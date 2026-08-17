ВОЙНА НА БАЛКАНАХ В 1940-1941 ГГ.

Военные действия Германии, Италии и их союзников против Великобритании , Греции и Югославии во время начального этапа Второй мировой войны .

После поражения союзников во Франции 1940 г. Великобритания стремилась развернуть наступление на Балканах, создавая угрозу Румынии, снабжавшей Германию нефтью. Ситуацию в этом стратегически важном для Германии регионе дестабилизировал Б. Муссолини , который 28.10.1940 г. напал на Грецию. Но греки нанесли поражение итальянцам. Вскоре на помощь грекам пришли британцы.

25.3.1941 г. Югославия присоединилась к Тройственному пакту, но население и военные не поддержали этот шаг, и 27.3.1941 г. произошел антигерманский переворот. Король Петр II назначил премьером генерала Д. Симовича, который был известен антигерманской позицией. Симович начал переговоры с Великобританией и СССР. А. Гитлер решил радикально покончить с возникшими на Балканах проблемами. 6.4.1941 г. германские войска при поддержке итальянцев, румын, венгров и болгар вторглись в Грецию и Югославию. Британские войска, в состав которых входили австралийские и новозеландские части, потерпели поражение в Греции. К концу апреля Югославия и Греция были захвачены агрессорами. Британские войска пытались зацепиться за греческий остров Крит, превратив его в свой плацдарм на Средиземном море. Но 20.5.1941 г. Германия высадила на острове воздушный десант и разгромила британскую группировку (Критская операция). Захватив Крит, немцы надежно прикрыли подходы к Балканам, но на самом полуострове началась партизанская война югославов и греков против фашизма.

Автор статьи: Шубин А.В.