ВОЙНИЧ ЭТЕЛЬ ЛИЛИАН

Писательница, композитор.

Биография и творчество

Происходила из семьи известного ученого-математика и профессора Джорджа Буля. Он скончался через несколько месяцев после появления на свет дочери. Матерью девочки была Мэри Эверест (в честь ее родного дяди получила свое название знаменитая гималайская вершина), чей отец был специалистом по греческой филологии. Сама Мэри также не отставала от своих отца и мужа: она являлась прекрасным математиком и учителем.

Этель имела четверых старших сестер. Матери было нелегко воспитывать их одной. В итоге с 8 лет Этель стала жить у дяди по отцу, который отличался строгостью и большой религиозностью. В 18 лет девушка, имевшая некоторое наследство, стала обучаться игре на пианино в Берлинской консерватории. Помимо музыки, она интересовалась и науками, в частности, слушая университетские лекции по славистике.

После учебы молодая женщина жила в английской столице, здесь она посещала кружки и знакомилась с политэмигрантами из Италии, России и др. стран. Так она свела знакомство с известным народником и писателем Сергеем Степняком-Кравчинским , который заинтересовал ее своей родиной. В 1887 году Этель посетила Россию, в которой осталась на несколько лет. Все это время она обучала детей семейства Веневитиновых музыке и английскому, выполняя и функции гувернантки.

Позже, уже в Англии она познакомилась с революционером польских кровей, а затем антикваром-библиофилом Михаилом-Вильфредом Войничем, который совершил побег из ссылки в Сибири. Именно он в 1912 году приобрел и заново открыл миру знаменитую «Рукопись Войнича». В 1902 году пара сочеталась браком.

Этель Войнич, сочувствовавшая революционному движению и состоявшая в «Обществе друзей русской свободы» и «Фонде вольной русской прессы», интересовавшаяся знаменитыми итальянскими деятелями Гарибальди и Мадзини , решила создать собирательный образ борца и революционера. Им стал Артур Бертон, он же Овод. Книга Войнич «Овод» была опубликована в 1897 году как в Англии, так и в Соединенных Штатах. Уже через год вышло ее русское издание. Впоследствии пользовавшийся невероятной популярностью во всем мире роман переиздавался не раз. Кроме того, книга не раз была экранизирована, в том числе и в России.

Помимо «Овода» Этель Войнич написала еще четыре романа. В 1901 году вышел «Джек Реймонд», в 1904-м – «Оливия Лэтам», в 1910-м - «Прерванная дружба» («Овод в изгнании» в русской версии). Последняя книга писательницы «Сними обувь твою» была создана ей в 1945 году уже в США, куда она перебралась в 1931 году.

Войнич также немало времени посвящала переводам. Так, во второй половине 1890-х она переводила многих русских авторов, среди которых Гоголь , Лермонтов , Салтыков-Щедрин , Гаршин , Успенский . В 1911 году она сделала перевод некоторых поэм Тараса Шевченко . В 1931 году, уже в США вышел ее перевод писем Шопена. Не забывала Войнич и о музыке, создавая различные музыкальные произведения (среди них оратория «Вавилон»).

Этель Лилиан Войнич пользовалась большой любовью в нашей стране, о чем свидетельствовали многочисленные тиражи книг и экранизации. Об этом она узнала в 1950-х годах благодаря советскому литературоведу Е.А. Таратуте. Войнич часто писали и посещали наши соотечественники, бывавшие в США по работе. Более того, в 1955 году высшее руководство СССР во главе с Хрущевым постановило выплатить ей гонорар за переиздания «Овода» и отправить запись с советской экранизацией романа.

Знаменитая писательница скончалась летом 1960 года, прожив очень долгую и интересную жизнь. Ее прах был развеян в Нью-Йорке.