доминировала т. н. елизаветинская или шекспировская сцена, т. е. гор. общедоступный театр: двухуровневый, без крыши, с большим просцениумом, окружённым стоячим партером. Исп. публичный театр «золотого века» (последняя треть 16 – кон. 17 вв.) ставил спектакли в т. н. корралях (исходная модель – прямоугольный в плане гостиничный двор), игровое пространство составляли три сценич. площадки: осн. сцена (открытые подмостки, с трёх сторон обступаемые зрителями), внутр. сцена (ниша в глубине за занавесом) и верхняя сцена (на галерее); использовался также «чердак» над верхней галереей.
Драматургия итал. гуманистов, англ. «университетских умов», исп. золотого века, У. Шекспира дала мощный импульс эволюции актёрского иск-ва. В Италии оно развивалось в трёх направлениях. Творчество любителей и полупрофессионалов из кругов гуманистов представлено именами Т. Ингирами, Кереа, Монтефалько, О. Нобили и др. Среди актёров традиц. «жонглёрских» специализаций (джулларов, шутов, буффонов, скоморохов и др.) особо ценились морескьеры – исполнители фигурных танцев-пантомим (моресок). Актёры комедии дель арте сочетали приёмы площадной сцены и «учёного театра»; их традиции оказывали существенное влияние на актёрское иск-во Европы вплоть до 21 в. (самая знаменитая из ранних трупп – «Джелози» с её примой И. Андреини, 2-я пол. 16 в.). Великую актёрскую школу дал англ. театр (трагики Р. Бёрбедж, Э. Аллен, комик У. Кемп). В исп. театре идеал свободной и гармоничной ренессансной личности воплощали такие уже при жизни ставшие легендами актёры, как М. Рикельме или Д. Ариас де Пеньяфьель.
Расцвет драматургии в эпоху В. сыграл большую роль в зарождении первооснов режиссуры. Режиссёрские функции выполняли драматург (У. Шекспир, Лопе Ф. де Вега Карпьо), драматург в сотрудничестве со сценографом (напр., Леонардо да Винчи поставил «Данаю» вместе с её автором Б. Такконе) или глава актёрской труппы (Л. де Сомми, А. Индженьери, Рудзанте и др.).
Драматургия, актёрское иск-во, театральное зодчество, сценография, постановочная техника и режиссура театра эпохи В. во многом определили пути развития мировой сценич. культуры на протяжении последующих столетий.
Автор раздела: М. М. Молодцова.
Балет. В эпоху В. началось формирование балета как самостоят. вида искусства. Его прообраз – сюита придворных танцев, представленная в итал. балетто 15–16 вв. В это же время, гл. обр. в Италии и Франции, происходил процесс профессионализации танца: устанавливались определённые правила, оттачивались приёмы, структурные формы, обогащался его жанровый и ритмич. диапазон. Вслед за музыкой танец осваивал принципы вариационности сольных партий, единства ансамбля в передвижении групп, вырабатывая т. н. фигурный танец. В связи с этим совершенствовалась техника сценич. танца. С кон. 15 в. при европейских монарших дворах состояли профессиональные учителя танцев. В их обязанности также входила постановка праздничных зрелищ, включавших аллегорические и мифологические пантомимы, интермедии, пасторали. Значительно видоизменившись, из Средневековья в В. пришла мореска. Праздничные зрелища обретали подобие сюжета: в Италии – представление, устроенное танцмейстером Б. ди Боттой на придворном пиру в Тортоне (1489), во Франции – «Балет королевы Екатерины Медичи в честь польских послов» (1573) итал. балетмейстера Бальтазарини (Бальдассарино) ди Бельджойозо (Бальтазар де Божуайё).
Совершенствуя практику, итал. танцмейстеры эпохи В. одновременно становились и теоретиками танца. В кн. «Об искусстве пляски и танца» (ок. 1450) Д. да Пьяченца (Доменико да Феррара) определил 5 элементов танца, а также установил категории осн. движений. В 1463 в «Трактате об искусстве танца» Г. Эбрео назвал танец «свободомыслящей наукой, столь же возвышенной и значительной, как и другие, и более тех обращённой к человеческой природе». Обоснование балетного иск-ва и систематизация его приёмов продолжены в трудах А. Корнацано («Книга об искусстве танца», 1465), Ф. Карозо («Танцовщик», 1581) и Ч. Негри («Милости любви», 1602; переиздан в 1604 под назв. «Новые изобретения балета»).
Почвой для дальнейшего самоопределения балета явилась Франция, где в кон. 16 в. был узаконен термин «балет» применительно к театральному спектаклю, объединившему драму, музыку, живопись и хореографию («Комедийный балет Королевы», 1581). В 1588 во Франции увидел свет труд Ж. Табуро (Т. Арбо) «Орхесография», содержащий описание характерных и придворных танцев 15–16 вв.
Автор раздела: В. М. Красовская.
Дополнительная литература:
Веселовский А. Н. Взгляд на эпоху Возрождения в Италии // Веселовский А. Н. Собр. соч. СПб., 1908. Т. 3;
он же. Вилла Альберти. Новые материалы для характеристики литературного и общественного перелома в итальянской жизни XIV–XV столетия. Критическое исследование // Там же;
Корелин М. С. Очерки итальянского Возрождения. 2-е изд. М., 1910;
Huizinga J. Das Problem der Renaissance // Huizinga J. Wege der Kulturgeschichte. Münch., 1930;
Cantimori D. Sulla storia del concetto di Rinascimento // Annali della Regia Scuola Normale Superiore di Pisa. 1932. Ser. II. Vol. I. Fasc. 3. P. 229–268;
idem. Storici e storia. Torino, 1971;
Simone F. La coscienza della Rinascita negli umanisti // La Rinascita. 1939–1940. Vol. 2–3;
idem. La coscienza della Rinascita negli scrittori francesi della prima metà del Cinquecento // Ibid. 1943. Vol. 6;
Лазарев В. Н. Проблемы Возрождения в освещении ренессансных писателей и «просветителей» // Из истории социально-политических идей. М., 1955;
Chabod F. Scritti sul Rinascimento. Torino, 1967;
она же. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Идеалы и практика культуры. М., 2002;
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978;
Hay D. Storici e Rinascimento negli ultimi venticinque anni // Rinascimento: Interpretazioni e problemi. Roma; Bari, 1979;
Rinascimento: interpretazioni e problemi. Roma, 1979;
Carvalho J. B. de. O Renascimento Português (Em Busca da sua Especificidade). Lisboa, 1980;
Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения. М., 1980;
Ferguson W. K. The Renaissance in historical thought. Five centuries of interpretation. N. Y., 1981;
Barreto L. F. Caminhos do saber no Renascimento Português: estudos de história e teoria da cultura. Lisboa, 1986;
Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986;
Ciliberto M. Il Rinascimento: storia di un dibattito. Firenze, 1988;
Kerrigan W., Braden G. The idea of the Renaissance. Balt., 1989;
Хлодовский Р. И. Пушкин и «Италия златая» // Россия и Италия. М., 1993;
Бицилли П. М. Место Ренессанса в истории культуры. СПб., 1996;
Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М., 1996;
Андреев М. Л. Культура Возрождения // История мировой культуры. Наследие Запада. М., 1998;
Соколов М. Н. Мистерия соседства. К метаморфологии искусства Возрождения. М., 1999;
Ревякина Н. В. Человек в гуманизме итальянского Возрождения. Иваново, 2000;
Кудрявцев О. Ф. Патент на благородство: миф о золотом веке в становлении самосознания ренессансной культуры // Миф в культуре Возрождения. М., 2003;
Fubini R. Considerazioni su Burckhardt // От средних веков к Возрождению. СПб., 2003; Бурдах К. Реформация. Ренессанс. Гуманизм. М., 2004;
Buck A. Das Geschichtsdenken der Renaissance. Köln, 1957;
Burke P. The Renaissance sense of the Past. L., 1969;
Wilcox D. The development of Florentine humanist historiography in the XV century. Camb. (Mass.); L., 1969;
Struever N. The language of history in the Renaissance. Princeton, 1970;
Dubois C.-G. La conception de l’histoire en France au XVIe siè cle (1510–1610). P., 1977;
Cochran E. Historians and historiography of the Italian Renaissance. Chi., 1981;
Fryde E. Humanism and Renaissance historiography. L., 1983;
Барг М. А. Идеи и эпохи. Становление историзма. М., 1987;
Serrão J. V. Figuras e caminhos do Renascimento em Portugal. Lisboa, 1994;
Baron H. Humanistic and political literature in Florence and Venice at the beginning of the Quattrocento. Camb. (Mass.), 1955;
idem. From Petrarch to Leonardo Bruni: Studies in humanistic and political literature. Chi., 1968;
Surtz E. The praise of pleasure: philosophy, education and communism in More’s Utopia. Camb. (Mass.), 1957;
Franklin J. Jean Bodin and the rise of Absolutist theory. Camb., 1973;
Штекли А. Э. «Город Солнца»: утопия и наука. М., 1978;
Чиколини Л. С. Социальная утопия в Италии, XVI – начало XVII в. М., 1980;
Ракитская И. Ф. Политическая мысль итальянского Возрождения. Л., 1984;
Культура и общественная мысль. Античность, средние века, эпоха Возрождения. М., 1988;
Кудрявцев О. Ф. Ренессансный гуманизм и «Утопия». М., 1991;
Эльфонд И. Я. Тираноборцы. [Из истории французской политической мысли XVI в.]. Саратов, 1991;
Культура Возрождения и власть. М., 1999;
Садов А. Виссарион Никейский. Его деятельность на Ферраро-Флорентийском соборе, богословские сочинения и значение в истории гуманизма. СПб., 1883;
Пузино И. Религиозные искания в эпоху Возрождения. Берлин, 1923. Вып. 1;
Итальянские гуманисты XV в. о церкви и религии. М., 1963;
Spitz L. W. The religious Renaissance of the German humanists. Camb. (Mass.), 1963;
Cantimori D. Eretici italiani del Cinquecento: Ricerche storiche. Firenze, 1967;
idem. Umanesimo e religione nel Rinascimento. Torino, 1975;
Pereira I. da Rosa. Notas históricas acerca de índices de livros proibidos e bibliografia sobre a Inquisição. Lisboa, 1976;
Гуманизм и религия. Л., 1980;
Культура Возрождения и Реформация. Л., 1981;
Lombardi P. La Bibbia contesa. Tra umanesimo e razionalismo. Firenze, 1992;
Культура Возрождения и религиозная жизнь эпохи. М., 1997;
Cassirer E. Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance. Darmstadt, 1963;
Garin E. Storia della filosofia italiana. Torino, 1966. Vol. 1–3;
idem. La cultura filosofica del Rinascimento italiano. 2 ed. Firenze, 1979;
Trinkaus Ch. In our image and likeness. Humanity and divinity in Italian humanist thought. L., 1970. Vol. 1–2;
Ревякина Н. В. Проблемы человека в итальянском гуманизме второй половины XIV – первой половины XV в. М., 1977;
Брагина Л. М. Социально-этические взгляды итальянских гуманистов (вторая половина XV в.). М., 1983;
Hankins J. Plato in the Italian Renaissance. Leiden; N. Y., 1990. Vol. 1–2;
Чаша Гермеса. Гуманистическая мысль эпохи Возрождения и герметическая традиция. М., 1996;
Йейтс Фр. А. Джордано Бруно и герметическая традиция. М., 2000;
Шастель А. Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо Великолепного. М., 2001;
Thorndike L. Science and thought in the fifteenth century. N. Y., 1929;
Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. М.; Л., 1933–1934. Т. 1–3;
Böhme M. Die großen Reisesammlungen des 16. Jahrhunderts und ihre Bedeutung. Amst., 1964;
idem. Lo zodiaco della vita. La polemica sull’astrologia dal Trecento al Cinquecento. Bari, 1976;
Кузнецов Б. Г. Джордано Бруно и генезис классической науки. М., 1970;
он же. Идеи и образы итальянского Возрождения. М., 1978;
Trebeschi A. Lineamenti di storia del pensiero scientifico. Roma, 1975;
Магидович И. П., Магидович В. И. Очерки по истории географических открытий. 3-е изд. М., 1982–1983. Т. 1–2;
Hall A. The revolution in science 1500–1750. L., 1983;
Природа в культуре Возрождения. М., 1992;
Boas M. The scientific renaissance 1450–1630. N. Y., 1994;
Fernando Oliveira eo seu tempo. Humanismo e Arte de Navegar no Renascimento Europeu (1450–1650). Cascais, 2000;
Монье Ф. Опыт литературной истории Италии XV в. Кватроченто. СПб., 1904;
Sabbadini R. Le scoperte dei codici latini e greci ne’ secoli XIV e XV. Firenze, 1905;
Scrivano R. Cultura e letteratura nel Cinquecento. Roma, 1966;
Seigel J. Rhetoric and philosophy in Renaissance humanism. Princeton, 1968;
Vasoli C. Dialettica e la retorica dell’umanesimo. Mil., 1968;
Buck A. Die Rezeption der Antike in den Romanischen Literaturen der Renaissance. B., 1976;
Tradizione classica e letteratura umanistica per Alessandro Perosa. Roma, 1985. Vol. 1–2;
Claudin A. Histoire de l’imprimerie en France au XVe et au XVIe siècle. P., 1900–1914. Vol. 1–4;
McKerrow K. B. Printers’ and publishers’ devices in England and Scotland. 1485–1640. L., 1913;
Volf J. Geschichte des Buchdrucks in Böhmen und Mähren bis 1848. Weimar, 1928;
Киселева Л. И. Западноевропейская рукописная и печатная книга XIV–XV вв. Кодикологический и книговедческий аспекты. Л., 1985;
Библиотека в саду: писатели античности, средневековья и Возрождения о книге, чтении, библиофильстве. М., 1985;
Книга в культуре Возрождения. М., 2002;
Woodward W. H. Studies in education during the age of the Renaissance, 1400–1600. Camb., 1924;
Saitta G. Educazione dello umanesimo in Italia. Venezia, 1928;
Garin E. L’education de l’homme moderne: La pedagogie de la Renaissance (1400–1600). P., 1968;
Müller G. Bildung und Erziehung im Humanismus der italienischen Renaissance. Wiesbaden, 1969;
Кудрявцев О. Ф. Педагогические наставления гуманиста Якопо Садолето // Гуманистическая мысль, школа и педагогика эпохи позднего средневековья и начала нового времени. М., 1990;
Брагина Л. М. Педагогические идеи Леона Баттиста Альберти в его диалоге «О семье» // Европейская педагогика от античности до Нового времени. М., 1994. Ч. 3. С. 16–33;
Baldwin C. S. Renaissance literary theory and practice. Classicism in the rhetoric and poetic of Italy, France and England, 1400–1600... N. Y., 1939;
Sypher W. Four stages of renaissance style, transformations in art and literature, 1400–1700. N. Y., 1955;
Clements R. J. The peregrine muse: Studies in comparative Renaissance literature. Chapel Hill, 1959;
Rüdiger H. Die Wiederentdeckung der antiken Literatur im Zeitalter der Renaissance. Z., 1961;
Голенищев-Кутузов И. Н. Итальянское Возрождение и славянские литературы XV–XVI вв. М., 1963;
Tayler E. W. Nature and art in Renaissance literature. N. Y.; L., 1964;
Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965;
Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы. М., 1967;
Андреев М. Л. Итальянское Возрождение: от стиля к жанру // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994;
Дживелегов А. К. Творцы итальянского Возрождения. М., 1998. Кн. 1–2;
Косиков Г. К. Средние века и Ренессанс. Теоретические проблемы // Зарубежная литература второго тысячелетия. М., 2001;
Berenson B. The study and criticism of italian art. L., 1901–1916. Vol. 1–3;
Marle R. The development of the Italian schools of painting. The Hague, 1923–1938. Vol. 1–19;
Вёльфлин Г. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса. M., 1934;
он же. Классическое искусство: введение в итальянское Возрождение. М., 2004;
Antal F. Florentine painting and its social background. L., 1948;
Chastel A. The Golden Age of the Renaissance: Italy 1460–1500. L., 1965;
Seymour Ch. Sculpture in Italy, 1400–1500. Harmondsworth, 1966;
Ротенберг Е. И. Искусство Италии XVI в. М., 1967;
Blunt A. Artistic theory in Italy, 1450–1600. Oxf., 1970;
Heydenreich L., Lotz W. Architecture in Italy, 1400–1600. L., 1974;
Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976;
Edgerton S. The Renaissance rediscovery of linear perspective. N. Y.; L., 1976;
Виппер Б. Р. Итальянский Ренессанс XIII–XVI вв.: В 2 т. М., 1977;
Shearman J. Mannerism. L., 1977;
Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. М., 1978. Т. 1–2;
Бенеш О. Северное Возрождение. М., 1979;
Данилова И. Е. Искусство средних веков и Возрождения. М, 1984;
Freedberg S. Painting of the high Renaissance in Rome and Florence. N. Y., 1985. Vol. 1–2;
Wittkower R. Architectural principles in the age of humanism. 4th ed. L., 1985;
Смирнова И. А. Искусство Италии конца XIII–XV вв. М., 1987;
она же. Монументальная живопись итальянского Возрождения. М., 1989;
Baxandall M. Painting and experience in fifteenth century Italy. 2nd ed. Oxf., 1988;
Bialostocki J. Spätmittelalter und beginnende Neuzeit. B., 1990;
Воронина Т. С., Мальцева Н. Л., Стародубова В. В. Искусство Возрождения в Нидерландах, Франции, Англии. М., 1994;
Гращенков В. Н. Портрет в итальянской живописи Раннего Возрождения. М., 1996;
Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М., [1998];
Hartt F. A history of Italian Renaissance art. 5th ed. L., 2003;
Snyder J. Northern Renaissance art: painting, sculpture, graphic art from 1350 to 1575. 2nd ed. N. Y., 2005;
Веssеler H. Die Musik des Mittelalters und der Renaissance. Potsdam, 1931;
idem. Das Renaissanceproblem in der Musik. Kassel, 1967;
Вukоfzer M. P. Studies in medieval and Renaissance music. N. Y., 1950;
Reese G. Music in the Renaissance. N. Y.; L., 1959;
Шишмарев В. Ронсар и музыка // Шишмарев В. Избр. статьи. Французская литература. М.; Л., 1965;
Lowinsky E. Music in the culture of the Renaissance // Renaissance essays. N. Y., 1968. P. 337–381;
Конен В. Д. К вопросу о стиле в музыке Ренессанса // Конен В. Д. Этюды о зарубежной музыке. 2-е изд. М., 1975;
Maniates M. R. Mannerism in Italian music and culture, 1530–1630. Manchester, 1979;
Bowles E. Musikleben im 15. Jahrhundert. 2. Aufl. Lpz., 1981–1983. Bd 1–2 (Musikgeschichte in Bildern. Lfg. 5, 9);
Евдокимова Ю. К., Симакова Н. А. Музыка эпохи Возрождения... М., 1982;
Palisca C. Humanism in the Italian Renaissance musical thought. New Haven, 1985;
Haar J. Essays on Italian poetry and music in the Renaissance, 1350–1600. Berk.; L., 1986;
Евдокимова Ю. Музыка эпохи Возрождения, XV век. М., 1989 (История полифонии. Вып. 2А);
Albrecht H. Humanismus. – Blume F. Renaissance // Epochen der Musikgeschichte in Einzeldarstellungen. 5. Aufl. Kassel, 1992;
Дубравская Т. Н. Музыка эпохи Возрождения, XVI в. М., 1996 (История полифонии. Вып. 2Б);
Барсова И. А. Очерки по истории партитурной нотации. (XVI – 1-я пол. XVIII в.). М., 1997;
Vida teatral en el Siglo de Oro. Madrid, 1962;
Аникст А. А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965;
Pieri M. La scena boschereccia nel Rinascimento italiano. [Padova], 1983;
Attolini G. Teatro e spettacolo nel Rinascimento. Bari, 1988;
Силюнас В. Испанский театр XVI–XVII вв.: От истоков до вершин. М., 1995;
Reyna F. Des origines du ballet. P., 1955;
Sachs C. World history of the dance. N. Y., 1963;
Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: От истоков до середины XVIII в. М., 1979;
Guest I. The dancer’s heritage. 6th ed. L., 1984.
Иллюстрации:
Тициан. Портрет папы Павла III с Алессандро и Оттавио Фарнезе. 1545–46. Национальные музей и галерея Каподимонте (Неаполь). Архив БРЭ;
Донателло. Конная статуя кондотьера Гаттамелаты (Эразмо да Нарни) на Пьяцца дель-Санто в Падуе. Бронза. 1447–53. Архив БРЭ;
Рафаэль. «Афинская школа». Фреска Станцы делла-Сеньятура в Ватикане. 1509–11. Архив БРЭ;
А. Дюрер. Портрет Эразма Роттердамского. Гравюра на дереве. 1526. Архив БРЭ;
Ф. Брунеллески. Портик Воспитательного дома во Флоренции. 1419–27 (строительство завершено в 1445). Архив БРЭ;
Микеланджело. Интерьер капеллы Медичи в церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. 1520–34. Архив БРЭ;
Джованни Беллини и Тициан. «Пиршество богов». 1514. Национальная галерея искусства (Вашингтон). Архив БРЭ;
Х. Хольбейн Младший. Портрет Шарля де Солье, графа Моретта, французского посланника в Лондоне. Ок. 1534–35. Картинная галерея (Дрезден). Архив БРЭ;
Я.ван Эйк. «Музицирующие ангелы». Створка Гентского алтаря. Ок. 1430–32 или 1423–32. Собор Святого Бавона (Гент). Архив БРЭ.