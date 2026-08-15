ВОТКИНСКИЙ МУЗЕЙ

Музей истории и культуры города Воткинска расположен в исторической части города на улице Кирова, дом 5. Музей был открыт 21 февраля 1968 года.

Официальный статус учреждение получило 1 февраля 1972 года, когда музей стал филиалом Республиканского краеведческого музея.

История Музея истории и культуры города Воткинска тесно связана с историей города-завода. Еще в 1827 году конторой Воткинского горного округа было получено предписание Департамента горных и соляных дел об учреждении в округе минералогического кабинета, так начиналось музейное дело в заводском поселке, тогда стали формироваться и первые естественнонаучные коллекции.

27 декабря 1992 года Воткинский краеведческий музей был передан в ведение отдела культуры исполкома горсовета и получил название «Музей истории и культуры города Воткинска». С первых дней своего существования музей ведет активную научно-исследовательскую, просветительскую и экспедиционную работу, в результате которой сформировалась коллекция предметов горнозаводского быта.

Музей стал своеобразным методическим центром по изучению горнозаводской культуры Камско-Воткинского горного округа, центром которого был Воткинск.

Экспозиция предусматривает углубленное изучение становления и развития Воткинского завода - одного из старейших предприятий страны. Доброй традицией в музее стало проведение праздников народного календаря «В круге жизни», которые проходят на базе природно-этнографической экспозиции «Лад» (2008 год). Научными сотрудниками музея разработано более 15 различных тем экскурсий и уроков, интерактивных занятий и творческих дел на основе экспозиций.

Иллюстрации:

Музей истории и культуры города Воткинска.