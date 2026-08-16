ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ ВЬЕТНАМА

Вооруженная борьба сторонников независимости Вьетнама против Франции в 1945-1954 гг. До Второй мировой войны Вьетнам был колонией Франции, в 1940-1941 гг. он был оккупирован Японией. Вооруженную борьбу против оккупантов вел фронт Вьетминь, ведущей силой которого была Коммунистическая партия Индокитая (КПИК) во главе с Хо Ши Мином. В августе 1945 г., в условиях поражения Японии в войне на Тихом океане, отряды Вьетминя заняли большую часть территории Вьетнама и заставили отречься от престола императора Аннама Бао Дая.

2.9.1945 г. Хо Ши Мин объявил о создании независимой Демократической Республики Вьетнам (ДРВ). Французские и британские войска высадились на юге Вьетнама, восстановив там колониальную администрацию. Там началась партизанская война сторонников Вьетминя.

14.3.1946 г. представители Франции и ДРВ подписали временное соглашение, однако не смогли договориться об отношениях Франции и Вьетнама. 23.11.1946 г. в ответ на отказ Вьетминя очистить Хайфон французский флот начал обстрел города. Сторонники Вьетминя нападали на французские войска, 19.12.1946 г. атаковали французский гарнизон в Ханое, но неудачно.

В 1947 г. французская армия взяла под контроль основные города и побережье. В сентябре Франция восстановила монархию Бао дая . Коммунисты отступили в труднодоступные районы джунглей и в горы. Штаб-квартира Вьетминя находилась во Вьетбаке. Попытка французов разгромить её в октябре 1947 г. не удалась.

В мае 1948 г. в Сайгоне было создано «временное центральное правительство», глава которого Нгуен Ван Сюан 5.6.1948 г. подписал с верховным комиссаром Франции в Индокитае Э. Боллаэртом «совместное заявление», по которому Франция признавала независимость Вьетнама, входящего во Французский союз в качестве «присоединившегося государства». Однако было отложено решение о воссоединении Кохинхины с двумя другими частями Вьетнама (Аннамом и Тонкином). В июне 1949 г. Вьетнам был юридически объединён французами под властью Бао Дая.

В 1951 г. было подписано соглашение о совместных действиях Вьетминя с антиколониальными движениями Кхмер Иссарак в Камбодже и Нео Итсала в Лаосе. В 1952 г. Вьетнамская народная армия успешно наступала против французских войск. Чтобы перехватить инициативу, командующий французскими войсками генерал А. Наварр сконцентрировал значительные силы в северо-западной части Вьетнама на укрепленной базе Дьенбьенфу. Тогда вьетнамские крестьяне перебросили по непроходимым джунглям в район крепости тяжелую артиллерию. Вьетнамские войска под командованием Во Нгуен Зиапа при содействии лаосцев блокировали французов и шаг за шагом сжимали кольцо окружения. 7.5.1954 г. французы капитулировали. Под контролем правительства ДРВ оказалось более трех четвертей всей территории Вьетнама. Французский экспедиционный корпус потерял в Индокитае более 100 тыс. человек убитыми и ранеными. При содействии СССР 21.7.1954 г. в Женеве было заключению соглашение, которое признавало независимость и территориальную целостность Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Французские войска покидали Вьетнам. Во Вьетнаме должны были пройти всеобщие выборы, до которых он разделялся между ДВР и императорским правительством по 17-й параллели. Выборы не состоялись, началась Война в Индокитае.

Источники:

Хо Ши Мин. Избранные воспоминания о Хо Ши Мине. М., 1990

Автор статьи: Шубин А.В.