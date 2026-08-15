ВОЙНА В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ

Локальная война между Ираком и многонациональными силами во главе с США (2 августа 1990 — 28 февраля 1991).

Причины конфликта

В мае 1990 г. Ирак заявил об экономической войне, развязанной Кувейтом и Саудовской Аравией против него и связанной с ценой на нефть. В это время официальный Багдад переживал тяжелую экономическую ситуацию, отчасти обусловленную результатом ирано-иракской войны. Ирак потребовал от Кувейта компенсации «потерь» в 2,4 млрд. долларов за незаконную добычу нефти с месторождения Румайла; списания задолженности по займам, полученным от Кувейта во время ирано-иракской войны (17 млрд. долл.); уступки или сдачи в аренду островов Варба и Бубиян.

31 июля между представителями Ирака и Кувейта состоялись безуспешные переговоры на территории Саудовской Аравии, в ночь с 1 на 2 августа 1990 г. иракские войска вторглись в страну и в течение суток осуществили захват всей территории. В результате этих действий Совет Безопасности ООН 2 августа 1990 г. решительно осудил вторжение Ирака и потребовал вывода его войск с кувейтской территории. 6 августа было введено торговое эмбарго. Несмотря на это, 8 августа Багдад объявил о «слиянии» Кувейта с Ираком, объявив его собственной провинцией.

Параллельно шла переброска крупных сил США в сторону Персидского залива в рамках операции «Щит пустыни», целью которой стала бы защита стран от возможной агрессии Багдада. В составе многонациональных сил во главе с США были военнослужащие Франции, Великобритании, Сенегала, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Сирии и собственно Кувейта.

Операция «Буря в пустыне»

В ноябре была принята резолюции 678 Совета Безопасности ООН, потребовавшая от Ирака в срок до 15 января 1991 г. вывести свои силы с территории Кувейта, что в итоге не было выполнено. В ответ США и многонациональная коалиция провели в январе– феврале 1991 года операцию «Буря в пустыне».На первом этапе кампании (17—22 января 1991 г.) решались задачи по овладению воздушным пространством и нарушению системы государственного и военного управления, в их рамках были нанесены удары и по Багдаду, чему не смогли помешать многочисленные орудия ПВО, защищавшие столицу. Проведение столь массированной атаки ВВС стали неожиданностью для иракского командования, ожидавшего наземной операции. В результате первого этапа многонациональным силам удалось завоевать полное господство в воздухе, что во многом предопределило успех всей кампании. На втором этапе (23 января — 11 февраля) основные усилия были сосредоточены на подрыве военно-экономического потенциала Ирака. На третьем этапе (12—23 февраля) массированному удару подверглись группировки сухопутных войск. В это время руководство Ирака заявило о своей готовности отступить из Кувейта в обмен на выполнение ряда условий: отступление многонациональных сил от границы, а кроме того, возмещение расходов, понесенных Ираком в ходе войны. Подобные условия были названы неприемлемыми, после чего иракским войскам был отдан приказ о поджоге месторождений кувейтской нефти. Параллельно с этим иракцы активно использовали пусковые установки «Скадов» для нанесения ударов по территории Израиля и Саудовской Аравии.

На четвертом этапе (24-28 февраля) была проведена воздушно-наземная операция под названием «Сабля пустыни» с целью освобождения территории Кувейта. Надо сказать, что иракское командование готовилось к возможному десанту, вдоль границы с Саудовской Аравией были возведены мощные укрепления, получившие название «линия Саддама». Также в ходе всей кампании иракцы активно использовали разные приемы маскировки: порой выставляя макеты или поджигая покрышки рядом с действующей военной техникой. Несмотря на стойкость и решительность иракских сил, превосходство в тактических действиях, использование новейшего вооружения позволило американцам сломить сопротивление и успешно прорвать оборонительные сооружения. В ночь с 26 по 27 февраля иракские части в панике стали покидать территорию Кувейта, при этом они продолжали подвергаться воздушным ударам. 28 февраля в 8.00 президент США Джордж Буш подписал указ о прекращении огня.

В Совете Безопасности ООН были приняты резолюции 686 (2 марта) и 687 об условиях перемирия и общих параметрах послевоенного урегулирования, согласно которым Ирак должен был компенсировать причиненный ущерб Кувейту, а также ликвидировать оружие массового поражения на своей территории. Ирак безоговорочно согласился на все условия и признал резолюции.

Потери сторон

Точные цифры потерь сторон до сих пор вызывают споры. Приблизительные потери Ирака составили от 20 до 30 тысяч убитыми, 100 тысяч ранеными, около 60 тысяч человек оказались в плену. Армия США потеряла около 400 человек убитыми и 500 раненными.