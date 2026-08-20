ВОЙНА В КОРЕЕ (1950-1953)

Корейская война 1950-1953 г. стала первым локальным вооруженным конфликтом между социалистическими и капиталистическими государствами в эпоху «холодной войны».

Предыстория конфликта.

С 1905 г. Корея находилась под протекторатом Японии, а с 1910 г. стала ее колонией и утратила независимость. Во время Второй мировой войны, воюя с японской армией, в августе 1945 г. советские войска вошли на территорию Кореи с севера, а с юга страну освобождали американские силы. Демаркационной линией для них стала 38-ая параллель, разделившая Корейский полуостров на две части. Нередкими стали случаи вооруженных столкновений и провокаций вдоль 38-й параллели. В 1948 г. с территории Кореи вышли советские войска, в июне 1949 г. американские силы также покинули полуостров, оставив около 500 советников и вооружение.

Образование государств.

После вывода иностранных войск должно было состояться объединение страны, но вместо этого произошел раскол на два государства: Корейскую народно-демократическую республику (КНДР) во главе с Ким Ир Сеном на севере и Республику Корея во главе с Ли Сын Маном на юге. Оба режима несомненно стремились к объединению страны и строили планы, имевшие как политический, так и военный характер. На фоне регулярных провокаций на границе, в конце июля 1949 г. произошло крупнейшее столкновение.

Два государства вели дипломатическую игру с целью заручиться поддержкой своих союзников: 26 января 1950 г. между США и Южной Кореей было подписано корейско-американское соглашение о помощи во взаимной обороне, а северокорейский руководитель Ким Ир Сен проводил переговоры с И.В. Сталиным и китайским руководителем Мао Цзэдуном, предложив «прощупать Южную Корею штыком». К этому моменту баланс сил претерпел значительные изменения: 29 августа 1949 г. СССР провел первое испытание ядерного оружия, в том же году коммунистами была образована Китайская народная республика (КНР). Но даже, несмотря на это Сталин продолжал колебаться и в послании к Мао Цзэдуну писал, что «предложенный корейцами план объединения» возможен только в случае согласия китайской стороны на его поддержку. КНР в свою очередь ожидал поддержки со стороны северян в вопросе об о. Тайвань, где обосновались сторонники Гоминьдан во главе с Чан Кайши.

Подготовка военной операции Пхеньяном.

К концу мая 1950 г. в Пхеньяне была в основном завершена разработка стратегического плана разгрома армии Южной Кореи за 50 дней путем нанесения внезапного и стремительного удара двумя оперативными армейскими группировками в направлении Сеула и Чхунчхона. В это время по распоряжению Сталина было отозвано большинство советских советников, ранее прикомандированных ко многим северокорейским дивизиям и полкам, что лишний раз свидетельствует о нежелании СССР развязывать войну. Корейская народная армия (КНА) КНДР имела численность до 188 тысяч солдат и офицеров, армия Республики Корея – до 161 тысяч. По танкам и САУ КНА имела превосходство в 5,9 раз.

Эскалация конфликта.

Ранним утром 25 июня 1950 г. северокорейские войска двинулись на юг страны. Официально утверждалось, что первыми открыли огонь южане, а северокорейцы отбили удар и развернули собственное наступление. Буквально за три дня им удалось захватить столицу Юга – Сеул, и вскоре они овладели почти всем полуостровом и подошли вплотную к его южной оконечности - г. Пусану, который удерживали части южан. Во время наступления северокорейцы проводили земельную реформу на занятых территориях, основанную на принципах безвозмездной передачи земли крестьянам, а также создавали народные комитеты как органы местного самоуправления.

С первого дня войны США стали оказывать активную помощь своему южнокорейскому союзнику. С начала 1950 г. СССР бойкотировал заседания Совета Безопасности ООН в знак протеста против участия в нем представителя Тайваня вместо законного представителя КНР, чем не преминули воспользоваться США. На экстренно созванном 25 июня заседании Совета Безопасности ООН была принята резолюция, в которой выражалась «серьезная озабоченность» нападением войск Северной Кореи на Республику Корея, а 27 июня последовала резолюция, осуждавшая «вторжение» КНДР и призывавшая членов ООН оказать Республике Корея всестороннюю военную помощь для отражения наступательных операций северокорейских войск, что фактически развязало руки американской армии, к которой присоединились, правда, в незначительном количестве, войска других государств, имея при этом статус «вооруженных сил ООН». Главнокомандующим силами ООН в Корее был назначен американский генерал Д. Макартур, одновременно возглавивших войска южнокорейцев.

На стратегическом плацдарме Пусан-Тэгу американцам в короткий срок удалось сосредоточить вооруженные силы, более чем в 2 раза превосходящие растянувшуюся 70-тысячную армейскую группировку северян. Но даже в этих условиях северокорейским войскам удалось продвинуться на 10-15 км, но 8 сентября их наступление окончательно прекратилось. 13 сентября 1950 г. Пентагон начал крупномасштабную высадку почти 50-тысячного десанта, оснащенного танками, артиллерией, поддержанного ВМС и авиацией (до 800 самолетов) вблизи г. Инчхона. Противостоял им гарнизон в 3 тысячи человек, проявивший небывалую стойкость при отражении десанта. После этой десантной операции войска северокорейцев фактически оказались в окружении.

Второй этап войны.

Следующий период войны характеризовался таким же стремительным наступлением войск ООН и южнокорейцев на север Корейского полуострова, каким было наступление северокорейских войск в первые месяцы войны. При этом часть северян обратилась в беспорядочное бегство, остальные попали в окружение, многие из них перешли к партизанской войне. Американцы заняли Сеул, в октябре перешли 38-ю параллель, а вскоре подошли к западной части корейско-китайской границы у города Чхосан, что было воспринято как непосредственная угроза для КНР, поскольку американские военные самолеты неоднократно вторгались в китайское воздушное пространство. Северная Корея оказалась на грани полной военной катастрофы, явно не готовая к длительным боевым действиям и противостоянию с армией США.

Однако в это время события приняли новый оборот. В войну вступили китайские «народные добровольцы» численностью около миллиона человек, являющиеся кадровыми военными. Возглавлял их знаменитый военначальник Пэн Дэхуай. У китайцев практически не было самолетов и тяжелой техники, поэтому в боях они использовали особую тактику, нападая ночью и подчас одерживая верх за счет больших потерь и превосходства в численности. На помощь союзникам СССР перебросил несколько авиационных дивизий для прикрытия наступления с воздуха. Всего за время войны советскими летчиками было сбито около 1200-1300 американских самолетов, собственные потери свыше 300 самолетов. Также осуществлялась поставка техники, в которой остро нуждались как северокорейцы, так и китайцы. Для координации действий было создано Объединенное командование во главе с Ким Ир Сеном. Главным советником при нем был советский посол генерал-лейтенант В.И. Разуваев. С первых дней объединенные северокорейские и китайские войска перешли в контрнаступление, и в ходе двух наступательных операций, не без помощи частей, оставшихся в тылу «войск ООН», им удалось взять Пхеньян и выйти к 38-й параллели.

Для закрепления успеха 31 декабря была начата новая наступательная операция (31 декабря — 8 января 1951 г.), увенчавшаяся взятием Сеула. Но успех был недолгим, и уже к марту город был отвоеван, в результате успешного наступления южан фронт выровнялся вдоль 38-й параллели к 9 июня 1951 г. Успех американских войск объяснялся серьезным превосходством в артиллерии и авиации, наносившими беспрерывные удары. При этом американцы задействовали треть своих сухопутных войск, одну пятую часть авиации и большую часть военно-морских сил. В этот период кампании Д. Макартур, главнокомандующий войсками ООН в Корее, настаивал на расширении масштабов войны, предлагал развернуть боевые операции в Маньчжурии, привлечь к участию в войне гоминъдановскую армию Чан Кайши (находившегося на Тайвани) и даже нанести ядерный удар по Китаю.

В СССР тоже готовились к худшему сценарию: помимо сражавшихся на фронтах советских летчиков и специалистов, на границе с КНДР стояли наготове пять советских бронетанковых дивизий, в повышенной боевой готовности находился Тихоокеанский флот, включая боевые корабли в Порт-Артуре. Однако благоразумие взяло вверх, правительство США отклонило предложение Д.Макартура, грозившее саамами опасными последствиями и отстранило его от командования. К этому времени какое-либо наступление одной из воюющих сторон стало практически невозможным, войска северян имели явное преимущество в численности войск, а войска южан в технике. В этих условиях после тяжелейших боев и многочисленных потерь, дальнейшая война для двух сторон сопровождалась бы еще большими потерями.

Разрешение конфликта.

Летом 1951 г. обе стороны решились начать мирные переговоры, которые были прерваны по инициативе Южной Кореи, недовольной сложившейся линией фронта. Вскоре состоялось две неудачных попыток наступления южнокорейско-американских войск: в августе и сентября 1951 г., имевших целью прорвать линию обороны северян. Тогда обе стороны приняли решение возобновить мирные переговоры. Местом их проведения стал Пханмунчжом — небольшой пункт в западной части линии фронта. Одновременно с началом переговоров обе стороны приступили к строительству оборонительных инженерных сооружений. Поскольку большая часть линии фронта, центральная и восточная, проходила в гористой местности, войска северокорейцев и китайских народных добровольцев приступили к сооружению тоннелей, служивших лучшей защитой от воздушных налетов американской авиации. В 1952 и 1953 гг. состоялось еще несколько крупных военных столкновений двух сторон.

Лишь после смерти И.В. Сталина, когда советское руководство приняло решение об отказе от столь активной поддержки Северной Кореи, обе стороны решились приступить к итоговым переговорам. К 19 июля 1953 г. было достигнуто единство мнений по всем пунктам будущего соглашения. С 20 июля началась работа по определению места прохождения демаркационной линии, а 27 июля 1953 г. в 10 часов утра в Пханмунчжоме было наконец-то подписано Соглашение о перемирии. Оно было подписано представителями трех основных воюющих сторон — КНДР, КНР и войск ООН и объявляло о прекращении огня. Южная Корея при этом отказывалась подписывать соглашение, но, в конечном счете, была вынуждена согласиться под давлением США, которые пошли на подписание Договора о взаимной безопасности от 1 октября 1953 года, а также Меморандума о Соглашении по военной и экономической помощи от 14 ноября 1954 года, по которым в Южной Корее оставался 40 тысячный американский контингент.

Потери сторон.

За хрупкий мир и право КНДР и Республики Корея продолжать строить общество своего типа была заплачена очень высокая цена. За годы войны общее число погибших достигло 1,5 млн человек, а раненых — 360 тыс., многие из которых на всю жизнь остались калеками. Северная Корея была полностью разрушена американскими бомбардировками: уничтожено 8700 промышленных предприятий и более 600 тыс. жилых домов. Хотя на территории Южной Кореи не было столь масштабных бомбардировок, разрушений в ходе войны также было не мало. В ходе войны с двух сторон нередкими были случаи военных преступлений, массовых расстрелов военнопленных, раненных, так и гражданских лиц.

Согласно официальной публикации Министерства обороны СССР, в период Корейской войны советские авиасоединения потеряли в боевых сражениях с авиацией США 335 самолетов и 120 пилотов. Общие же потери советских частей и соединений официально составили 299 человек, том числе 138 офицеров и 161 сержант и солдат. Безвозвратные потери войск ООН (прежде всего США) составили более 40 тысяч человек. Данные о потерях Китая разнятся от 60 тысяч до нескольких сотен тысяч человек.

Корейская война имела большие негативные последствия для всех участников конфликта, и стала первым вооруженным локальным конфликтом двух сверхдержав, использовавших все типы вооружений, кроме ядерного оружия. Процесс нормализации отношений между США и СССР после корейской войны не мог быть ни быстрым, ни простым.