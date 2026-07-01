ВОВИНА ВАРВАРА ГЕЛИЕВНА

Российский историк. Доктор исторических наук (2012), ведущий научный сотрудник СПбИИ РАН.

Родилась 7 апреля 1961 года в Ленинграде. В 1984 году окончила исторический факультет Ленинградского государственного университета.

В том же году – сотрудник отдела рукописей и рукописных книг Государственной публичной библиотека им. Салтыкова-Щедрина.

С 1984 по 1987 год обучалась в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории АН СССР. С 1987 года – сотрудник Санкт-Петербургского отделения Института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год – Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 1992 по 1994 год занимала должность ученого секретаря отдела древней истории. С 2013 года – ведущий научный сотрудник.

В 1988 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Новый летописец. Источниковедческое исследование».

С 1996 по 1998 году преподавала на факультете истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, с 1993 по 2005 – в Санкт-Петербургском университете иудаики, с 1995 по 2000 – в Санкт-Петербургском университете культуры, с 2007 по 2013 ­– на кафедре истории, философии и культурологии Санкт-Петербургского технологического университета растительных полимеров.

В 2012 году защитила докторскую диссертацию на тему «Школы исследования русского летописания. XIX – середина XX вв.».

Автор более 100 научных публикаций. В область научных интересов входят отечественная история XVI–XVII веков, русская летописная традиция, источниковедение и историография.

Сочинения

Новый летописец: история текста. СПб., 2004;

Школы исследования русских летописей: XIX—ХХ вв. СПб., 2011.

А.А. Шахматов и ученое сообщество России // Академик А.А. Шахматов: жизнь, творчество и научное наследие. СПб.: Нестор-История, 2015. С. 112 – 120;

А.А. Шахматов и Ф.Ф. Фортунатов // Там же. С. 183 – 195;

Двести лет после Шлёцера… // Древняя Русь. вопросы медиевистики. 2014. № 2;

Документальное и художественное в русском летописании: к историографии проблемы // Нарративные традиции славянских литератур. Памяти Елены Константиновны Ромодановской. Новосибирск, 2014;

Е.Ю.Перфецкий – исследователь летописания // ВИД. Т. XXXI. СПб. 2010;

И.И.Смирнов и повести о Смуте // Русское средневековье: Сб. статей в честь профессора Юрия Георгиевича Алексеева. М., 2012;

Издания и исследования русских летописей в первой половине XIX в. на фоне европейского опыта // Вестник СПбГУ. 2011. Серия 2. Вып. 4. 2011;

Историко-Археографический институт и Ленинградское отделение института истории в 1930-х гг. // Из истории ЛОИИ (Серия: Санкт-Петербургский институт истории РАН. Доклады и сообщения). СПб., 2015. С. 6 – 67;

К вопросу о школах А. А. Шахматова и В. Н. Перетца: Степан Антонович Еремин // Круги времен: В память Елены Константиновны Ромодановской. М.: Индрик, 2015. Т. 2;

К истории больших школ: школа М.Д.Приселкова // Исторические записки. М. 2010;

К истории изучения псковских летописей // Псков – Москва: 500 лет в едином государстве: Сборник трудов международной научной конференции 19—21 мая 2010 г. Псков, 2011;

К истории летописных сборников XVII—XVIII веков // Вестник Новосибирского гос. университета. Серия: история, филология. 2012. Т. 11, вып. 12;

К. Лахман и А.А. Шахматов // Canadian-American Slavic Studies. Vol. 50 (2016). P. 25–40;

Лев Владимирович Черепнин – исследователь летописания // Сословия, институты и государственная власть в России. Средние века и раннее новое время. Сб. статей памяти Л.В.Черепнина. М.: Языки славянских культур, 2010;

Н.Ф.Лавров за чтением А.А.Шахматова // Российская история. 2009. № 4;

Н.Ф.Лавров о новгородском летописании // Новгородский исторический сборник. СПб., 2013. Т. 13 (23);

Новый летописец и раннее сибирское летописание // Книга и литература в культурном пространстве эпох (XI—XX века). Новосибирск., 2011;

Русские средневековые тексты в восприятии французских историков: Луи Леже – исследователь славянства и публикатор русских летописей // Санкт-Петербург – Франция: наука, культура, политика. СПб. 2010;

С.В. Бахрушин и М.Н. Тихомиров: к вопросу о школах в исследованиях Древней Руси // Петербургский исторический журнал. № 3(07) 2015. С. 206 – 217;

«Съехали в Сибирь…»: Кургоменская волость в петровское время // Азиатская Россия: люди и структуры империи. Омск, 2016. С. 119–125;

«…Откуду есть пошла Руская земля…». Неюбилейные заметки // Звезда. 2012. № 10.