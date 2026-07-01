ВОЗНИКНОВЕНИЕ КИНОПРОКАТА В РОССИИ (дореволюционный период)

4 мая 1896 г. в петербургском саду «Аквариум» состоялся первый кинопоказ в России – демонстрация «живой фотографии», иначе – синематографа братьев Люмьер. 6 мая состоялся первый информационный просмотр «Кинематографа Люмьера» в Москве в театре Солодовникова. Это были некоммерческие показы для прессы, но уже с 26 мая в течение пяти дней новое зрелище было доступно посетителям театра и летнего сада «Эрмитаж» в Каретном ряду.

Первое время для кинозалов приспосабливались любые помещения: магазины, склады, даже квартиры. Но уже через пару лет сараи, склады и прочие подсобные помещения утратили свою актуальность - кинематограф отвоевал право на постоянную прописку в более или менее комфортабельных кинотеатрах, которые плодились с огромной скоростью. Здания кинотеатров часто становились архитектурными украшениями центральных улиц провинциальных городов, а их внешний вид являлся дополнительным рекламным элементом, привлекающим внимание горожан.

Период с 1896 по 1914 годы называют «французским периодом» в истории русского кино, т.к. в эти годы именно французы доминировали на российском (и не только) кинорынке. Представительства иностранных кинофирм включали в себя магазины, лаборатории, склады фильмов, прокатные конторы. Многие будущие российские киноспециалисты прошли у «французов» настоящие киноуниверситеты.

В 1904 г. в Москве открывается Генеральное отделение фирмы «Бр. Пате» для России. Отделение занималось продажей киноаппаратуры и принадлежностей к ней, пленки, а также прокатом фильмов. К 1910 году под контролем представительства находилось до 70 % тогдашнего кинорынка в России. В 1906 году в Москве открылось представительство другой крупной французской кинофирмы – конкурента «Бр. Пате» – «Гомон».

В 1907 году в России появились первые прокатные конторы, которые занимались выдачей кинолент на время за определенную плату. Владельцам кинотеатров это было выгодно и удобно. Во-первых, арендная плата была значительно меньше той, которую приходилось платить при покупке лент. А во-вторых, в кинотеатрах не скапливалось большое количество коробок с пленкой. Повсюду в городах Европы и Америки стали открываться прокатные киноконторы, появились они и в России.

В 1911 году у нас была введена новая система порайонного проката, в основу которой была положена практика распределения губерний по сферам влияния прокатных контор местных ки­ноцентров. Районы проката не соответствовали существующему тогда делению страны по губерниям. Порайонная система проката, постоянно изменяясь, сохранилась до 1917 года. Фактически была установлена полная монополия проката на снабжение фильмами всех кинотеатров. Свободной предпринимательской деятельности владельцев кинотеатров пришел конец. Если раньше они сами определяли, какие картины им брать в прокате, а какие приобретать самостоятельно у представителей иностранных кинокомпаний, то теперь кинотеатры оказались в полной зависимости от проката.