ВОЗНЕСЕНСКИЙ ИЛЬЯ ГАВРИЛОВИЧ

Образование и начало карьеры

Илья Вознесенский родился 19 июня 1816 г. в г. Санкт-Петербурге. Отец работал в Академии наук, в 1821 г. определил своего пятилетнего сына учеником в академическую типографию, где он получил свои первые знания.

Часто В. бывал в Зоологическом музее, что способствовало его увлечению зоологией. Результатом этого увлечения стал прием на учебу в музей 17 сентября 1827 г. Здесь юный ученик быстро стал помощником консерватора при Кунсткамере Э.П. Менетрие.

Первые научные экспедиции

Первые исследования В. провел уже в подростковом возрасте, отправившись в конце 1829 г. в составе экспедиции, которую возглавлял М. Купфер. Отряд изучал территорию горы Эльбрус на Кавказе. В декабре 1830 г. отряд вернулся в Санкт-Петербург, а В. получил назначение учеником к консерватору Е.И. Шрадеру.

По рекомендации М. Купфера 1 апреля 1834 г. В. назначили на должность помощника препаратора Зоологического музея Академии. Параллельно он занимался самообразованием.

Новые рубежи

В 1839 г. Академия наук направила В. на Дальний Восток. Цель – исследование природы северной части Тихого океана, Аляски и западного побережья Северной Америки. На ближайшие десять лет эта экспедиция определила жизнь молодого исследователя. Плавания он совершал на судах Российско-Американской компании.

Выйдя на «Николае I» из Кронштадта 20 августа 1839 г., В. по дороге закупил рабочие материалы и экспонаты. 1 мая 1840 г. он прибыл в г. Ново-Архангельск. Здесь он занимался подготовкой к отправке коллекции И.А. Купреянова – Главного правителя Русской Америки.

7 июля 1840 г. В. на «Елене» из Ново-Архангельска отбыл в Северную Калифорнию, и уже 20 июля оказался в порту Румянцева (залив Бодега), а 30 июля – в форте Росс. Отправив собранные коллекции в Россию, он перебрался по суше в поселение Эрба Буэне, где пробыл полгода, и возвратился в Росс. В октябре 1841 г. на «Елене» прибыл в Ново-Архангельск.

Северный маршрут

Следующий этап путешествия В. был связан с изучением Алеутских о-вов, Камчатки и о-ва Беринга. Пока готовилось плавание, он побывал в Южной Калифорнии, вернувшись в Ново-Архангельск 19 марта 1842 г.

В 1842 г. В. побывал на Николаевском редуте, изучил месторождения каменного угля на берегу Кенайского залива (Аляска), собрал богатейшие коллекции. Зиму он провел на о-ве Кадьяк.

Спустя месяц после своего пребывания в Ново-Архангельске, В. выбрал новый маршрут своего плавания – Берингово море и Берингов пролив. Экипаж посетил Шумагинские о-ва Алеутской островной группы, о-в Уналашка, о-ва Св. Георгия и Св. Павла, заливы Нортон и Коцебу (не вошел из-за льдов), Берингов пролив, Мечигменскую губу на Чукотке и 13 октября 1843 г. возвратился в Ново-Архангельск.

Путь к Курилам

25 апреля 1844 г. В. на «Промысле» отправился к Курильской гряде. Побывав на о-вах гряды, в Петропавловске, на Командорских и Андреяновских о-вах, о-ве Атху, 29 сентября отряд возвратился в Ново-Архангельск, собрав обширную коллекцию экспонатов.

16 мая 1845 г. В. отправился в Охотск. Провел зиму на Аяне, где путешествовал по берегам Охотского моря, изучал залив Алдома, хребет Джугджур, урочище Нелькан (р. Маи).

Изучение Камчатки

Получив очередное задание – изучить Камчатку – В. 31 июля 1846 г. на «Наследнике Александре» отбыл на Камчатку. За время своего пребывания здесь он совершил несколько поездок. Собрав богатейшие коллекции, он вернулся в Петропавловск.

13 сентября 1848 г. на «Атхе» В. отправился в Россию, маршрут Ново-Архангельск-Гавайи-Бразилия. 21 июня 1849 г. он прибыл в Кронштадт.

Дальнейшая судьба

Вернувшись в Санкт-Петербург, В. получил назначение хранителем Зоологического музея Академии наук вместо ушедшего в отставку Е.И. Шрадера. На новом посту он занялся разбором коллекций, которые были привезены в Россию за время его странствий.

С мая 1852 г. – член-сотрудник Русского географического общества. 4 ноября 1852 г. произведен в коллежские регистраторы, в 1853 г. – губернский секретарь. С 1859 г. – один из членов-учредителей Русского энтомологического общества.

Работал присяжным заседателем в окружном суде Санкт-Петербурга. В отставке с 1871 г.

Умер В. 18 мая 1871 г. и был похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

Наследие

В. оставил после себя богатейшие коллекции, собранные им за долгие годы экспедиций. Они вошли в фонд Зоологического музея Санкт-Петербурга. Его уникальные сборы и коллекции изучаются по сей день.