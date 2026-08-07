ВОЙНА ВО ВЬЕТНАМЕ 1965-1975

Вооруженный конфликт в 60-70-х гг. ХХ в. на территории Вьетнама, Лаоса и Камбоджи с участием США и их союзников. Война была одним из основных конфликтов «Холодной войны».

Раздел Вьетнама.

После поражения Франции и вывода ее войск по Женевским соглашениям весной 1954 г. Вьетнам был временно разделен на две части демаркационной линией, проходившей по 17-й параллели: на север, где существовала прокоммунистическая Демократическая республика Вьетнам (ДРВ), и юг, где в 1955 г. была провозглашена Республика Вьетнам со столицей в Сайгоне. Южный Вьетнам вскоре оказался под контролем США. Новое правительство с Нго Динь Дьемой опиралось на поддержку узкого слоя граждан, связанных с западными странами, и получало американскую финансовую помощь. В 1956 г. Южный Вьетнам при негласной поддержке США отказался от проведения общенационального референдума по вопросу о воссоединении страны. В принятую конституцию было включено положение, по которому преследовались любые деяния, направленные на распространение в стране коммунистических идей. Началось преследование политических противников режима. Католическая церковь наряду с армией составляла главную опору южновьетнамского режима.

В тоже время на Севере Вьетнама окреп коммунистический режим во главе с Хо Ши Мином, пользующийся популярностью среди широкого слоя населения, и стремившийся к освобождению и объединению всей страны на антиколониальной основе.

Вьетконг.

Коммунисты ДРВ наладили отправку на юг оружия и «добровольцев» по так называемой «тропе Хо Ши Мина» — проложенным в джунглях дорогам из Северного Вьетнама через Лаос и Камбоджу. Власти этих двух стран не смогли оказать сопротивление действиям коммунистов. В декабре 1960 г. был создан Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, возглавивший партизанскую борьбу против южновьетнамского режима. Эти силы южновьетнамское правительство называло Вьетконгом (используя этот термин в отношении всех вьетнамских коммунистов). В скором времени он насчитывал уже 30 тыс. бойцов. Их борьба пользовалась военной поддержкой Северного Вьетнама.

Среди бедных слоев населения стала крайне популярна идея аграрной реформы, проводившейся в Северном Вьетнаме, что привело к переходу многих южных вьетнамцев в ряды партизан.

Вмешательство США.

Для США наступление коммунистов в Индокитае было вызовом, так как могло привести к потере Западом контроля над Юго-Восточной Азией. В Вашингтоне тогда была популярна концепция «домино», согласно которой падение одного проамериканского режима неизбежно вело к изменению политической обстановки во всем регионе. К концу 1963 г. в Южном Вьетнаме действовало уже 17 тыс. американских военных советников. С января 1964 г. сайгонский режим возглавил Нгуен Кхань, пришедший к власти в результате военного переворота и провозгласивший своей целью разгром партизан и объединение всей территории страны под своей властью. Но популярность вьетконговцев лишь возрастала, также росло недовольство правящим режимом, неспособным справиться с обстановкой внутри страны. Многие южане делились разведывательной информацией с партизанами. Ситуация становилась угрожающей.

В качестве повода к широкомасштабному вмешательству США использовали обстрел вьетнамцами эсминца ВМС США «Мэддокс». 2 августа 1964 г. «Мэддокс», патрулировавший Тонкинский залив, подошел к побережью Северного Вьетнама и, как утверждалось, был атакован северовьетнамскими торпедными катерами. Через два дня в международных водах при неясных обстоятельствах было совершено еще одно нападение. По инициативе президента США Л. Джонсона американский конгресс принял резолюцию для защиты США в Индокитае.

Бомбардировки Вьетнама американской авиацией.

В феврале 1965 г. начались массированные бомбардировки ДРВ с воздуха и моря. Джонсон стремился «вбомбить Вьетнам в каменный век». За 1965-1968 гг. на Вьетнам было сброшено более 2,5 млн. авиабомб. Только к концу 1965 г. сельские районы Южного Вьетнама покинуло 700 тыс. жителей, ставших беженцами. В марте в Южном Вьетнаме высадилось 3,5 тыс. американских морских пехотинцев для защиты авиабазы в Дананге. Через три года численность войск достигла 550 тыс. человек. Военную операцию США также поддержали контингенты из Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. ФРГ, Великобритания и Япония солидаризировались с США, но не приняли непосредственного участия в войне.

Американцам не удалось ни подавить моральный дух противника, ни перерезать пути переброски помощи с Севера на Юг, ни разгромить партизанские силы в Южном Вьетнаме. Чтобы сломить сопротивление американские войска предпринимали карательные операции, сопровождавшиеся сожжением мирных поселений и массовым истреблением жителей. В марте 1968 г. рота лейтенанта У. Келли перебила почти всех жителей вьетнамской деревеньки Сонгми, включая женщин и детей. Это массовое убийство вызвало взрыв возмущения в США. Все больше американцев считали, что их армия действует ничем не лучше фашистов. Вскоре американцам пришлось перейти к обороне своих баз, ограничившись прочесыванием и бомбежками джунглей. Американская авиация поливала джунгли ядохимикатами, от которых высыхала прикрывавшая партизан растительность и заболевали люди. При бомбежке нередко применяли напалм. Американские бомбардировщики наносили удары не только по военным объектам, но и по промышленным предприятиям, разным объектам инфраструктуры: электростанциям, железным дорогам, мостам, речным коммуникациям и нефтехранилищам. Но американской «войне вертолётов» с невиданной мобильностью войск вьетнамские партизаны противопоставили «войну туннелей». Их разветвленные катакомбы покрывали большую часть Вьетнама — причём под одной-единственной деревней длина туннелей со складами, спальнями и комнатами для раненых могла превышать полтора километра. Но эта экологическая война не помогла.

Контрнаступление вьетконговцев.

В январе-феврале 1968 г. партизаны нанесли удар по всем базам и дорогам Южного Вьетнама, захватили крупный город Хюэ, древнюю императорскую столицу, и вели бои на улицах Сайгона. Драматические события развернулись вокруг штурма здания американского посольства: упорный бой продолжался шесть часов, прежде чем войскам США, при помощи подоспевшего подкрепления, удалось отбросить вьетконговцев. Именно этот факт произвел шокирующее воздействие на американское общество, продемонстрировав слабость сайгонского режима, американских сил и решительность коммунистов. Ценой неимоверных усилий, американские силы отбросили силы противника в результате усиленных бомбардировок, но к концу 1968 г. около двух третей территории Южного Вьетнама оказалась в руках коммунистов.

Помощь со стороны СССР и Китая.

Большую роль в сложившейся ситуации сыграла политическая, экономическая и военная помощь со стороны Советского Союза. Советские поставки в Северный Вьетнам осуществлялись через порт Хайфон, от бомбардировок и минирования которого США воздерживались, опасаясь последствий гибели советских судов. Начиная с 1965 г. СССР поставлял снаряжение и боеприпасы для противовоздушной обороны, танки и тяжелое вооружение. Широко привлекались советские специалисты, обучавшие вьетконговцев.

Китай в свою очередь направил в Северный Вьетнам войска численностью от 30 до 50 тыс. человек занимавшихся восстановлением дорог и железнодорожных путей, а также поставлял продовольствие, стрелковое оружие, грузовики. При этом оба важнейших союзника Северного Вьетнама придерживались разных взглядов на стратегию войны. Китайцы, основываясь на собственном опыте, выступали за «затяжную войну», за упор на партизанские акции, проводимые на Юге преимущественно Вьетконгом. Советский Союз подталкивал Вьетнам к переговорам и тем косвенно поддерживал идею крупномасштабных военных действий основными силами Северного Вьетнама, способными создать благоприятные условия для достижения договоренностей.

Изменение стратегии США.

Война во Вьетнаме становилась все более непопулярной в США. По всей стране шли антивоенные митинги, перераставшие в столкновения между студентами и полицией. Президент Л. Джонсон вынужден был взять курс на переговоры с ДРВ, но они затягивались из-за принципиальной позиции ДРВ и Национального фронта, требовавших эвакуации американских войск и смены правительства в Сайгоне. Неудача переговоров и продолжение войны привели к отказу президента Джонсона от выдвижения своей кандидатуры на следующий срок.

Учитывая «уроки Вьетнама», республиканское правительство во главе с Р. Никсоном в конце 60-х гг. взяло курс на модификацию азиатской стратегии США. Провозглашение «Гуамской доктрины», или «доктрины Никсона» отражало намерение нового руководства США сохранить свое преимущественное влияние во Вьетнаме, пользуясь при этом методами, соответствующими изменившимся условиям.

В отношении Южного Вьетнама пересмотр американской стратегии выразился в проведении стратегии так называемой «вьетнамизации», связанной с поэтапным сокращением количества американских сил, участвовавших в боевых действиях. Основное бремя политической и военной ответственности в борьбе против сил революционного освобождения перекладывалась на сайгонских правителей. При этом, как полагали в Вашингтоне, достигалась главная цель - сохранение американского влияния во Вьетнаме. Стратегия «вьетнамизации» предполагала сократить уровень потерь в американских войсках и тем самым оградить США от критики со стороны американского и международного общественного мнения.

Одной из важнейших составных частей этой стратегии было «умиротворение» южновьетнамских крестьян, среди которых черпали свои силы повстанцы. Американцы попытались нанести удар по тылу революции и уничтожить корни освободительной борьбы южновьетнамского населения. Для достижения этих целей США в более широких масштабах использовали почти весь военный арсенал, включая бомбардировщики Б-52 и ядохимикаты. Под руководством американских инструкторов укреплялась армия Южного Вьетнама, на которую была возложена основная нагрузка войны. В то же время продолжались парижские мирные переговоры. Для оказания давления Р. Никсон приказал в мае 1972 г. заминировать северо-вьетнамские порты. Этим в Вашингтоне рассчитывали полностью воспрепятствовать доставке советской военной и экономической помощи Северному Вьетнаму.

Также были усилены бомбардировки территории ДРВ. В ответ активизировались боевые операции повстанцев против американских и южновьетнамских войск. 27 янваля 1973 г. в Париже были парафированы соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Согласно условиям соглашения США и ДРВ выводили из Южного Вьетнама свои войска. ДРВ обещал не направлять оружие и «добровольцев» в Южный Вьетнам, Камбоджу и Лаос. Разграничение между Северным и Южным Вьетнамом по-прежнему проходило по 17-й параллели, при этом подчеркивался его временный характер. В этих странах должны были пройти свободные выборы. Но после отставки президента Никсона в 1974 г. США резко сократили свою помощь союзным режимам в Индокитае, что обусловило падение правительства Южного Вьетнама.

Решающее наступление вьетконговцев.

Весной 1975 г. местные коммунисты, получавшие вопреки соглашениям большую помощь из СССР, Китая и ДРВ, перешли в стремительное наступление в Лаосе, Камбодже и Южном Вьетнаме. В Камбодже к власти пришла экстремистская коммунистическая группировка «красных кхеморов». В декабре была провозглашена Народно-демократическая республика Лаос во главе с коммунистами. 30 апреля силы Национального фронта овладели Сайгоном. Через год по всей территории Вьетнама прошли выборы в Национальное собрание, провозгласившее 2 июля 1976 г. воссоединение Севера и Юга в единую Социалистическую республику Вьетнам со столицей в Ханое. Город Сайгон был вскоре переименован в Хо Ши Мин, в память об основателе и президенте ДРВ.

Поражение США во Вьетнаме стало крупнейшей неудачей Америки во время «Холодной войны». В войне погибло больше 50 тыс. американских солдат. Массовое антивоенное движение привело к появлению, т.н. «вьетнамского синдрома», т.е. распространение идеи отказа от войны, как средства решения конфликтов. Также в литературе и кинематографе широкое внимание уделялось «синдрому», преследовавшему десятки тысяч солдат и офицеров, побывавших во Вьетнаме и испытывавших психологические трудности при возвращении к мирной жизни. Для Северного Вьетнама военные потери составили более 1 млн. человек, а для Южного – около 250 тыс. человек.